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خلال 24 ساعة.. البرازيل تسجّل 37613 إصابة جديدة و1106 وفيات بكورونا

سجّلت البرازيل 37613 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) و 1106 وفيات.

وأشارت وزارة الصحة البرازيلية، في بيان، إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 20.416.183، فيما وصل إجمالي الوفيات إلى 570598.

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خلال 24 ساعة.. البرازيل تسجّل 37613 إصابة جديدة و1106 وفيات بكورونا
سبق

سجّلت البرازيل 37613 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) و 1106 وفيات.

وأشارت وزارة الصحة البرازيلية، في بيان، إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 20.416.183، فيما وصل إجمالي الوفيات إلى 570598.

18 أغسطس 2021 - 10 محرّم 1443
08:23 AM

خلال 24 ساعة.. البرازيل تسجّل 37613 إصابة جديدة و1106 وفيات بكورونا

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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سجّلت البرازيل 37613 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) و 1106 وفيات.

وأشارت وزارة الصحة البرازيلية، في بيان، إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 20.416.183، فيما وصل إجمالي الوفيات إلى 570598.

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