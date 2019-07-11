النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

استعدادات حج 1440.. لقاء يجمع "السديس" بقائد أمن الحرم

بحثا سبل التعاون وتهيئة الأجواء الآمنة المثالية لضيوف الرحمن

استقبل الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس اليوم، في مكتبه بالرئاسة قائد قوة أمن المسجد الحرام العميد يحيى بن عبدالرحمن العقيل، وذلك لبحث ومناقشة استعدادات موسم الحج 1440هـ.

وجرى خلال الاستقبال بحث سبل التعاون ومناقشة استعداداتهم لموسم الحج وتهيئة الأجواء الآمنة المثالية لحجاج بيت الله الحرام كي يؤدوا مناسكهم بكل يسر وسهولة بما يحقق توجيهات ولاة الأمر -حفظهم الله- لتقديم أرقى الخدمات لرواد المسجد الحرام.

وأكد "السديس" أن الرئاسة العامة تولي جل اهتمامها في جميع شؤون المسجد الحرام وساحاته وتسعى إلى تقديم الخدمات على أتم وجه كي يؤدي زوار وعمار المسجد الحرام مناسكهم بكل يسر وسهولة.

من جهته، عبر قائد قوات أمن المسجد الحرام عن شكره للرئيس العام على جهود الرئاسة المبذولة تجاه التعاون المشترك بينهم.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
استعدادات حج 1440.. لقاء يجمع "السديس" بقائد أمن الحرم
سبق

استقبل الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس اليوم، في مكتبه بالرئاسة قائد قوة أمن المسجد الحرام العميد يحيى بن عبدالرحمن العقيل، وذلك لبحث ومناقشة استعدادات موسم الحج 1440هـ.

وجرى خلال الاستقبال بحث سبل التعاون ومناقشة استعداداتهم لموسم الحج وتهيئة الأجواء الآمنة المثالية لحجاج بيت الله الحرام كي يؤدوا مناسكهم بكل يسر وسهولة بما يحقق توجيهات ولاة الأمر -حفظهم الله- لتقديم أرقى الخدمات لرواد المسجد الحرام.

وأكد "السديس" أن الرئاسة العامة تولي جل اهتمامها في جميع شؤون المسجد الحرام وساحاته وتسعى إلى تقديم الخدمات على أتم وجه كي يؤدي زوار وعمار المسجد الحرام مناسكهم بكل يسر وسهولة.

من جهته، عبر قائد قوات أمن المسجد الحرام عن شكره للرئيس العام على جهود الرئاسة المبذولة تجاه التعاون المشترك بينهم.

11 يوليو 2019 - 8 ذو القعدة 1440
10:42 AM
اخر تعديل
12 يوليو 2019 - 9 ذو القعدة 1440
09:04 PM

استعدادات حج 1440.. لقاء يجمع "السديس" بقائد أمن الحرم

بحثا سبل التعاون وتهيئة الأجواء الآمنة المثالية لضيوف الرحمن

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - مكة المكرمة
0
6,106

استقبل الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس اليوم، في مكتبه بالرئاسة قائد قوة أمن المسجد الحرام العميد يحيى بن عبدالرحمن العقيل، وذلك لبحث ومناقشة استعدادات موسم الحج 1440هـ.

وجرى خلال الاستقبال بحث سبل التعاون ومناقشة استعداداتهم لموسم الحج وتهيئة الأجواء الآمنة المثالية لحجاج بيت الله الحرام كي يؤدوا مناسكهم بكل يسر وسهولة بما يحقق توجيهات ولاة الأمر -حفظهم الله- لتقديم أرقى الخدمات لرواد المسجد الحرام.

وأكد "السديس" أن الرئاسة العامة تولي جل اهتمامها في جميع شؤون المسجد الحرام وساحاته وتسعى إلى تقديم الخدمات على أتم وجه كي يؤدي زوار وعمار المسجد الحرام مناسكهم بكل يسر وسهولة.

من جهته، عبر قائد قوات أمن المسجد الحرام عن شكره للرئيس العام على جهود الرئاسة المبذولة تجاه التعاون المشترك بينهم.

اعلان

بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
24,911
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
32,737
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
18,941
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
34,693

كاريكاتير

#تراجع_السياحه_في_تركيا

المقالات

مصافحة

مصافحة

عبدالله بن خميس العمري
الأوقاف وثالثة الأثافي

الأوقاف وثالثة الأثافي

عبدالله بن ناصر السدحان
إعادة النظر في آلية اكتشاف المواهب

إعادة النظر في آلية اكتشاف المواهب

ماجد البريكان
نظام الإقامة المميزة يفتح آفاقًا

نظام الإقامة المميزة يفتح آفاقًا

عبدالغني الشيخ
متفائلون بعملكم

متفائلون بعملكم

سلطان رديف
بلاد "بالي بالي".. كوريا

بلاد "بالي بالي".. كوريا

بدر الغامدي
كفى ما ضاع من الوقت

كفى ما ضاع من الوقت

ماجد البريكان
فقر الدم في بنوك الدم. !.

فقر الدم في بنوك الدم. !.

عبدالغني الشيخ
متنزهات الباحة الجديدة مفخرة .. ولكن!

متنزهات الباحة الجديدة مفخرة .. ولكن!

صالح مطر الغامدي
الطلاق.. قضية أمام الجهات العليا!

الطلاق.. قضية أمام الجهات العليا!

صالح المسلّم

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة