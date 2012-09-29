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إنفوجراف: 4 وضعيات جلوس يجب عليك تجنبها أثناء العمل

هل تجلس بطريقة صحيحة؟

سواءً عدت للعمل في مكتبك، أو كنت لا تزال تعمل من المنزل في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد، لا بد أنك شعرت بعدم الراحة بسبب الطريقة التي تجلس بها أمام شاشة الكمبيوتر الخاصة بك.

ويقول موقع "سي إن إن" بالعربية، بما أن الجلوس لوقت طويل خلال العمل من الممكن أن يسبب العديد من الأوجاع وعدم الراحة، احرص على تجنب هذه الوضعيات التالية:

*الجلوس بوضعية متراخية

*الجلوس بوضعية تحدب الرقبة والظهر.

*التربع في الجلوس.

*الميلان لجهة واحدة.

وضعيات الجلوس العمل

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إنفوجراف: 4 وضعيات جلوس يجب عليك تجنبها أثناء العمل
سبق

سواءً عدت للعمل في مكتبك، أو كنت لا تزال تعمل من المنزل في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد، لا بد أنك شعرت بعدم الراحة بسبب الطريقة التي تجلس بها أمام شاشة الكمبيوتر الخاصة بك.

ويقول موقع "سي إن إن" بالعربية، بما أن الجلوس لوقت طويل خلال العمل من الممكن أن يسبب العديد من الأوجاع وعدم الراحة، احرص على تجنب هذه الوضعيات التالية:

*الجلوس بوضعية متراخية

*الجلوس بوضعية تحدب الرقبة والظهر.

*التربع في الجلوس.

*الميلان لجهة واحدة.

29 سبتمبر 2020 - 12 صفر 1442
03:09 PM

إنفوجراف: 4 وضعيات جلوس يجب عليك تجنبها أثناء العمل

هل تجلس بطريقة صحيحة؟

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
422

سواءً عدت للعمل في مكتبك، أو كنت لا تزال تعمل من المنزل في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد، لا بد أنك شعرت بعدم الراحة بسبب الطريقة التي تجلس بها أمام شاشة الكمبيوتر الخاصة بك.

ويقول موقع "سي إن إن" بالعربية، بما أن الجلوس لوقت طويل خلال العمل من الممكن أن يسبب العديد من الأوجاع وعدم الراحة، احرص على تجنب هذه الوضعيات التالية:

*الجلوس بوضعية متراخية

*الجلوس بوضعية تحدب الرقبة والظهر.

*التربع في الجلوس.

*الميلان لجهة واحدة.

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