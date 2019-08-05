النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"الحج" تستعرض تنظيم الحشود البشرية وزيادة الطاقة الاستيعابية

خلال مشاركتها بمبادرة معرض "آمنون" بالعاصمة المقدسة

شاركت وزارة الحج والعمرة بجناح خاص في معرض "آمنون"، الذي تنظمه شرطة العاصمة المقدسة بمشاركة 33 جهة حكومية وخدماتية للعام الثالث على التوالي، بحضور عدد من قيادات أمن الحج، تحت رعاية مدير الأمن العام الفريق أول ركن خالد بن قرار الحربي.

واستعرضت وزارة الحج والعمرة في المعرض المبادرات الخدمية وأهدافها في تحقيق رضا حجاج بيت الله الحرام، وأبرزت الوزارة أحدث مبادراتها المتمثلة في إنشاء مركز لتأهيل وترخيص العاملين في منظومة الحج والعمرة والزيارة؛ إذ تهدف المبادرة إلى تحسين جودة الخدمات، وتدريب وتطوير العاملين في ميدان الحج والعمرة، وتوطين الوظائف.

كما أبرزت الوزارة مبادرة "ميثاق أخلاقيات العمل المهني" التي تهدف إلى حفظ حقوق ضيوف الرحمن ومتلقي الخدمة، وتنظيم الممارسة المهنية وضبطها، وتحسين الخدمات.. كما تهدف إلى تأصيل قيم وأخلاق العمل، وتطبيق أرقى المعايير في التعامل مع ضيوف الرحمن.

إلى هذا، أبرزت وزارة الحج والعمرة خدماتها الإلكترونية من خلال عرض مبادرة "يسر" التي تُعنَى بحصر جميع التطبيقات الإلكترونية التي تخص الحج والعمرة، وتحديد أفضل الخدمات التي تقدمها تلك التطبيقات بهدف تجويد الخدمات المقدمة للحاج والمعتمر.

كما قدمت الوزارة للجمهور مبادرة "تطوير وتشغيل إدارة التفويج في مراحل الحج كافة ونقل المعرفة" التي تهدف إلى تنظيم أداء المجموعات الكبيرة من الحشود البشرية، وزيادة الطاقة الاستيعابية، وإنشاء جهاز فعّال لإدارة عمليات التفويج، ورفع معايير السلامة المعمول بها خلال أوقات الذروة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"الحج" تستعرض تنظيم الحشود البشرية وزيادة الطاقة الاستيعابية
سبق

شاركت وزارة الحج والعمرة بجناح خاص في معرض "آمنون"، الذي تنظمه شرطة العاصمة المقدسة بمشاركة 33 جهة حكومية وخدماتية للعام الثالث على التوالي، بحضور عدد من قيادات أمن الحج، تحت رعاية مدير الأمن العام الفريق أول ركن خالد بن قرار الحربي.

واستعرضت وزارة الحج والعمرة في المعرض المبادرات الخدمية وأهدافها في تحقيق رضا حجاج بيت الله الحرام، وأبرزت الوزارة أحدث مبادراتها المتمثلة في إنشاء مركز لتأهيل وترخيص العاملين في منظومة الحج والعمرة والزيارة؛ إذ تهدف المبادرة إلى تحسين جودة الخدمات، وتدريب وتطوير العاملين في ميدان الحج والعمرة، وتوطين الوظائف.

كما أبرزت الوزارة مبادرة "ميثاق أخلاقيات العمل المهني" التي تهدف إلى حفظ حقوق ضيوف الرحمن ومتلقي الخدمة، وتنظيم الممارسة المهنية وضبطها، وتحسين الخدمات.. كما تهدف إلى تأصيل قيم وأخلاق العمل، وتطبيق أرقى المعايير في التعامل مع ضيوف الرحمن.

إلى هذا، أبرزت وزارة الحج والعمرة خدماتها الإلكترونية من خلال عرض مبادرة "يسر" التي تُعنَى بحصر جميع التطبيقات الإلكترونية التي تخص الحج والعمرة، وتحديد أفضل الخدمات التي تقدمها تلك التطبيقات بهدف تجويد الخدمات المقدمة للحاج والمعتمر.

كما قدمت الوزارة للجمهور مبادرة "تطوير وتشغيل إدارة التفويج في مراحل الحج كافة ونقل المعرفة" التي تهدف إلى تنظيم أداء المجموعات الكبيرة من الحشود البشرية، وزيادة الطاقة الاستيعابية، وإنشاء جهاز فعّال لإدارة عمليات التفويج، ورفع معايير السلامة المعمول بها خلال أوقات الذروة.

05 أغسطس 2019 - 4 ذو الحجة 1440
08:58 PM

"الحج" تستعرض تنظيم الحشود البشرية وزيادة الطاقة الاستيعابية

خلال مشاركتها بمبادرة معرض "آمنون" بالعاصمة المقدسة

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - جدة
1
265

شاركت وزارة الحج والعمرة بجناح خاص في معرض "آمنون"، الذي تنظمه شرطة العاصمة المقدسة بمشاركة 33 جهة حكومية وخدماتية للعام الثالث على التوالي، بحضور عدد من قيادات أمن الحج، تحت رعاية مدير الأمن العام الفريق أول ركن خالد بن قرار الحربي.

واستعرضت وزارة الحج والعمرة في المعرض المبادرات الخدمية وأهدافها في تحقيق رضا حجاج بيت الله الحرام، وأبرزت الوزارة أحدث مبادراتها المتمثلة في إنشاء مركز لتأهيل وترخيص العاملين في منظومة الحج والعمرة والزيارة؛ إذ تهدف المبادرة إلى تحسين جودة الخدمات، وتدريب وتطوير العاملين في ميدان الحج والعمرة، وتوطين الوظائف.

كما أبرزت الوزارة مبادرة "ميثاق أخلاقيات العمل المهني" التي تهدف إلى حفظ حقوق ضيوف الرحمن ومتلقي الخدمة، وتنظيم الممارسة المهنية وضبطها، وتحسين الخدمات.. كما تهدف إلى تأصيل قيم وأخلاق العمل، وتطبيق أرقى المعايير في التعامل مع ضيوف الرحمن.

إلى هذا، أبرزت وزارة الحج والعمرة خدماتها الإلكترونية من خلال عرض مبادرة "يسر" التي تُعنَى بحصر جميع التطبيقات الإلكترونية التي تخص الحج والعمرة، وتحديد أفضل الخدمات التي تقدمها تلك التطبيقات بهدف تجويد الخدمات المقدمة للحاج والمعتمر.

كما قدمت الوزارة للجمهور مبادرة "تطوير وتشغيل إدارة التفويج في مراحل الحج كافة ونقل المعرفة" التي تهدف إلى تنظيم أداء المجموعات الكبيرة من الحشود البشرية، وزيادة الطاقة الاستيعابية، وإنشاء جهاز فعّال لإدارة عمليات التفويج، ورفع معايير السلامة المعمول بها خلال أوقات الذروة.

اعلان

بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
31,376
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
30,522
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
25,561
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
33,607

كاريكاتير

#تراجع_السياحه_في_تركيا

المقالات

المملكة والحج

المملكة والحج

ماجد البريكان
فهِّموهم.. كم يكلفنا استضافة الحاج؟

فهِّموهم.. كم يكلفنا استضافة الحاج؟

عبدالغني الشيخ
{وَأَذِّنْ في النَّاسِ بالحَجِّ}

{وَأَذِّنْ في النَّاسِ بالحَجِّ}

صالح مطر الغامدي
لا سياحة دون فنون..!

لا سياحة دون فنون..!

عبدالغني الشيخ
قسوة والدي والباب الكبير..

قسوة والدي والباب الكبير..

عبدالغني الشيخ
حملات الحج والأسعار..!

حملات الحج والأسعار..!

حواء القرني
العلاوة السنوية!

العلاوة السنوية!

محمد الغامدي
بكل اللغات "السعودية الأفضل"..

بكل اللغات "السعودية الأفضل"..

ماجد البريكان
منع الحجاج وتخفيض الخمر يا قطر!!

منع الحجاج وتخفيض الخمر يا قطر!!

عبدالرحمن المرشد
ولي العهد ينهض بالرياضة

ولي العهد ينهض بالرياضة

سلطان رديف

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة