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"البيئة" تستعد لفتح بوابات سد وادي حلي لتصريف 10 ملايين م3

لتلبية احتياجات المزارعين ورفع منسوب المياه في الآبار

تستعد وزارة البيئة والمياه والزراعة، لفتح بوابات سد وادي حلي في منطقة مكة المكرمة من منتصف شهر محرم المقبل ولمدة شهر، لتصريف 10 ملايين متر مكعب من مخزون السد، بكمية مياه تبلغ 4 أمتار مكعبة في الثانية؛ بهدف المساهمة في تلبية احتياجات المزارعين ورفع منسوب المياه في الآبار أسفل السد، وذلك بالتنسيق مع إمارة المنطقة والدفاع المدني والجهات ذات العلاقة.

وأوضحت الوزارة أن السعة التخزينية للسد تبلغ 254 مليون متر مكعب، ويبلغ ارتفاعه 57 متراً، فيما يبلغ طوله عن القمة 384 متراً، ويبلغ طول 179 متراً، حيث زود بأربع بوابات للتصريف حسب مناسيب المياه.

وأشارت الوزارة، إلى أن حجم السيول الواردة إلى بحيرة السد خلال الـ7 أشهر الماضية منذ 1 يناير وحتى 31 يوليو 2019م، بلغت نحو 30.9 مليون متر مكعب، ليصل حجم التخزين الحالي إلى 106.7 ملايين متر مكعب، ويبلغ معدل السحب اليومي لمحطة التنقية 100 ألف متر مكعب، متوقعة وصول نحو 24 مليون متر مكعب من مياه السيول خلال الفترة من أغسطس وحتى أكتوبر.

وأكدت أن الغرض من تصريف 10 ملايين متر مكعب من مياه السد، يأتي للمساهمة في تلبية حاجات المزارعين في الموسم، ورفع منسوب المياه في الآبار الجوفية أسفل السد.

وأنشئ سد وادي حلي في عام 1431هـ، ويعتبر من السدود المهمة في جنوب غرب المملكة، بمحافظة القنفذة في منطقة مكة المكرمة، ويعتبر من النوع الخرساني، وخصص لتأمين مياه الشرب، حيث أقيم عليه محطة تنقية لإمداد المياه لمدن (مكة المكرمة، القنفذة، الليث، محايل عسير)، بطاقة إنتاجية تصل إلى 100 ألف متر مكعب يومياً، وبإجمالي قدرة تصل إلى 36.5 مليون متر مكعب سنوياً.

ودعت الوزارة المواطنين، إلى الابتعاد عن مجرى الوادي، والتقيد بتعليمات السلامة التي تصدرها الجهات الرسمية في مثل هذه الحالات.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"البيئة" تستعد لفتح بوابات سد وادي حلي لتصريف 10 ملايين م3
سبق

تستعد وزارة البيئة والمياه والزراعة، لفتح بوابات سد وادي حلي في منطقة مكة المكرمة من منتصف شهر محرم المقبل ولمدة شهر، لتصريف 10 ملايين متر مكعب من مخزون السد، بكمية مياه تبلغ 4 أمتار مكعبة في الثانية؛ بهدف المساهمة في تلبية احتياجات المزارعين ورفع منسوب المياه في الآبار أسفل السد، وذلك بالتنسيق مع إمارة المنطقة والدفاع المدني والجهات ذات العلاقة.

وأوضحت الوزارة أن السعة التخزينية للسد تبلغ 254 مليون متر مكعب، ويبلغ ارتفاعه 57 متراً، فيما يبلغ طوله عن القمة 384 متراً، ويبلغ طول 179 متراً، حيث زود بأربع بوابات للتصريف حسب مناسيب المياه.

وأشارت الوزارة، إلى أن حجم السيول الواردة إلى بحيرة السد خلال الـ7 أشهر الماضية منذ 1 يناير وحتى 31 يوليو 2019م، بلغت نحو 30.9 مليون متر مكعب، ليصل حجم التخزين الحالي إلى 106.7 ملايين متر مكعب، ويبلغ معدل السحب اليومي لمحطة التنقية 100 ألف متر مكعب، متوقعة وصول نحو 24 مليون متر مكعب من مياه السيول خلال الفترة من أغسطس وحتى أكتوبر.

وأكدت أن الغرض من تصريف 10 ملايين متر مكعب من مياه السد، يأتي للمساهمة في تلبية حاجات المزارعين في الموسم، ورفع منسوب المياه في الآبار الجوفية أسفل السد.

وأنشئ سد وادي حلي في عام 1431هـ، ويعتبر من السدود المهمة في جنوب غرب المملكة، بمحافظة القنفذة في منطقة مكة المكرمة، ويعتبر من النوع الخرساني، وخصص لتأمين مياه الشرب، حيث أقيم عليه محطة تنقية لإمداد المياه لمدن (مكة المكرمة، القنفذة، الليث، محايل عسير)، بطاقة إنتاجية تصل إلى 100 ألف متر مكعب يومياً، وبإجمالي قدرة تصل إلى 36.5 مليون متر مكعب سنوياً.

ودعت الوزارة المواطنين، إلى الابتعاد عن مجرى الوادي، والتقيد بتعليمات السلامة التي تصدرها الجهات الرسمية في مثل هذه الحالات.

06 أغسطس 2019 - 5 ذو الحجة 1440
03:39 PM

"البيئة" تستعد لفتح بوابات سد وادي حلي لتصريف 10 ملايين م3

لتلبية احتياجات المزارعين ورفع منسوب المياه في الآبار

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صحيفة سبق الإلكترونية - مكة المكرمة
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تستعد وزارة البيئة والمياه والزراعة، لفتح بوابات سد وادي حلي في منطقة مكة المكرمة من منتصف شهر محرم المقبل ولمدة شهر، لتصريف 10 ملايين متر مكعب من مخزون السد، بكمية مياه تبلغ 4 أمتار مكعبة في الثانية؛ بهدف المساهمة في تلبية احتياجات المزارعين ورفع منسوب المياه في الآبار أسفل السد، وذلك بالتنسيق مع إمارة المنطقة والدفاع المدني والجهات ذات العلاقة.

وأوضحت الوزارة أن السعة التخزينية للسد تبلغ 254 مليون متر مكعب، ويبلغ ارتفاعه 57 متراً، فيما يبلغ طوله عن القمة 384 متراً، ويبلغ طول 179 متراً، حيث زود بأربع بوابات للتصريف حسب مناسيب المياه.

وأشارت الوزارة، إلى أن حجم السيول الواردة إلى بحيرة السد خلال الـ7 أشهر الماضية منذ 1 يناير وحتى 31 يوليو 2019م، بلغت نحو 30.9 مليون متر مكعب، ليصل حجم التخزين الحالي إلى 106.7 ملايين متر مكعب، ويبلغ معدل السحب اليومي لمحطة التنقية 100 ألف متر مكعب، متوقعة وصول نحو 24 مليون متر مكعب من مياه السيول خلال الفترة من أغسطس وحتى أكتوبر.

وأكدت أن الغرض من تصريف 10 ملايين متر مكعب من مياه السد، يأتي للمساهمة في تلبية حاجات المزارعين في الموسم، ورفع منسوب المياه في الآبار الجوفية أسفل السد.

وأنشئ سد وادي حلي في عام 1431هـ، ويعتبر من السدود المهمة في جنوب غرب المملكة، بمحافظة القنفذة في منطقة مكة المكرمة، ويعتبر من النوع الخرساني، وخصص لتأمين مياه الشرب، حيث أقيم عليه محطة تنقية لإمداد المياه لمدن (مكة المكرمة، القنفذة، الليث، محايل عسير)، بطاقة إنتاجية تصل إلى 100 ألف متر مكعب يومياً، وبإجمالي قدرة تصل إلى 36.5 مليون متر مكعب سنوياً.

ودعت الوزارة المواطنين، إلى الابتعاد عن مجرى الوادي، والتقيد بتعليمات السلامة التي تصدرها الجهات الرسمية في مثل هذه الحالات.

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