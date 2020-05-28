النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

الأردن يعيد فتح دور العبادة ابتداءً من 5 يونيو

صلاة الجمعة لن تزيد على 10 دقائق

أعلن الأردن اليوم (الخميس)، أنه سيعيد فتح المساجد والكنائس أمام المصلين ابتداءً من الشهر المقبل، بعد أكثر من شهرين على إغلاقها في مواجهة فيروس كورونا.

وأوضح وزير الدولة لشؤون الإعلام أمجد العضايلة خلال مؤتمر صحافي أنه تقرر إعادة فتح المساجد والكنائس ابتداءً من الجمعة 5 يونيو المقبل وفق ضوابط ومعايير السلامة العامة".

وأشار إلى أن الحكومة تدرس تعديل الحظر الشامل الذي يفرض كل يوم جمعة بما يسمح للمواطنين بالوصول إلى المساجد سيرًا على الأقدام وقت صلاة الجمعة.

من جهة أخرى، قال وزير الأوقاف محمد الخلايلة: "كخطوة أولى نبدأ بصلاة الجمعة فقط كفريضة لا تجوز إلا بالمسجد ضمن ضوابط السلامة العامة".

وبيّن أن خطبة الجمعة ستكون قصيرة لا تزيد على 10 دقائق.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
الأردن يعيد فتح دور العبادة ابتداءً من 5 يونيو
سبق

أعلن الأردن اليوم (الخميس)، أنه سيعيد فتح المساجد والكنائس أمام المصلين ابتداءً من الشهر المقبل، بعد أكثر من شهرين على إغلاقها في مواجهة فيروس كورونا.

وأوضح وزير الدولة لشؤون الإعلام أمجد العضايلة خلال مؤتمر صحافي أنه تقرر إعادة فتح المساجد والكنائس ابتداءً من الجمعة 5 يونيو المقبل وفق ضوابط ومعايير السلامة العامة".

وأشار إلى أن الحكومة تدرس تعديل الحظر الشامل الذي يفرض كل يوم جمعة بما يسمح للمواطنين بالوصول إلى المساجد سيرًا على الأقدام وقت صلاة الجمعة.

من جهة أخرى، قال وزير الأوقاف محمد الخلايلة: "كخطوة أولى نبدأ بصلاة الجمعة فقط كفريضة لا تجوز إلا بالمسجد ضمن ضوابط السلامة العامة".

وبيّن أن خطبة الجمعة ستكون قصيرة لا تزيد على 10 دقائق.

28 مايو 2020 - 5 شوّال 1441
10:09 PM

الأردن يعيد فتح دور العبادة ابتداءً من 5 يونيو

صلاة الجمعة لن تزيد على 10 دقائق

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
1
2,030

أعلن الأردن اليوم (الخميس)، أنه سيعيد فتح المساجد والكنائس أمام المصلين ابتداءً من الشهر المقبل، بعد أكثر من شهرين على إغلاقها في مواجهة فيروس كورونا.

وأوضح وزير الدولة لشؤون الإعلام أمجد العضايلة خلال مؤتمر صحافي أنه تقرر إعادة فتح المساجد والكنائس ابتداءً من الجمعة 5 يونيو المقبل وفق ضوابط ومعايير السلامة العامة".

وأشار إلى أن الحكومة تدرس تعديل الحظر الشامل الذي يفرض كل يوم جمعة بما يسمح للمواطنين بالوصول إلى المساجد سيرًا على الأقدام وقت صلاة الجمعة.

من جهة أخرى، قال وزير الأوقاف محمد الخلايلة: "كخطوة أولى نبدأ بصلاة الجمعة فقط كفريضة لا تجوز إلا بالمسجد ضمن ضوابط السلامة العامة".

وبيّن أن خطبة الجمعة ستكون قصيرة لا تزيد على 10 دقائق.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
6,603
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
16,886
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
21,905
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
42,679

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟
مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة