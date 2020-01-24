احتفل السكرتير الخاص لأمير منطقة المدينة المنوّرة خالد بن عبدالله الخميس؛ مساء أمس، بزواج نجله "عبدالله" على كريمة سعود بن عبدالعزيز العيار؛ وسط مشاركة جمعٍ من وجهاء المجتمع وعددٍ من رجالات الصحافة والإعلام وأصدقاء وأقارب أسرتَي العروسين.
السكرتير الخاص لأمير المدينة المنوّرة يحتفل بزواج نجله "عبدالله"
احتفل السكرتير الخاص لأمير منطقة المدينة المنوّرة خالد بن عبدالله الخميس؛ مساء أمس، بزواج نجله "عبدالله" على كريمة سعود بن عبدالعزيز العيار؛ وسط مشاركة جمعٍ من وجهاء المجتمع وعددٍ من رجالات الصحافة والإعلام وأصدقاء وأقارب أسرتَي العروسين.السكرتير الخاص أمير منطقة المدينة المنوّرة خالد بن عبدالله زواج نجله عبدالله
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السكرتير الخاص لأمير المدينة المنوّرة يحتفل بزواج نجله "عبدالله"صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-01-24
24 يناير 2020 - 29 جمادى الأول 1441
01:49 PM
السكرتير الخاص لأمير المدينة المنوّرة يحتفل بزواج نجله "عبدالله"
احتفل السكرتير الخاص لأمير منطقة المدينة المنوّرة خالد بن عبدالله الخميس؛ مساء أمس، بزواج نجله "عبدالله" على كريمة سعود بن عبدالعزيز العيار؛ وسط مشاركة جمعٍ من وجهاء المجتمع وعددٍ من رجالات الصحافة والإعلام وأصدقاء وأقارب أسرتَي العروسين.
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