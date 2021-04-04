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صرف أكثر من 600 ألف وصفة علاجية في مدينة الملك سعود الطبية

وذلك خلال الربع الأول من العام الحالي 2021م.. فعّلت عدداً من المبادرات

أوضحت مدينة الملك سعود الطبية، أنه تمّ صرف أكثر من 678 ألف وصفة علاجية، وذلك خلال الربع الأول من العام الحالي 2021م.

وأضافت، أنها فعّلت عدداً من المبادرات خلال جائحة كوفيد-19، التي تمثلت في مبادرة سواعد الخير، حيث بلغ عدد المرضى المستفيدين من خدمة توصيل الأدوية 4740 مريضاً، وذلك من خلال تواصلهم مع مركز الاتصال على الرقم الموحد 19910 أو من خلال تأكيد المريض على الرسائل المُرسلة من قِبل الصيدلية.

مدينة الملك سعود الطبية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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صرف أكثر من 600 ألف وصفة علاجية في مدينة الملك سعود الطبية
سبق

أوضحت مدينة الملك سعود الطبية، أنه تمّ صرف أكثر من 678 ألف وصفة علاجية، وذلك خلال الربع الأول من العام الحالي 2021م.

وأضافت، أنها فعّلت عدداً من المبادرات خلال جائحة كوفيد-19، التي تمثلت في مبادرة سواعد الخير، حيث بلغ عدد المرضى المستفيدين من خدمة توصيل الأدوية 4740 مريضاً، وذلك من خلال تواصلهم مع مركز الاتصال على الرقم الموحد 19910 أو من خلال تأكيد المريض على الرسائل المُرسلة من قِبل الصيدلية.

04 إبريل 2021 - 22 شعبان 1442
11:32 AM

صرف أكثر من 600 ألف وصفة علاجية في مدينة الملك سعود الطبية

وذلك خلال الربع الأول من العام الحالي 2021م.. فعّلت عدداً من المبادرات

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أوضحت مدينة الملك سعود الطبية، أنه تمّ صرف أكثر من 678 ألف وصفة علاجية، وذلك خلال الربع الأول من العام الحالي 2021م.

وأضافت، أنها فعّلت عدداً من المبادرات خلال جائحة كوفيد-19، التي تمثلت في مبادرة سواعد الخير، حيث بلغ عدد المرضى المستفيدين من خدمة توصيل الأدوية 4740 مريضاً، وذلك من خلال تواصلهم مع مركز الاتصال على الرقم الموحد 19910 أو من خلال تأكيد المريض على الرسائل المُرسلة من قِبل الصيدلية.

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