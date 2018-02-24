"التقاعد" تستعد لصرف المعاشات غداً.. أكثر من 6 مليارات ريال لـ800 ألف متقاعد

أول معاش يصرف بعد تحويل الصرف للتاريخ الميلادي

تستعد المؤسسة العامة للتقاعد لصرف المعاشات لمتقاعدي الدولة (المدنيين والعسكريين) وكذلك المستفيدين من أسرة المتقاعد المتوفى؛ يوم غد الأحد الموافق للخامس والعشرين من فبراير؛ بعد تحويل مواعيد الصرف للتقويم الميلادي.

ويزيد مبلغ المعاشات الذي سيصرف لأكثر من 800 ألف متقاعد، على ستة مليارات ومائة مليون ريال تشمل معاشات ومكافأة بدل غلاء المعيشة.

وكان المتحدث الرسمي للمؤسسة الأستاذ فهد بن عبدالله الصالح، قد أكد قبل أسابيع أن إيداع المعاشات وفق التقويم الميلادي؛ سيبدأ اعتباراً من شهر فبراير لعام 2018م، وفي حالة وافق يومُ 25 يومَ الجمعة؛ فإنه سيتم صرف المعاشات يوم الخميس الموافق 24؛ أما إذا وافق يومُ 25 يومَ السبت؛ فإنه سيتم صرف المعاشات يوم الأحد الموافق 26 من الشهر الميلادي.