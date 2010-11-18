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"البيئة": تخصيص محمية في شعيب الخضارية بحوطة بني تميم بمساحة مليوني م2

تهدف للحفاظ على الأصول النباتية في المنطقة وإكثار البذور فيها وتهيئتها لتكون متنزهاً

أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة عن تخصيص أرض في شعيب الخضارية، بحوطة بني تميم بمنطقة الرياض، لتكون محمية نباتية طبيعية.

وأوضحت الوزارة أن هذا الأمر جاء تنفيذاً لوعد الوزير المهندس عبدالرحمن الفضلي للأهالي بإنشاء محمية نباتية طبيعية في المنطقة؛ إثر تعدي أحد المقاولين على شعيب الخضارية وقطعه 47 شجرة محلية، وهو ما استلزم معاقبته وفق نظام المراعي والغابات ولائحته التنفيذية.

وأشارت الوزارة إلى أن الهدف من هذه المحمية هو الحفاظ على الأصول النباتية في المنطقة، وإكثار البذور فيها، وتهيئتها لتكون متنزهاً ومتنفساً طبيعياً للأهالي.

كما بيَّنت أن مساحة الأرض المخصصة لإقامة المحمية بلغت 2.094.049م2، وهي مسيجة بالكامل، وتم وضع آلية للدخول والخروج؛ للمحافظة على الغطاء النباتي فيها.

يُذكر أن شعيب الخضارية يقع في مركز الفرعة بمحافظة حوطة بني تميم، وتشتهر بأشجارها وشجيراتها ونباتاتها الطبيعة، إضافة إلى خصوبة تربتها واستفادتها من مياه الأمطار والسيول الموسمية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"البيئة": تخصيص محمية في شعيب الخضارية بحوطة بني تميم بمساحة مليوني م2
سبق

أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة عن تخصيص أرض في شعيب الخضارية، بحوطة بني تميم بمنطقة الرياض، لتكون محمية نباتية طبيعية.

وأوضحت الوزارة أن هذا الأمر جاء تنفيذاً لوعد الوزير المهندس عبدالرحمن الفضلي للأهالي بإنشاء محمية نباتية طبيعية في المنطقة؛ إثر تعدي أحد المقاولين على شعيب الخضارية وقطعه 47 شجرة محلية، وهو ما استلزم معاقبته وفق نظام المراعي والغابات ولائحته التنفيذية.

وأشارت الوزارة إلى أن الهدف من هذه المحمية هو الحفاظ على الأصول النباتية في المنطقة، وإكثار البذور فيها، وتهيئتها لتكون متنزهاً ومتنفساً طبيعياً للأهالي.

كما بيَّنت أن مساحة الأرض المخصصة لإقامة المحمية بلغت 2.094.049م2، وهي مسيجة بالكامل، وتم وضع آلية للدخول والخروج؛ للمحافظة على الغطاء النباتي فيها.

يُذكر أن شعيب الخضارية يقع في مركز الفرعة بمحافظة حوطة بني تميم، وتشتهر بأشجارها وشجيراتها ونباتاتها الطبيعة، إضافة إلى خصوبة تربتها واستفادتها من مياه الأمطار والسيول الموسمية.

18 نوفمبر 2018 - 10 ربيع الأول 1440
02:54 PM

"البيئة": تخصيص محمية في شعيب الخضارية بحوطة بني تميم بمساحة مليوني م2

تهدف للحفاظ على الأصول النباتية في المنطقة وإكثار البذور فيها وتهيئتها لتكون متنزهاً

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مسلّم الهواملة - الرياض
2
665

أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة عن تخصيص أرض في شعيب الخضارية، بحوطة بني تميم بمنطقة الرياض، لتكون محمية نباتية طبيعية.

وأوضحت الوزارة أن هذا الأمر جاء تنفيذاً لوعد الوزير المهندس عبدالرحمن الفضلي للأهالي بإنشاء محمية نباتية طبيعية في المنطقة؛ إثر تعدي أحد المقاولين على شعيب الخضارية وقطعه 47 شجرة محلية، وهو ما استلزم معاقبته وفق نظام المراعي والغابات ولائحته التنفيذية.

وأشارت الوزارة إلى أن الهدف من هذه المحمية هو الحفاظ على الأصول النباتية في المنطقة، وإكثار البذور فيها، وتهيئتها لتكون متنزهاً ومتنفساً طبيعياً للأهالي.

كما بيَّنت أن مساحة الأرض المخصصة لإقامة المحمية بلغت 2.094.049م2، وهي مسيجة بالكامل، وتم وضع آلية للدخول والخروج؛ للمحافظة على الغطاء النباتي فيها.

يُذكر أن شعيب الخضارية يقع في مركز الفرعة بمحافظة حوطة بني تميم، وتشتهر بأشجارها وشجيراتها ونباتاتها الطبيعة، إضافة إلى خصوبة تربتها واستفادتها من مياه الأمطار والسيول الموسمية.

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