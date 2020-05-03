صور من جدة.. شوارع خالية وأحياء ملتزمة بتطبيق شعار #خلك_في_البيت

جهود كبيرة لرجال الأمن والمرور لتطبيق منع التجوّل والالتزام بالاحترازات

تمكّن رجال دوريات الأمن بجدة ورجال المرور من فرض السيطرة على طريق الحرمين وطريق المدينة وبقية الشوارع المؤدية إلى داخل المدينة ومنع التجوّل إلا ممّن هم مستثنون من منع التجوّل مع التزامهم بكامل الاحتياطات الاحترازية من حيث لبس الكمامات وقفازات الأيدي للحفاظ على سلامتهم.

وتجوّلت "سبق"، مساء أمس، في أكثر من 8 نقاط تفتيش حيث شُوهدت معظم الشوارع خالية تماماً من المارة كما شُوهدت معظم أحياء شمال جدة خالية أيضاً من الجائلين ملتزمين بشعار #خلك_في_البيت لمنع انتشار فيروس كورونا.

وتحظى هذه الجهات الأمنية بإشراف ميداني من مدير شرطة منطقة مكة المكرّمة رئيس اللجنة الأمنية الدائمة، اللواء عيد بن سعد العتيبي.