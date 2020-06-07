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شاهد من مكة.. مصادرة طن خضار وفاكهة بحوزة جائلين وتسليمها لـ"إكرام"

جولات رقابية تنفّذها بلدية الشوقية الفرعية.. و"المشيخي" يدعو للالتزام والإبلاغ

أسفرت الجولات الرقابية المكثفة التي قامت بها بلدية الشوقية بمكة المكرمة، عن مصادرة طنٍّ من الخضار والفواكه بحوزة باعة جائلين.

وأوضح رئيس بلدية الشوقية الفرعية المهندس محمد بن غالب المشيخي، أنه تم مصادرة 900 كجم من الخضار والورقيات والفواكه من الباعة الجائلين المخالفين في نطاق البلدية، وتسليمها لجمعية إكرام لحفظ الطعام، بعد التأكد سلامتها.

ودعا "المشيخي" المواطنين والمقيمين، إلى ضرورة الالتزام بالإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية؛ للحد من انتشار فيروس كورونا.. وفي حال وجود ملاحظات ومخالفات بلدية، يمكن التواصل عبر رقم البلاغات الموحد (940)؛ ليتم اتخاذ كل الإجراءات النظامية حيال المخالفات المرصودة.

بلدية الشوقية أمانة العاصمة المقدسة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شاهد من مكة.. مصادرة طن خضار وفاكهة بحوزة جائلين وتسليمها لـ"إكرام"
سبق

أسفرت الجولات الرقابية المكثفة التي قامت بها بلدية الشوقية بمكة المكرمة، عن مصادرة طنٍّ من الخضار والفواكه بحوزة باعة جائلين.

وأوضح رئيس بلدية الشوقية الفرعية المهندس محمد بن غالب المشيخي، أنه تم مصادرة 900 كجم من الخضار والورقيات والفواكه من الباعة الجائلين المخالفين في نطاق البلدية، وتسليمها لجمعية إكرام لحفظ الطعام، بعد التأكد سلامتها.

ودعا "المشيخي" المواطنين والمقيمين، إلى ضرورة الالتزام بالإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية؛ للحد من انتشار فيروس كورونا.. وفي حال وجود ملاحظات ومخالفات بلدية، يمكن التواصل عبر رقم البلاغات الموحد (940)؛ ليتم اتخاذ كل الإجراءات النظامية حيال المخالفات المرصودة.

07 يونيو 2020 - 15 شوّال 1441
09:54 AM

شاهد من مكة.. مصادرة طن خضار وفاكهة بحوزة جائلين وتسليمها لـ"إكرام"

جولات رقابية تنفّذها بلدية الشوقية الفرعية.. و"المشيخي" يدعو للالتزام والإبلاغ

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
2
1,442

أسفرت الجولات الرقابية المكثفة التي قامت بها بلدية الشوقية بمكة المكرمة، عن مصادرة طنٍّ من الخضار والفواكه بحوزة باعة جائلين.

وأوضح رئيس بلدية الشوقية الفرعية المهندس محمد بن غالب المشيخي، أنه تم مصادرة 900 كجم من الخضار والورقيات والفواكه من الباعة الجائلين المخالفين في نطاق البلدية، وتسليمها لجمعية إكرام لحفظ الطعام، بعد التأكد سلامتها.

ودعا "المشيخي" المواطنين والمقيمين، إلى ضرورة الالتزام بالإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية؛ للحد من انتشار فيروس كورونا.. وفي حال وجود ملاحظات ومخالفات بلدية، يمكن التواصل عبر رقم البلاغات الموحد (940)؛ ليتم اتخاذ كل الإجراءات النظامية حيال المخالفات المرصودة.

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