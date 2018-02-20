النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"الفضلي" يوقّع اتفاقية "بناء القدرات" مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي

تعنى بمجالات عدة للاستدامة المائية وتعزيز كفاءة وجودة الخدمات بالقطاع

وقّع وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن الفضلي؛ اليوم الثلاثاء، اتفاقية مشروع "بناء القدرات والخدمات ذات الصلة" من أجل إدارة متكاملة وتنمية مستدامة لقطاع المياه في المملكة، في إطار رؤية 2030، مع المنسق المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالمملكة الدكتور آشوك نيجام.

وأوضح المهندس الفضلي؛ في تصريح صحفي عقب التوقيع، أن هذه الاتفاقية تهدف إلى تصميم إدارة شاملة لموارد المياه، وتطوير نظام لإدارة متكاملة لإمداد المائي، وإنشاء نظام شامل لمراقبة المخزون المائي، إضافة إلى مجالات عدة تعنى بالاستدامة المائية وتعزيز كفاءة وجودة الخدمات بقطاع المياه.

من جانب آخر، بيّن وكيل الوزارة لشؤون المياه الدكتور فيصل السبيعي؛ أن من ضمن أهداف الاتفاقية تقييم آثار التغير المناخي لمعرفة تلك الآثار وسبل الاستفادة منها، وطرق تحييد مخاطرها، ودراسة مصادر الطاقة التي يمكن استغلالها من مصادر المياه الجوفية (الطاقة الهيدرو حرارية، الطاقة الجيو حرارية)، وتعزيز برامج التوعية المائية والتثقيف لإطلاع المجتمع على الموقف المائي وأهمية المحافظة على الموارد المائية وتنميتها وحمايتها وترشيد استخدامها، إضافة إلى تعزيز القدرات الفنية والتنظيمية لوزارة البيئة والمياه والزراعة فيما يتعلق بإدارة وتنمية موارد المياه وإمداداتها في المملكة، لكل ما يخدم المستفيدين ويحقق الأمن المائي والرفاهية الاجتماعية والتنمية المستدامة.

يُذكر أن توقيع هذه الاتفاقية مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يأتي وفقاً للاتفاقية المبرمة بين حكومة المملكة العربية السعودية والأمم المتحدة عام 1974م.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"الفضلي" يوقّع اتفاقية "بناء القدرات" مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي
سبق

وقّع وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن الفضلي؛ اليوم الثلاثاء، اتفاقية مشروع "بناء القدرات والخدمات ذات الصلة" من أجل إدارة متكاملة وتنمية مستدامة لقطاع المياه في المملكة، في إطار رؤية 2030، مع المنسق المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالمملكة الدكتور آشوك نيجام.

وأوضح المهندس الفضلي؛ في تصريح صحفي عقب التوقيع، أن هذه الاتفاقية تهدف إلى تصميم إدارة شاملة لموارد المياه، وتطوير نظام لإدارة متكاملة لإمداد المائي، وإنشاء نظام شامل لمراقبة المخزون المائي، إضافة إلى مجالات عدة تعنى بالاستدامة المائية وتعزيز كفاءة وجودة الخدمات بقطاع المياه.

من جانب آخر، بيّن وكيل الوزارة لشؤون المياه الدكتور فيصل السبيعي؛ أن من ضمن أهداف الاتفاقية تقييم آثار التغير المناخي لمعرفة تلك الآثار وسبل الاستفادة منها، وطرق تحييد مخاطرها، ودراسة مصادر الطاقة التي يمكن استغلالها من مصادر المياه الجوفية (الطاقة الهيدرو حرارية، الطاقة الجيو حرارية)، وتعزيز برامج التوعية المائية والتثقيف لإطلاع المجتمع على الموقف المائي وأهمية المحافظة على الموارد المائية وتنميتها وحمايتها وترشيد استخدامها، إضافة إلى تعزيز القدرات الفنية والتنظيمية لوزارة البيئة والمياه والزراعة فيما يتعلق بإدارة وتنمية موارد المياه وإمداداتها في المملكة، لكل ما يخدم المستفيدين ويحقق الأمن المائي والرفاهية الاجتماعية والتنمية المستدامة.

يُذكر أن توقيع هذه الاتفاقية مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يأتي وفقاً للاتفاقية المبرمة بين حكومة المملكة العربية السعودية والأمم المتحدة عام 1974م.

20 فبراير 2018 - 4 جمادى الآخر 1439
10:48 AM

"الفضلي" يوقّع اتفاقية "بناء القدرات" مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي

تعنى بمجالات عدة للاستدامة المائية وتعزيز كفاءة وجودة الخدمات بالقطاع

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
1
1,099

وقّع وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن الفضلي؛ اليوم الثلاثاء، اتفاقية مشروع "بناء القدرات والخدمات ذات الصلة" من أجل إدارة متكاملة وتنمية مستدامة لقطاع المياه في المملكة، في إطار رؤية 2030، مع المنسق المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالمملكة الدكتور آشوك نيجام.

وأوضح المهندس الفضلي؛ في تصريح صحفي عقب التوقيع، أن هذه الاتفاقية تهدف إلى تصميم إدارة شاملة لموارد المياه، وتطوير نظام لإدارة متكاملة لإمداد المائي، وإنشاء نظام شامل لمراقبة المخزون المائي، إضافة إلى مجالات عدة تعنى بالاستدامة المائية وتعزيز كفاءة وجودة الخدمات بقطاع المياه.

من جانب آخر، بيّن وكيل الوزارة لشؤون المياه الدكتور فيصل السبيعي؛ أن من ضمن أهداف الاتفاقية تقييم آثار التغير المناخي لمعرفة تلك الآثار وسبل الاستفادة منها، وطرق تحييد مخاطرها، ودراسة مصادر الطاقة التي يمكن استغلالها من مصادر المياه الجوفية (الطاقة الهيدرو حرارية، الطاقة الجيو حرارية)، وتعزيز برامج التوعية المائية والتثقيف لإطلاع المجتمع على الموقف المائي وأهمية المحافظة على الموارد المائية وتنميتها وحمايتها وترشيد استخدامها، إضافة إلى تعزيز القدرات الفنية والتنظيمية لوزارة البيئة والمياه والزراعة فيما يتعلق بإدارة وتنمية موارد المياه وإمداداتها في المملكة، لكل ما يخدم المستفيدين ويحقق الأمن المائي والرفاهية الاجتماعية والتنمية المستدامة.

يُذكر أن توقيع هذه الاتفاقية مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يأتي وفقاً للاتفاقية المبرمة بين حكومة المملكة العربية السعودية والأمم المتحدة عام 1974م.

شارك برأيك
51
257

اللجنة العليا لحصر جرائم الفساد سيكون لها مردود إيجابي سريع بكل القطاعات:

تصويت اظهار النتائج
اعلان

بالأرقام

88.3 مليار ..

88.3 مليار ..

03 فبراير
27,043
75 مليار ..

75 مليار ..

05 يناير
37,287
8.5 مليار ..

8.5 مليار ..

11 نوفمبر
44,901
229 مليار ..

229 مليار ..

03 نوفمبر
51,324

كاريكاتير

معاً أبداً

المقالات

لماذا يعضون أيادي امتدت إليهم بالخير؟

لماذا يعضون أيادي امتدت إليهم بالخير؟

صالح مطر الغامدي
معاملة حكومية بنكهة المعسل!

معاملة حكومية بنكهة المعسل!

يحيى فقيهي
شكرًا وزارة العمل.. ما يصح إلا الصحيح

شكرًا وزارة العمل.. ما يصح إلا الصحيح

صالح المسلّم
نظام العقود.. متى يعود..؟؟

نظام العقود.. متى يعود..؟؟

محمد الصيـعري
الإعلام الجديد والمشايخ..!!

الإعلام الجديد والمشايخ..!!

ساير المنيعي
هيئة الصحفيين.. اعمل نفسك ميتًا..!!

هيئة الصحفيين.. اعمل نفسك ميتًا..!!

ماجد الحربي
بلاغ ضد وزارة العمل..

بلاغ ضد وزارة العمل..

حواء القرني
فواتير المياه.. "يا قلب لا تحزن"؟!!

فواتير المياه.. "يا قلب لا تحزن"؟!!

خالد الحقباني
حان الوقت الحقيقي للمسؤولية المجتمعية!!

حان الوقت الحقيقي للمسؤولية المجتمعية!!

ابراهيم المعطش
التدخين في المقاهي والمطاعم.. صدام مع رؤية 2030!

التدخين في المقاهي والمطاعم.. صدام مع رؤية 2030!

عبدالرحمن القحطاني
هل يستحق أبناء السعوديات التجنيس؟

هل يستحق أبناء السعوديات التجنيس؟

عبدالرحمن المرشد
المنصب شكل أم مضمون؟!

المنصب شكل أم مضمون؟!

نورة الجايز

إنفوجرافيك

وديعة الـ 2 مليار ليست الوحيدة .. اليمن في قلب سلمان
وديعة الـ 2 مليار ليست الوحيدة .. اليمن في قلب سلمان

بروفايل

صورة "المعلم" في السعودية.. مربي الأجيال هل انتُزعت هيبته أم فقدها؟
صورة "المعلم" في السعودية.. مربي الأجيال هل انتُزعت هيبته أم فقدها؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2018

تصميم و برمجة     استضافة