إمارة مكة: تمديد فترة منع التجول يخص العاصمة المقدسة لا المحافظات
عبدالرزاق البجالي
سبق
2020-03-25
أوضحت إمارة منطقة مكة المكرمة بأن قرار تمديد فترة منع التجوّل الصادر حديثاً والذي يبدأ غداً (الخميس) من الساعة الـ 3 عصراً وحتى الـ 6 صباحاً يخصّ مدينة مكة المكرمة (العاصمة المقدسة) ولا يشمل جدة ومحافظات المنطقة الأخرى والتي سيكون منع التجوّل فيها من الـ 7 مساءً وحتى الـ 6 صباحاً.
25 مارس 2020 - 1 شعبان 1441
07:55 PM
اخر تعديل
25 مارس 2020 - 1 شعبان 1441
08:07 PM
إمارة مكة: تمديد فترة منع التجول يخص العاصمة المقدسة لا المحافظات
سيكون منع التجوّل فيها من الـ 7 مساءً وحتى الـ 6 صباحاً.
أوضحت إمارة منطقة مكة المكرمة بأن قرار تمديد فترة منع التجوّل الصادر حديثاً والذي يبدأ غداً (الخميس) من الساعة الـ 3 عصراً وحتى الـ 6 صباحاً يخصّ مدينة مكة المكرمة (العاصمة المقدسة) ولا يشمل جدة ومحافظات المنطقة الأخرى والتي سيكون منع التجوّل فيها من الـ 7 مساءً وحتى الـ 6 صباحاً.