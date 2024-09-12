أمين "آركو": أدعو لمساندة الصليب الأحمر اللبناني في بناء قدراته

"التويجري" طالب مكونات الحركة الدولية بمعاضدته والوقوف إلى جانبه

أكد الأمين العام للمنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر، الدكتور صالح بن حمد التويجري، أهمية الوقوف مع الصليب الأحمر اللبناني الذي يواجه مآسي إنسانية مركبة، علاوة على تحمُّله عبء تقديم الخدمة الطبية الإسعافية على مدار الساعة. لافتًا إلى أن الصليب الأحمر اللبناني يقوم على خدمة اللاجئين من سوريا وفلسطين، ويواجه جائحة كورونا، ثم آثار الانفجار في مرفأ بيروت في الرابع من أغسطس ٢٠٢٠، الذي هز العاصمة اللبنانية، وتأثرت به كل لبنان، وتأثر العالم كله من أجل لبنان، ثم أعقبه الحريق الكبير يوم أمس القريب.

وقال "التويجري" في كلمة ألقاها نيابة عنه مستشار الأمين، الدكتور عبدالله بن محمد الهزاع، في اجتماع عن بُعد، عقدته مكونات الحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر يوم 11 سبتمبر 2020: "إن حجم المعاناة كبير، والمسؤولية التي يتحملها الصليب الأحمر اللبناني عظيمة؛ تستوجب معاضدته، والوقوف إلى جانبه من كل مكونات الحركة الدولية، والمانحين الفاعلين من المنظمات الأخرى، والحكومات؛ فبعد الاستجابة للحالات الطارئة العاجلة أمامنا مشوار طويل لإعادة تأهيل مرافق الخدمات المتعددة التي دُمرت بسبب الانفجار". مضيفًا بأن الأمانة العامة للمنظمة العربية من هذا المنبر الإنساني تدعو جميع الفاعلين في الساحة الإنسانية إلى مؤازرة لبنان بشكل عام، ودعم الصليب الأحمر اللبناني بشكل خاص، وبناء قدراته للرفع من درجة استعداده لمواجهة الكوارث؛ إذ إنه يقوم بدور الوكالة الرائدة.

واستطرد "التويجري" قائلاً: إن الأمانة العامة للمنظمة العربية من جانبها، منذ الساعة الأولى لانفجار مرفأ بيروت، تابعت الحدث من خلال المركز العربي للاستعداد للكوارث، وبتواصل مستمر مع نظيره في الصليب الأحمر اللبناني، وأخذ يرصد تطورات الحدث ساعة ساعة؛ ويصدر تقارير آنية، يبثها إلى أعضاء الحركة الدولية، وإلى جميع الفاعلين في الساحة الإنسانية. فيما أصدرت الأمانة العامة للمنظمة العربية نداء عاجلاً إلى أعضائها من هيئات وجمعيات الهلال الأحمر والصليب الأحمر، وإلى بقية مكونات حركتنا الدولية، وشركائنا في ميدان العمل الإنساني من المنظمات والهيئات والصناديق الإقليمية والدولية؛ فكانت هناك استجابات سريعة ومجزية من قِبل العديد ممن وُجّه إليهم النداء.

واختتم كلمته مكررًا شكره إلى كل من أسهم في تنظيم هذا الاجتماع، وكل من ساند الجهد الإنساني في لبنان. وعبّر عن إعجاب واعتزاز الأمانة العامة للمنظمة العربية بالجهد المتميز للصليب الأحمر اللبناني، الذي أثبت مع كل جائحة أنه الفاعل الرئيس في ميدان الإنسانية على الأرض اللبنانية.

وكان السيد جورج كتاني، الأمين العام للصليب الأحمر اللبناني، قد قدم تقريرًا عن أنشطة الصليب الأحمر اللبناني على مستوى أرض لبنان بشكل عام؛ لمواجهة الكوارث التي تعرّض لها خلال عام ٢٠١٩، والمدة المنصرمة من عام ٢٠٢٠. مشيرًا إلى أن الصليب الأحمر اللبناني كانت له مشاركاته الفاعلة في التعامل مع مشكلة اللاجئين القادمين إلى لبنان من دول الجوار، إضافة للتعامل مع جائحة كورونا، ثم انفجارَي مرفأ بيروت. موضحًا حجم العمل الذي تم إنجازه من قِبل الصليب الأحمر اللبناني، وتكلفته. مسجلاً شكره وتقديره لكل من ساندهم من أعضاء الحركة الدولية، وغيرها من المانحين.

وعقب ذلك، تم عرض عدد من التقارير المالية، وخطة عمل الصليب الأحمر اللبناني للفترة القادمة متضمنة التكلفة المالية.