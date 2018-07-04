"تعليم الرياض" و"مكافحة المخدرات" تطلقان محاضرات "حمايتكم هدفنا"

تستمر طوال شهر كامل على مستوى 11 ناديَ حيٍّ و5 أندية موسمية

بدأت سلسلة محاضرات توعوية وتثقيفية تستهدف ١١ ناديَ حيٍّ وخمسة أندية موسمية، تحت عنوان "حمايتكم هدفنا"، في إطار شراكة مجتمعية بين إدارة نشاط الطالبات بـ"تعليم الرياض" ومديرية مكافحة المخدرات بالرياض؛ تفعيلاً لليوم العالمي لمكافحة المخدرات.

وقالت مديرة نشاط الطالبات بمنطقة الرياض د.إيمان الدريهم: الهدف من هذه الدورات هو التوعية بمدى أضرار المخدرات على الفرد والمجتمع، وكيفية الوصول للحصانة الذاتية عبر التطوير الشخصي.

وأضافت: المحاضرات تتضمّن التعرف على أنواع المخدرات وطرق الوقاية منها وأبرز العلامات الدالّة على التعاطي، إضافة إلى توعية الطالبات بجهود رجال مكافحة المخدرات في التصدي لمهربيها من خلال نشر ضبطيات مديرية مكافحة المخدرات، ونشر أرقام البلاغات وطرق التواصل وتقديم خدمة الاستشارات التي يتم التعامل من خلالها بسرية تامة.

جدير بالذكر أن المحاضرات ستستمر على مدى شهر كامل، ضمن خطة منظمة تغطي أندية الحي والأندية الموسمية بمنطقة الرياض.