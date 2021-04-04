صرف أكثر من 600 ألف وصفة علاجية في مدينة الملك سعود الطبية

وذلك خلال الربع الأول من العام الحالي 2021م.. فعّلت عدداً من المبادرات

أوضحت مدينة الملك سعود الطبية، أنه تمّ صرف أكثر من 678 ألف وصفة علاجية، وذلك خلال الربع الأول من العام الحالي 2021م.

وأضافت، أنها فعّلت عدداً من المبادرات خلال جائحة كوفيد-19، التي تمثلت في مبادرة سواعد الخير، حيث بلغ عدد المرضى المستفيدين من خدمة توصيل الأدوية 4740 مريضاً، وذلك من خلال تواصلهم مع مركز الاتصال على الرقم الموحد 19910 أو من خلال تأكيد المريض على الرسائل المُرسلة من قِبل الصيدلية.