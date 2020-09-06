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"الراجحي" يعتمد تأسيس جمعية الرعاية الصحية المنزلية

الأولى من نوعها على مستوى السعودية

اعتمد وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، تأسيس الجمعية السعودية للرعاية الصحية المنزلية رقم 151824، وتاريخ 12 / 10 / 1442هـ، بمنطقة الرياض لخدمة المرضى وذويهم، فيما يصب في مصلحة الوطن وسلامة أبنائه.

وتُعد الجمعية اللبنة الأولى من نوعها على مستوى السعودية في هذا المجال، ويرأس مجلس إدارتها الدكتور سالم الضاحي، وتشغل الأخصائية خلود محمد الحربي موقع نائبة رئيس المجلس، وسارة مطلق الحارثي مشرفة مالية، إضافة لأربعة عشر عضوًا من متخصصين صحيين ومستشارين وكفاءات ذوي خبرات في مجال الرعاية الصحية المنزلية.

وأكد رئيس الجمعية الدكتور سالم أحمد الضاحي في الاجتماع الأول ضرورة أن تدعم جهود الجمعية صناعة الرعاية الصحية المنزلية وفق أفضل الممارسات المعمول بها.

وصوتت الجمعية العمومية للجمعية بالإجماع على ترشيح الدكتور رشيد بن صالح العيد مديرًا تنفيذيًّا للجمعية نحو البدء في تنفيذ خطة المئة يوم الأولى المعتمدة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وعمل كل الإجراءات اللازمة لبدء نشاطات الجمعية وإسهاماتها لتحقيق أهدافها.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الراجحي" يعتمد تأسيس جمعية الرعاية الصحية المنزلية
سبق

اعتمد وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، تأسيس الجمعية السعودية للرعاية الصحية المنزلية رقم 151824، وتاريخ 12 / 10 / 1442هـ، بمنطقة الرياض لخدمة المرضى وذويهم، فيما يصب في مصلحة الوطن وسلامة أبنائه.

وتُعد الجمعية اللبنة الأولى من نوعها على مستوى السعودية في هذا المجال، ويرأس مجلس إدارتها الدكتور سالم الضاحي، وتشغل الأخصائية خلود محمد الحربي موقع نائبة رئيس المجلس، وسارة مطلق الحارثي مشرفة مالية، إضافة لأربعة عشر عضوًا من متخصصين صحيين ومستشارين وكفاءات ذوي خبرات في مجال الرعاية الصحية المنزلية.

وأكد رئيس الجمعية الدكتور سالم أحمد الضاحي في الاجتماع الأول ضرورة أن تدعم جهود الجمعية صناعة الرعاية الصحية المنزلية وفق أفضل الممارسات المعمول بها.

وصوتت الجمعية العمومية للجمعية بالإجماع على ترشيح الدكتور رشيد بن صالح العيد مديرًا تنفيذيًّا للجمعية نحو البدء في تنفيذ خطة المئة يوم الأولى المعتمدة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وعمل كل الإجراءات اللازمة لبدء نشاطات الجمعية وإسهاماتها لتحقيق أهدافها.

06 سبتمبر 2020 - 18 محرّم 1442
08:33 PM

"الراجحي" يعتمد تأسيس جمعية الرعاية الصحية المنزلية

الأولى من نوعها على مستوى السعودية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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اعتمد وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، تأسيس الجمعية السعودية للرعاية الصحية المنزلية رقم 151824، وتاريخ 12 / 10 / 1442هـ، بمنطقة الرياض لخدمة المرضى وذويهم، فيما يصب في مصلحة الوطن وسلامة أبنائه.

وتُعد الجمعية اللبنة الأولى من نوعها على مستوى السعودية في هذا المجال، ويرأس مجلس إدارتها الدكتور سالم الضاحي، وتشغل الأخصائية خلود محمد الحربي موقع نائبة رئيس المجلس، وسارة مطلق الحارثي مشرفة مالية، إضافة لأربعة عشر عضوًا من متخصصين صحيين ومستشارين وكفاءات ذوي خبرات في مجال الرعاية الصحية المنزلية.

وأكد رئيس الجمعية الدكتور سالم أحمد الضاحي في الاجتماع الأول ضرورة أن تدعم جهود الجمعية صناعة الرعاية الصحية المنزلية وفق أفضل الممارسات المعمول بها.

وصوتت الجمعية العمومية للجمعية بالإجماع على ترشيح الدكتور رشيد بن صالح العيد مديرًا تنفيذيًّا للجمعية نحو البدء في تنفيذ خطة المئة يوم الأولى المعتمدة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وعمل كل الإجراءات اللازمة لبدء نشاطات الجمعية وإسهاماتها لتحقيق أهدافها.

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