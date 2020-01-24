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السكرتير الخاص لأمير المدينة المنوّرة يحتفل بزواج نجله "عبدالله"

احتفل السكرتير الخاص لأمير منطقة المدينة المنوّرة خالد بن عبدالله الخميس؛ مساء أمس، بزواج نجله "عبدالله" على كريمة سعود بن عبدالعزيز العيار؛ وسط مشاركة جمعٍ من وجهاء المجتمع وعددٍ من رجالات الصحافة والإعلام وأصدقاء وأقارب أسرتَي العروسين.

السكرتير الخاص أمير منطقة المدينة المنوّرة خالد بن عبدالله زواج نجله عبدالله

الرئيسية/ المملكة / مجتمع

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السكرتير الخاص لأمير المدينة المنوّرة يحتفل بزواج نجله "عبدالله"
سبق

احتفل السكرتير الخاص لأمير منطقة المدينة المنوّرة خالد بن عبدالله الخميس؛ مساء أمس، بزواج نجله "عبدالله" على كريمة سعود بن عبدالعزيز العيار؛ وسط مشاركة جمعٍ من وجهاء المجتمع وعددٍ من رجالات الصحافة والإعلام وأصدقاء وأقارب أسرتَي العروسين.

24 يناير 2020 - 29 جمادى الأول 1441
01:49 PM

السكرتير الخاص لأمير المدينة المنوّرة يحتفل بزواج نجله "عبدالله"

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صحيفة سبق الإلكترونية - المدينة المنورة
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احتفل السكرتير الخاص لأمير منطقة المدينة المنوّرة خالد بن عبدالله الخميس؛ مساء أمس، بزواج نجله "عبدالله" على كريمة سعود بن عبدالعزيز العيار؛ وسط مشاركة جمعٍ من وجهاء المجتمع وعددٍ من رجالات الصحافة والإعلام وأصدقاء وأقارب أسرتَي العروسين.

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