شاهد .. تبوك حين تعانق الأمطار قمم جبالها

تصوير: علي الشدوي

رسمت اليوم الأمطار التي هطلت على تبوك وضواحيها، لوحات طبيعية من الشلالات جذبت عشاق التصوير والبراري، ومنها مركز بجدة، إذ تشكلت مشاهد خلابة تسر الناظرين بعد أن عانقت الأمطار قمم جبال مركز بجدة، وجرت المياه على أرضها حتى سالت أوديتها الهادئة وسط حضور إنسان المنطقة وقاصديها.

وكانت أمطار رعدية مصحوبة بالبرد، تراوحت شدتها ما بين متوسطة إلى غزيرة، قد هطلت اليوم على منطقة تبوك؛ وشملت مدينة تبوك وضواحيها ومحافظة حقل ومركز الزيتة ومركزي علقان وعلو القصير، ومركز حالة عمار والبديعة ومركز بئر بن هرماس وضواحيه.