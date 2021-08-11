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90 حافلة معقمة ومجهزة لنقل طلاب الأفلاج

طُبّقت الاحترازات الصحية عليها.. التسجيل عبر "نور"

انتهت إدارة تعليم الأفلاج -ممثلة في قسم خدمات الطلاب- جاهزية نحو 90 حافلة مدرسية لنقل الطلاب والطالبات.

وكان قسم خدمات الطلاب برئاسة مسفر فهاد العرجاني، قد كثّف متابعة تجهيز الحافلات وتطبيق

الاحترازات الصحية عليها من إجراءات التعقيم والتباعد داخل الحافلة، ونوّه في وقت سابق بآلية تسجيل نقل الطلاب والطالبات من خلال برنامج "نور".

من جهته، تفقّد اليوم، المساعدُ للشؤون المدرسية فهد بن سعد الحقباني خلال جولة تفقدية، وسائل السلامة داخل الحافلات المدرسية، وتطبيق الإجراءات الصحية ومدى جاهزية الحافلات لنقل الطلاب، وسط بيئة صحية آمنة.

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90 حافلة معقمة ومجهزة لنقل طلاب الأفلاج
سبق

انتهت إدارة تعليم الأفلاج -ممثلة في قسم خدمات الطلاب- جاهزية نحو 90 حافلة مدرسية لنقل الطلاب والطالبات.

وكان قسم خدمات الطلاب برئاسة مسفر فهاد العرجاني، قد كثّف متابعة تجهيز الحافلات وتطبيق

الاحترازات الصحية عليها من إجراءات التعقيم والتباعد داخل الحافلة، ونوّه في وقت سابق بآلية تسجيل نقل الطلاب والطالبات من خلال برنامج "نور".

من جهته، تفقّد اليوم، المساعدُ للشؤون المدرسية فهد بن سعد الحقباني خلال جولة تفقدية، وسائل السلامة داخل الحافلات المدرسية، وتطبيق الإجراءات الصحية ومدى جاهزية الحافلات لنقل الطلاب، وسط بيئة صحية آمنة.

11 أغسطس 2021 - 3 محرّم 1443
01:19 PM
اخر تعديل
12 أغسطس 2021 - 4 محرّم 1443
02:07 AM

90 حافلة معقمة ومجهزة لنقل طلاب الأفلاج

طُبّقت الاحترازات الصحية عليها.. التسجيل عبر "نور"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الأفلاج
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679

انتهت إدارة تعليم الأفلاج -ممثلة في قسم خدمات الطلاب- جاهزية نحو 90 حافلة مدرسية لنقل الطلاب والطالبات.

وكان قسم خدمات الطلاب برئاسة مسفر فهاد العرجاني، قد كثّف متابعة تجهيز الحافلات وتطبيق

الاحترازات الصحية عليها من إجراءات التعقيم والتباعد داخل الحافلة، ونوّه في وقت سابق بآلية تسجيل نقل الطلاب والطالبات من خلال برنامج "نور".

من جهته، تفقّد اليوم، المساعدُ للشؤون المدرسية فهد بن سعد الحقباني خلال جولة تفقدية، وسائل السلامة داخل الحافلات المدرسية، وتطبيق الإجراءات الصحية ومدى جاهزية الحافلات لنقل الطلاب، وسط بيئة صحية آمنة.

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