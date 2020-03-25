أوضحت إمارة منطقة مكة المكرمة بأن قرار تمديد فترة منع التجوّل الصادر حديثاً والذي يبدأ غداً (الخميس) من الساعة الـ 3 عصراً وحتى الـ 6 صباحاً يخصّ مدينة ‎مكة المكرمة (‎العاصمة المقدسة) ولا يشمل جدة ومحافظات المنطقة الأخرى والتي سيكون منع التجوّل فيها من الـ 7 مساءً وحتى الـ 6 صباحاً.

إمارة مكة: تمديد فترة منع التجول يخص العاصمة المقدسة لا المحافظات عبدالرزاق البجالي سبق 2020-03-25 أوضحت إمارة منطقة مكة المكرمة بأن قرار تمديد فترة منع التجوّل الصادر حديثاً والذي يبدأ غداً (الخميس) من الساعة الـ 3 عصراً وحتى الـ 6 صباحاً يخصّ مدينة ‎مكة المكرمة (‎العاصمة المقدسة) ولا يشمل جدة ومحافظات المنطقة الأخرى والتي سيكون منع التجوّل فيها من الـ 7 مساءً وحتى الـ 6 صباحاً.

25 مارس 2020 - 1 شعبان 1441 07:55 PM

اخر تعديل 25 مارس 2020 - 1 شعبان 1441 08:07 PM

إمارة مكة: تمديد فترة منع التجول يخص العاصمة المقدسة لا المحافظات سيكون منع التجوّل فيها من الـ 7 مساءً وحتى الـ 6 صباحاً.





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أوضحت إمارة منطقة مكة المكرمة بأن قرار تمديد فترة منع التجوّل الصادر حديثاً والذي يبدأ غداً (الخميس) من الساعة الـ 3 عصراً وحتى الـ 6 صباحاً يخصّ مدينة ‎مكة المكرمة (‎العاصمة المقدسة) ولا يشمل جدة ومحافظات المنطقة الأخرى والتي سيكون منع التجوّل فيها من الـ 7 مساءً وحتى الـ 6 صباحاً.