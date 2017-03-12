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شاهد .. تبوك حين تعانق الأمطار قمم جبالها

تصوير: علي الشدوي

رسمت اليوم الأمطار التي هطلت على تبوك وضواحيها، لوحات طبيعية من الشلالات جذبت عشاق التصوير والبراري، ومنها مركز بجدة، إذ تشكلت مشاهد خلابة تسر الناظرين بعد أن عانقت الأمطار قمم جبال مركز بجدة، وجرت المياه على أرضها حتى سالت أوديتها الهادئة وسط حضور إنسان المنطقة وقاصديها.

وكانت أمطار رعدية مصحوبة بالبرد، تراوحت شدتها ما بين متوسطة إلى غزيرة، قد هطلت اليوم على منطقة تبوك؛ وشملت مدينة تبوك وضواحيها ومحافظة حقل ومركز الزيتة ومركزي علقان وعلو القصير، ومركز حالة عمار والبديعة ومركز بئر بن هرماس وضواحيه.

تبوك أمطار

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شاهد .. تبوك حين تعانق الأمطار قمم جبالها
سبق

تصوير: علي الشدوي

رسمت اليوم الأمطار التي هطلت على تبوك وضواحيها، لوحات طبيعية من الشلالات جذبت عشاق التصوير والبراري، ومنها مركز بجدة، إذ تشكلت مشاهد خلابة تسر الناظرين بعد أن عانقت الأمطار قمم جبال مركز بجدة، وجرت المياه على أرضها حتى سالت أوديتها الهادئة وسط حضور إنسان المنطقة وقاصديها.

وكانت أمطار رعدية مصحوبة بالبرد، تراوحت شدتها ما بين متوسطة إلى غزيرة، قد هطلت اليوم على منطقة تبوك؛ وشملت مدينة تبوك وضواحيها ومحافظة حقل ومركز الزيتة ومركزي علقان وعلو القصير، ومركز حالة عمار والبديعة ومركز بئر بن هرماس وضواحيه.

12 مارس 2020 - 17 رجب 1441
10:39 PM

شاهد .. تبوك حين تعانق الأمطار قمم جبالها

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بدر الجبل - تبوك
0
941

تصوير: علي الشدوي

رسمت اليوم الأمطار التي هطلت على تبوك وضواحيها، لوحات طبيعية من الشلالات جذبت عشاق التصوير والبراري، ومنها مركز بجدة، إذ تشكلت مشاهد خلابة تسر الناظرين بعد أن عانقت الأمطار قمم جبال مركز بجدة، وجرت المياه على أرضها حتى سالت أوديتها الهادئة وسط حضور إنسان المنطقة وقاصديها.

وكانت أمطار رعدية مصحوبة بالبرد، تراوحت شدتها ما بين متوسطة إلى غزيرة، قد هطلت اليوم على منطقة تبوك؛ وشملت مدينة تبوك وضواحيها ومحافظة حقل ومركز الزيتة ومركزي علقان وعلو القصير، ومركز حالة عمار والبديعة ومركز بئر بن هرماس وضواحيه.

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