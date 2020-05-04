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اتحاد الكرة الكويتي يعلن نيته استئناف الموسم الحالي في سبتمبر

شرط الحصول على الضوء الأخضر من السلطات الصحية قبل ذلك

أعلن الاتحاد الكويتي لكرة القدم أمس نيته استئناف الموسم الحالي من الدوري المحلي في سبتمبر المقبل، على أن يصل إلى محطته الأخيرة في الأول من أكتوبر، وذلك شرط الحصول على الضوء الأخضر من السلطات الصحية قبل اتخاذ الخطوات العملية.
وتوقف النشاط الكروي في البلاد منذ مارس الماضي بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، عندما كان الكويت يتصدر ترتيب الدوري برصيد 30 نقطة من 13 مباراة، أمام القادسية الثاني بالرصيد نفسه من 14 مباراة، مع بقاء أربع مراحل على ختام الموسم.
وكشف رئيس لجنة المسابقات في الاتحاد فهد الهملان عن خطة استئناف النشاط وذلك في بيان رسمي عبر الصفحة الرسمية للاتحاد على تويتر، جاء فيه "بناء على خطاب الاتحاد الآسيوي الذي يطلب من خلاله تحديد موعد استئناف الموسم الرياضي 2019-2020، قرر الاتحاد الكويتي تحديد 11 سبتمبر المقبل موعداً لاستئناف المنافسات".
وأوضح الهملان الذي يشغل أيضاً منصب عضو مجلس إدارة الاتحاد، أن استئناف النشاط سيكون من خلال مباراة مؤجلة بين الكويت والنصر ضمن مسابقة الدوري.
وأضاف "بعد ذلك، يتبقى 4 جولات على النهاية، وقد حدد الاتحاد مواعيدها بالفعل، على أن تقام آخر جولة في الأول من أكتوبر".

وفيما يخص مسابقة كأس الأمير، فإن منافسات الدور ربع النهائي منها تقام ابتداءً من 17 أكتوبر، على أن يجرى نصف النهائي في 22 منه، بينما سيتحدد موعد المباراة النهائية في وقت لاحق.
وأكد الهملان أن "الاتحاد الكويتي سيلتزم بقرارات مجلس الوزراء ووزارة الصحة بشأن سلامة الرياضيين في حال عدم السماح بعودة النشاط خلال تلك الفترة"، أي في سبتمبر.

الاتحاد الكويتي لكرة القدم استئناف الموسم الحالي

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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اتحاد الكرة الكويتي يعلن نيته استئناف الموسم الحالي في سبتمبر
سبق

أعلن الاتحاد الكويتي لكرة القدم أمس نيته استئناف الموسم الحالي من الدوري المحلي في سبتمبر المقبل، على أن يصل إلى محطته الأخيرة في الأول من أكتوبر، وذلك شرط الحصول على الضوء الأخضر من السلطات الصحية قبل اتخاذ الخطوات العملية.
وتوقف النشاط الكروي في البلاد منذ مارس الماضي بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، عندما كان الكويت يتصدر ترتيب الدوري برصيد 30 نقطة من 13 مباراة، أمام القادسية الثاني بالرصيد نفسه من 14 مباراة، مع بقاء أربع مراحل على ختام الموسم.
وكشف رئيس لجنة المسابقات في الاتحاد فهد الهملان عن خطة استئناف النشاط وذلك في بيان رسمي عبر الصفحة الرسمية للاتحاد على تويتر، جاء فيه "بناء على خطاب الاتحاد الآسيوي الذي يطلب من خلاله تحديد موعد استئناف الموسم الرياضي 2019-2020، قرر الاتحاد الكويتي تحديد 11 سبتمبر المقبل موعداً لاستئناف المنافسات".
وأوضح الهملان الذي يشغل أيضاً منصب عضو مجلس إدارة الاتحاد، أن استئناف النشاط سيكون من خلال مباراة مؤجلة بين الكويت والنصر ضمن مسابقة الدوري.
وأضاف "بعد ذلك، يتبقى 4 جولات على النهاية، وقد حدد الاتحاد مواعيدها بالفعل، على أن تقام آخر جولة في الأول من أكتوبر".

وفيما يخص مسابقة كأس الأمير، فإن منافسات الدور ربع النهائي منها تقام ابتداءً من 17 أكتوبر، على أن يجرى نصف النهائي في 22 منه، بينما سيتحدد موعد المباراة النهائية في وقت لاحق.
وأكد الهملان أن "الاتحاد الكويتي سيلتزم بقرارات مجلس الوزراء ووزارة الصحة بشأن سلامة الرياضيين في حال عدم السماح بعودة النشاط خلال تلك الفترة"، أي في سبتمبر.

04 مايو 2020 - 11 رمضان 1441
08:58 PM

اتحاد الكرة الكويتي يعلن نيته استئناف الموسم الحالي في سبتمبر

شرط الحصول على الضوء الأخضر من السلطات الصحية قبل ذلك

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلن الاتحاد الكويتي لكرة القدم أمس نيته استئناف الموسم الحالي من الدوري المحلي في سبتمبر المقبل، على أن يصل إلى محطته الأخيرة في الأول من أكتوبر، وذلك شرط الحصول على الضوء الأخضر من السلطات الصحية قبل اتخاذ الخطوات العملية.
وتوقف النشاط الكروي في البلاد منذ مارس الماضي بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، عندما كان الكويت يتصدر ترتيب الدوري برصيد 30 نقطة من 13 مباراة، أمام القادسية الثاني بالرصيد نفسه من 14 مباراة، مع بقاء أربع مراحل على ختام الموسم.
وكشف رئيس لجنة المسابقات في الاتحاد فهد الهملان عن خطة استئناف النشاط وذلك في بيان رسمي عبر الصفحة الرسمية للاتحاد على تويتر، جاء فيه "بناء على خطاب الاتحاد الآسيوي الذي يطلب من خلاله تحديد موعد استئناف الموسم الرياضي 2019-2020، قرر الاتحاد الكويتي تحديد 11 سبتمبر المقبل موعداً لاستئناف المنافسات".
وأوضح الهملان الذي يشغل أيضاً منصب عضو مجلس إدارة الاتحاد، أن استئناف النشاط سيكون من خلال مباراة مؤجلة بين الكويت والنصر ضمن مسابقة الدوري.
وأضاف "بعد ذلك، يتبقى 4 جولات على النهاية، وقد حدد الاتحاد مواعيدها بالفعل، على أن تقام آخر جولة في الأول من أكتوبر".

وفيما يخص مسابقة كأس الأمير، فإن منافسات الدور ربع النهائي منها تقام ابتداءً من 17 أكتوبر، على أن يجرى نصف النهائي في 22 منه، بينما سيتحدد موعد المباراة النهائية في وقت لاحق.
وأكد الهملان أن "الاتحاد الكويتي سيلتزم بقرارات مجلس الوزراء ووزارة الصحة بشأن سلامة الرياضيين في حال عدم السماح بعودة النشاط خلال تلك الفترة"، أي في سبتمبر.

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