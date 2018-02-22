"محافظ القنفذة" يدشن التطبيق الإلكتروني لجمعية البر "واجبنا للمبادرة التطوعية"

يرفع أعداد المتطوعين من 11 ألف إلى مليون.. ويساهم في تحقيق رؤية 2030

دشن محافظ القنفذة، فضا بن بيّن البقمي، التطبيق الإلكتروني لجمعية البر بالقنفذة "واجبنا للمبادرات التطوعية"، بحضور رؤساء الدوائر الحكومية، ومجلس إدارة الجمعية.

ويعتبر هذا التطبيق نقلة نوعية في تنظيم وإدارة العمل التطوعي بالمحافظة، مما يساهم في رؤية المملكة 2030 من حيث زيادة أعداد المتطوعين، من 11 ألف متطوع إلى مليون متطوع.

ويتضمن التطبيق تأسيس قاعدة بيانات متكاملة للمتطوعين، وطرح فرص تطوعية في المؤسسات الحكومية والأهلية، كما تمتاز هذه المبادرة بتقديم دورات تدريبية وتأهيلية مجانية للمتطوعين، وتوفير فرص تطوعية تتوافق مع التخصص المناسب لإمكانياتهم وقدراتهم، ومنحهم شهادات معتمدة لساعات تطوعهم.

وصرَّح نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية، محمد صالح الزبيدي، في كلمته بالحفل بأن العمل التطوعي يعتبر على مستوى العالم ركيزة اقتصادية مهمة يمكنها أن تساهم في تنمية المجتمع وتطويره.

وأضاف: أن تطبيق "واجبنا" سيساهم -بمشيئة الله- في نشر ثقافة العمل التطوعي بالمحافظة، وتسهيل الوصول للمتطوعين، وتوظيف طاقاتهم بما يعود عليهم وعلى مجتمعهم بالنفع والفائدة، كما سيساهم على التعرف على المهارات التطوعية التي يمتلكها شباب وفتيات المحافظة.

يذكر أن هذه المبادرة تأتي إسهاماً من الجمعية في ملتقى مكة الثقافي "كيف نكون قدوة" والذي أطلقه مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل –يحفظه الله- على مستوى المحافظة.