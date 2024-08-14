النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

طقس الجمعة: رياح سطحية على الجوف والشمالية والشرقية والرياض والقصيم

تشمل مكة والمدينة وجازان.. وسحب رعدية ممطرة بالمرتفعات

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، نشاطاً للرياح السطحية على مناطق (الجوف، الحدود الشمالية، الشرقية، الرياض، القصيم، مكة المكرّمة، المدينة المنوّرة، جازان)، فيما تتكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على مرتفعات (نجران، جازان، عسير).

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15 - 40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 15 - 40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.

حالة الطقس الأرصاد

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
طقس الجمعة: رياح سطحية على الجوف والشمالية والشرقية والرياض والقصيم
سبق

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، نشاطاً للرياح السطحية على مناطق (الجوف، الحدود الشمالية، الشرقية، الرياض، القصيم، مكة المكرّمة، المدينة المنوّرة، جازان)، فيما تتكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على مرتفعات (نجران، جازان، عسير).

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15 - 40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 15 - 40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.

14 أغسطس 2020 - 24 ذو الحجة 1441
01:00 PM

طقس الجمعة: رياح سطحية على الجوف والشمالية والشرقية والرياض والقصيم

تشمل مكة والمدينة وجازان.. وسحب رعدية ممطرة بالمرتفعات

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
1,214

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، نشاطاً للرياح السطحية على مناطق (الجوف، الحدود الشمالية، الشرقية، الرياض، القصيم، مكة المكرّمة، المدينة المنوّرة، جازان)، فيما تتكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على مرتفعات (نجران، جازان، عسير).

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15 - 40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 15 - 40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
3,899
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
8,295
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
20,255
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
24,647

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

خيال البطالة

خيال البطالة

أحمد عجب
شبابنا يريد الكليات العسكرية

شبابنا يريد الكليات العسكرية

عبدالغني الشيخ
المنشغلون أبدًا..!

المنشغلون أبدًا..!

غسان محمد عسيلان
مركز الملك سلمان الواجهة المشرقة لمملكة الإنسانية

مركز الملك سلمان الواجهة المشرقة لمملكة الإنسانية

علي آل شرمة
تحية لأبناء التدريب التقني والمهني

تحية لأبناء التدريب التقني والمهني

حسن آل عمير
هل نتعلم القيادة من النساء؟

هل نتعلم القيادة من النساء؟

عبدالرحمن المرشد
أكثر من ٦ ملايين.. معلقين!!

أكثر من ٦ ملايين.. معلقين!!

حواء القرني
اللعب بمشاعر المحتاجين

اللعب بمشاعر المحتاجين

أحمد عجب
الصراع الناعم وشيطان المكتب

الصراع الناعم وشيطان المكتب

عبدالغني الشيخ
موسم الحج والظروف الاستثنائية

موسم الحج والظروف الاستثنائية

ماجد البريكان

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!
التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة