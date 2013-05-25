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محافظ هيئة الاتصالات يزور شركة "جاهز" دعمًا للقطاع الخاص في المملكة

إبرازًا لجهود القيادة الرشيدة من أجل توفير بيئة عمل محفزة على التطور المستمر

قام محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات الدكتور محمد بن سعود التميمي بزيارة شركة «جاهز» المنصة السعودية الرائدة في مجال توصيل طلبات الطعام عبر الإنترنت، حيث كان في استقباله رئيس مجلس الإدارة؛ الأمير مشعل بن سلطان بن عبد العزيز والمهندس غصاب المنديل المدير التنفيذي لشركة «جاهز».

وخلال الزيارة، قام الأمير مشعل بإطلاع الدكتور التميمي على أعمال الشركة وأنشطتها والتطورات الأخيرة وخطط الشركة المستقبلية للإدراج في نمو - السوق الموازية.

واستعرض الأمير مشعل بن سلطان بن عبد العزيز أهم المشروعات والمبادرات والبرامج التي تقوم بها «جاهز» بما يدعم أجندة رؤية 2030 التي تهدف إلى تحفيز نمو القطاع الخاص، وتطوير البنية التحتية الرقمية، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وتنويع الاقتصاد الوطني.

وبهذه المناسبة، قال الأمير مشعل بن سلطان بن عبد العزيز: "يسرنا رؤية هذه المرحلة من رحلة تطور الشركة. وتعد زيارة الدكتور التميمي دليلاً على الدعم الملحوظ الذي تقدمه المملكة من خلال رؤية 2030 للشركات الناشئة والقطاع الخاص عامة؛ وإبرازًا لجهود قيادتنا الرشيدة لتوفير بيئة عمل محفزة على التطور المستمر".

وتأتي زيارة محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات لشركة جاهز تماشيًا وانسجامًا مع أهداف برنامج "شريك" الذي أطلقه سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان حفظه الله والذي يسعى لتطوير الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص والمساهمة في التنمية المستدامة.

يُذكر أن شركة "جاهز" ضمن الشركات المنضمة للبيئة التنظيمية والتجريبية لتطبيقات التوصيل "SANDBOX" التي أطلقتها هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات في وقت سابق بهدف دعم وتمكين تطبيقات التوصيل، وتوفير مناخ استثماري جاذب يتسم بالحيوية والاستدامة.

وحققت شركة "جاهز" نموًا كبيرًا منذ تأسيسها في عام 2016م، واستحوذت على حصة سوقية ضخمة لتصبح المنصة الرائدة في المملكة لتوصيل الطلبات، ووصل إجمالي عدد الطلبات المسجلة عبر "جاهز" في عام 2020 وحده إلى قرابة 20 مليون طلب.

وتعد "شركة جاهز الدولية" شركة سعودية محلية تستخدم التكنولوجيا المبتكرة لخدمة قرابة مليوني عميل من خلال منصة "جاهز" عبر شبكة مكونة من 13,000 فرع ومحل تجاري و45,000 مندوب توصيل في 47 مدينة عبر جميع أنحاء المملكة العربية السعودية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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محافظ هيئة الاتصالات يزور شركة "جاهز" دعمًا للقطاع الخاص في المملكة
سبق

قام محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات الدكتور محمد بن سعود التميمي بزيارة شركة «جاهز» المنصة السعودية الرائدة في مجال توصيل طلبات الطعام عبر الإنترنت، حيث كان في استقباله رئيس مجلس الإدارة؛ الأمير مشعل بن سلطان بن عبد العزيز والمهندس غصاب المنديل المدير التنفيذي لشركة «جاهز».

وخلال الزيارة، قام الأمير مشعل بإطلاع الدكتور التميمي على أعمال الشركة وأنشطتها والتطورات الأخيرة وخطط الشركة المستقبلية للإدراج في نمو - السوق الموازية.

واستعرض الأمير مشعل بن سلطان بن عبد العزيز أهم المشروعات والمبادرات والبرامج التي تقوم بها «جاهز» بما يدعم أجندة رؤية 2030 التي تهدف إلى تحفيز نمو القطاع الخاص، وتطوير البنية التحتية الرقمية، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وتنويع الاقتصاد الوطني.

وبهذه المناسبة، قال الأمير مشعل بن سلطان بن عبد العزيز: "يسرنا رؤية هذه المرحلة من رحلة تطور الشركة. وتعد زيارة الدكتور التميمي دليلاً على الدعم الملحوظ الذي تقدمه المملكة من خلال رؤية 2030 للشركات الناشئة والقطاع الخاص عامة؛ وإبرازًا لجهود قيادتنا الرشيدة لتوفير بيئة عمل محفزة على التطور المستمر".

وتأتي زيارة محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات لشركة جاهز تماشيًا وانسجامًا مع أهداف برنامج "شريك" الذي أطلقه سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان حفظه الله والذي يسعى لتطوير الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص والمساهمة في التنمية المستدامة.

يُذكر أن شركة "جاهز" ضمن الشركات المنضمة للبيئة التنظيمية والتجريبية لتطبيقات التوصيل "SANDBOX" التي أطلقتها هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات في وقت سابق بهدف دعم وتمكين تطبيقات التوصيل، وتوفير مناخ استثماري جاذب يتسم بالحيوية والاستدامة.

وحققت شركة "جاهز" نموًا كبيرًا منذ تأسيسها في عام 2016م، واستحوذت على حصة سوقية ضخمة لتصبح المنصة الرائدة في المملكة لتوصيل الطلبات، ووصل إجمالي عدد الطلبات المسجلة عبر "جاهز" في عام 2020 وحده إلى قرابة 20 مليون طلب.

وتعد "شركة جاهز الدولية" شركة سعودية محلية تستخدم التكنولوجيا المبتكرة لخدمة قرابة مليوني عميل من خلال منصة "جاهز" عبر شبكة مكونة من 13,000 فرع ومحل تجاري و45,000 مندوب توصيل في 47 مدينة عبر جميع أنحاء المملكة العربية السعودية.

24 مايو 2021 - 12 شوّال 1442
09:29 PM

محافظ هيئة الاتصالات يزور شركة "جاهز" دعمًا للقطاع الخاص في المملكة

إبرازًا لجهود القيادة الرشيدة من أجل توفير بيئة عمل محفزة على التطور المستمر

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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1,967

قام محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات الدكتور محمد بن سعود التميمي بزيارة شركة «جاهز» المنصة السعودية الرائدة في مجال توصيل طلبات الطعام عبر الإنترنت، حيث كان في استقباله رئيس مجلس الإدارة؛ الأمير مشعل بن سلطان بن عبد العزيز والمهندس غصاب المنديل المدير التنفيذي لشركة «جاهز».

وخلال الزيارة، قام الأمير مشعل بإطلاع الدكتور التميمي على أعمال الشركة وأنشطتها والتطورات الأخيرة وخطط الشركة المستقبلية للإدراج في نمو - السوق الموازية.

واستعرض الأمير مشعل بن سلطان بن عبد العزيز أهم المشروعات والمبادرات والبرامج التي تقوم بها «جاهز» بما يدعم أجندة رؤية 2030 التي تهدف إلى تحفيز نمو القطاع الخاص، وتطوير البنية التحتية الرقمية، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وتنويع الاقتصاد الوطني.

وبهذه المناسبة، قال الأمير مشعل بن سلطان بن عبد العزيز: "يسرنا رؤية هذه المرحلة من رحلة تطور الشركة. وتعد زيارة الدكتور التميمي دليلاً على الدعم الملحوظ الذي تقدمه المملكة من خلال رؤية 2030 للشركات الناشئة والقطاع الخاص عامة؛ وإبرازًا لجهود قيادتنا الرشيدة لتوفير بيئة عمل محفزة على التطور المستمر".

وتأتي زيارة محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات لشركة جاهز تماشيًا وانسجامًا مع أهداف برنامج "شريك" الذي أطلقه سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان حفظه الله والذي يسعى لتطوير الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص والمساهمة في التنمية المستدامة.

يُذكر أن شركة "جاهز" ضمن الشركات المنضمة للبيئة التنظيمية والتجريبية لتطبيقات التوصيل "SANDBOX" التي أطلقتها هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات في وقت سابق بهدف دعم وتمكين تطبيقات التوصيل، وتوفير مناخ استثماري جاذب يتسم بالحيوية والاستدامة.

وحققت شركة "جاهز" نموًا كبيرًا منذ تأسيسها في عام 2016م، واستحوذت على حصة سوقية ضخمة لتصبح المنصة الرائدة في المملكة لتوصيل الطلبات، ووصل إجمالي عدد الطلبات المسجلة عبر "جاهز" في عام 2020 وحده إلى قرابة 20 مليون طلب.

وتعد "شركة جاهز الدولية" شركة سعودية محلية تستخدم التكنولوجيا المبتكرة لخدمة قرابة مليوني عميل من خلال منصة "جاهز" عبر شبكة مكونة من 13,000 فرع ومحل تجاري و45,000 مندوب توصيل في 47 مدينة عبر جميع أنحاء المملكة العربية السعودية.

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