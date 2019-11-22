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في مباراة مثيرة.. "الرائد" بثلاثية يوقف انتفاضة "الحزم"

نجح فريق الرائد، مساء اليوم، في اقتناص فوز مثير على حساب الحزم، في المباراة التي أقيمت بين الطرفين ضمن مباريات الجولة العاشرة من مسابقة كأس دوري الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

وحقّق الرائد الفوز على الحزم بنتيجة ثلاثة أهداف لهدفين؛ حيث كان الرائد هو البادئ بتسجيل ثلاثة أهداف قبل أن يعدل الحزم النتيجة في شوط المباراة الثاني.

سجل أهداف المباراة كلٌّ من: محمد فوزير في الدقيقة 21، ثم أرنود جوم في الدقيقة 42، لينتهي شوط المباراة الأول بهدفين نظيفين للرائد.

في شوط المباراة الثاني أضاف اللاعب أحمد الزين، الهدف الثالث للرائد في الدقيقة 56، قبل أن ينجح لاعب الحزم أسامة الخلف في تسجيل الهدف الأول لفريقه في الدقيقة 67، ثم يضيف اللاعب كارلوس ستراندبيرج الهدف الثاني للحزم في الدقيقة 74.

بتلك النتيجة يرتفع رصيد الرائد الذي كان في المركز العاشر للنقطة الـ14، ليتساوى مع فريق الحزم الذي ظل على رصيده السابق وهو 14 نقطة، علمًا بأنه قبل تلك المباراة كان في المركز الثامن.

الرائد الحزم دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الدوري السعودي للمحترفين

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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في مباراة مثيرة.. "الرائد" بثلاثية يوقف انتفاضة "الحزم"
سبق

نجح فريق الرائد، مساء اليوم، في اقتناص فوز مثير على حساب الحزم، في المباراة التي أقيمت بين الطرفين ضمن مباريات الجولة العاشرة من مسابقة كأس دوري الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

وحقّق الرائد الفوز على الحزم بنتيجة ثلاثة أهداف لهدفين؛ حيث كان الرائد هو البادئ بتسجيل ثلاثة أهداف قبل أن يعدل الحزم النتيجة في شوط المباراة الثاني.

سجل أهداف المباراة كلٌّ من: محمد فوزير في الدقيقة 21، ثم أرنود جوم في الدقيقة 42، لينتهي شوط المباراة الأول بهدفين نظيفين للرائد.

في شوط المباراة الثاني أضاف اللاعب أحمد الزين، الهدف الثالث للرائد في الدقيقة 56، قبل أن ينجح لاعب الحزم أسامة الخلف في تسجيل الهدف الأول لفريقه في الدقيقة 67، ثم يضيف اللاعب كارلوس ستراندبيرج الهدف الثاني للحزم في الدقيقة 74.

بتلك النتيجة يرتفع رصيد الرائد الذي كان في المركز العاشر للنقطة الـ14، ليتساوى مع فريق الحزم الذي ظل على رصيده السابق وهو 14 نقطة، علمًا بأنه قبل تلك المباراة كان في المركز الثامن.

22 نوفمبر 2019 - 25 ربيع الأول 1441
08:47 PM

في مباراة مثيرة.. "الرائد" بثلاثية يوقف انتفاضة "الحزم"

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محمد السيّد - الرياض
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نجح فريق الرائد، مساء اليوم، في اقتناص فوز مثير على حساب الحزم، في المباراة التي أقيمت بين الطرفين ضمن مباريات الجولة العاشرة من مسابقة كأس دوري الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

وحقّق الرائد الفوز على الحزم بنتيجة ثلاثة أهداف لهدفين؛ حيث كان الرائد هو البادئ بتسجيل ثلاثة أهداف قبل أن يعدل الحزم النتيجة في شوط المباراة الثاني.

سجل أهداف المباراة كلٌّ من: محمد فوزير في الدقيقة 21، ثم أرنود جوم في الدقيقة 42، لينتهي شوط المباراة الأول بهدفين نظيفين للرائد.

في شوط المباراة الثاني أضاف اللاعب أحمد الزين، الهدف الثالث للرائد في الدقيقة 56، قبل أن ينجح لاعب الحزم أسامة الخلف في تسجيل الهدف الأول لفريقه في الدقيقة 67، ثم يضيف اللاعب كارلوس ستراندبيرج الهدف الثاني للحزم في الدقيقة 74.

بتلك النتيجة يرتفع رصيد الرائد الذي كان في المركز العاشر للنقطة الـ14، ليتساوى مع فريق الحزم الذي ظل على رصيده السابق وهو 14 نقطة، علمًا بأنه قبل تلك المباراة كان في المركز الثامن.

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