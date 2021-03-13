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توالي مواكب جثث الحوثيين بعد هزائمهم في عدة جبهات

بالتزامن مع هجمات شنها الجيش اليمني على مواقعهم

أعلنت ميليشيا الحوثي مقتل العشرات من عناصرها في مواجهات مع قوات الجيش اليمني، بعدة جبهات،

حيث رصد مقطع فيديو مواكب من سيارات الإسعاف تنقل الجثث.

ويأتي هذا التصاعد في أرقام القتلى المعلن عنهم بالتزامن مع هجمات عنيفة شنها الجيش اليمني ضد المتمردين المدعومين من إيران

باتجاه محافظة مأرب وحجة وتعز وساندتها مقاتلات التحالف الذي تقوده السعودية.

وتوزع القتلى الحوثيون على محافظات "صنعاء، عمران، ذمار، البيضاء، إب، ريمة، الحديدة، حجة، تعز"

الرئيسية/ أخبار العالم

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توالي مواكب جثث الحوثيين بعد هزائمهم في عدة جبهات
سبق

أعلنت ميليشيا الحوثي مقتل العشرات من عناصرها في مواجهات مع قوات الجيش اليمني، بعدة جبهات،

حيث رصد مقطع فيديو مواكب من سيارات الإسعاف تنقل الجثث.

ويأتي هذا التصاعد في أرقام القتلى المعلن عنهم بالتزامن مع هجمات عنيفة شنها الجيش اليمني ضد المتمردين المدعومين من إيران

باتجاه محافظة مأرب وحجة وتعز وساندتها مقاتلات التحالف الذي تقوده السعودية.

وتوزع القتلى الحوثيون على محافظات "صنعاء، عمران، ذمار، البيضاء، إب، ريمة، الحديدة، حجة، تعز"

13 مارس 2021 - 29 رجب 1442
04:52 PM

توالي مواكب جثث الحوثيين بعد هزائمهم في عدة جبهات

بالتزامن مع هجمات شنها الجيش اليمني على مواقعهم

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فهد كاملي - جازان
1
1,706

أعلنت ميليشيا الحوثي مقتل العشرات من عناصرها في مواجهات مع قوات الجيش اليمني، بعدة جبهات،

حيث رصد مقطع فيديو مواكب من سيارات الإسعاف تنقل الجثث.

ويأتي هذا التصاعد في أرقام القتلى المعلن عنهم بالتزامن مع هجمات عنيفة شنها الجيش اليمني ضد المتمردين المدعومين من إيران

باتجاه محافظة مأرب وحجة وتعز وساندتها مقاتلات التحالف الذي تقوده السعودية.

وتوزع القتلى الحوثيون على محافظات "صنعاء، عمران، ذمار، البيضاء، إب، ريمة، الحديدة، حجة، تعز"

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