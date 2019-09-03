القنصلية في هونج كونج تحذّر من التوجّه لمنطقة أدميرالتي

بعد إعلان عدد من المحتجين تنظيم تظاهرات عدة بها اليوم

حذّرت القنصلية السعودية بهونج كونج، السعوديين الموجودين هناك من التوجّه إلى منطقة أدميراليتي التي تشهد تظاهرات اليوم من قِبل محتجين بالبلاد.

ولفت الحساب الرسمي للقنصلية على "تويتر"، إلى ضرورة انتباه السعوديين بأخذ الحيطة والحذر وعدم التوجّه إلى منطقة أدميراليتي Admirality؛ نظراً لإعلان المحتجين تنظيم مظاهرات هناك اليوم الثلاثاء 3 سبتمبر.

وأمس حاول المتظاهرون المؤيدون للديمقراطية في هونج كونج مجدّداً تعطيل حركة قطارات المترو في المستعمرة البريطانية السابقة، داعين إلى إضراب عام، بعد عطلة نهاية أسبوع شهدت أعمال عنف شديدة.

واستهدف متظاهرون، يرتدون ملابس باللون الأسود الذي يرمز إلى حراكهم، صباح الإثنين، شبكة المترو الحيوية في هونج كونج، وذلك بإغلاقهم أبواب القطارات في بعض المحطات، لمنعها من الانطلاق.

وسمحت سلطات هونج كونج بخروج تظاهرتيْن جديدتيْن، في وقت دعت حركات معارضة عدة إلى إضراب عام.

وكان مقرراً أن تستأنف الجامعات الدروس، الإثنين، بعد انقضاء العطلة الصيفية، غير أن الطلاب الذين يشكلون العمود الفقري للمتظاهرين المناهضين للحكومة دعوا إلى مقاطعة الدروس مدة أسبوعين، وإلى تجمع في فترة بعد الظهر.

يُذكر أن المستعمرة البريطانية السابقة تعيش، منذ ثلاثة أشهر، أخطر أزماتها السياسية، منذ إعادتها إلى الصين عام 1997، إذ تشهد تحركات شبه يومية للتنديد بتراجع الحريات، والتدخل المتصاعد لبكين في هونج كونج.