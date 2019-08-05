"الحج" تستعرض تنظيم الحشود البشرية وزيادة الطاقة الاستيعابية

خلال مشاركتها بمبادرة معرض "آمنون" بالعاصمة المقدسة

شاركت وزارة الحج والعمرة بجناح خاص في معرض "آمنون"، الذي تنظمه شرطة العاصمة المقدسة بمشاركة 33 جهة حكومية وخدماتية للعام الثالث على التوالي، بحضور عدد من قيادات أمن الحج، تحت رعاية مدير الأمن العام الفريق أول ركن خالد بن قرار الحربي.

واستعرضت وزارة الحج والعمرة في المعرض المبادرات الخدمية وأهدافها في تحقيق رضا حجاج بيت الله الحرام، وأبرزت الوزارة أحدث مبادراتها المتمثلة في إنشاء مركز لتأهيل وترخيص العاملين في منظومة الحج والعمرة والزيارة؛ إذ تهدف المبادرة إلى تحسين جودة الخدمات، وتدريب وتطوير العاملين في ميدان الحج والعمرة، وتوطين الوظائف.

كما أبرزت الوزارة مبادرة "ميثاق أخلاقيات العمل المهني" التي تهدف إلى حفظ حقوق ضيوف الرحمن ومتلقي الخدمة، وتنظيم الممارسة المهنية وضبطها، وتحسين الخدمات.. كما تهدف إلى تأصيل قيم وأخلاق العمل، وتطبيق أرقى المعايير في التعامل مع ضيوف الرحمن.

إلى هذا، أبرزت وزارة الحج والعمرة خدماتها الإلكترونية من خلال عرض مبادرة "يسر" التي تُعنَى بحصر جميع التطبيقات الإلكترونية التي تخص الحج والعمرة، وتحديد أفضل الخدمات التي تقدمها تلك التطبيقات بهدف تجويد الخدمات المقدمة للحاج والمعتمر.

كما قدمت الوزارة للجمهور مبادرة "تطوير وتشغيل إدارة التفويج في مراحل الحج كافة ونقل المعرفة" التي تهدف إلى تنظيم أداء المجموعات الكبيرة من الحشود البشرية، وزيادة الطاقة الاستيعابية، وإنشاء جهاز فعّال لإدارة عمليات التفويج، ورفع معايير السلامة المعمول بها خلال أوقات الذروة.