خلال 24 ساعة.. البرازيل تسجّل 37613 إصابة جديدة و1106 وفيات بكورونا

سجّلت البرازيل 37613 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) و 1106 وفيات.
وأشارت وزارة الصحة البرازيلية، في بيان، إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 20.416.183، فيما وصل إجمالي الوفيات إلى 570598.
سجّلت البرازيل 37613 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) و 1106 وفيات.
وأشارت وزارة الصحة البرازيلية، في بيان، إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 20.416.183، فيما وصل إجمالي الوفيات إلى 570598.
سجّلت البرازيل 37613 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) و 1106 وفيات.
وأشارت وزارة الصحة البرازيلية، في بيان، إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 20.416.183، فيما وصل إجمالي الوفيات إلى 570598.
سجّلت البرازيل 37613 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) و 1106 وفيات.
وأشارت وزارة الصحة البرازيلية، في بيان، إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 20.416.183، فيما وصل إجمالي الوفيات إلى 570598.