النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

صور من جدة.. شوارع خالية وأحياء ملتزمة بتطبيق شعار  #خلك_في_البيت

جهود كبيرة لرجال الأمن والمرور لتطبيق منع التجوّل والالتزام بالاحترازات

تمكّن رجال دوريات الأمن بجدة ورجال المرور من فرض السيطرة على طريق الحرمين وطريق المدينة وبقية الشوارع المؤدية إلى داخل المدينة ومنع التجوّل إلا ممّن هم مستثنون من منع التجوّل مع التزامهم بكامل الاحتياطات الاحترازية من حيث لبس الكمامات وقفازات الأيدي للحفاظ على سلامتهم.

وتجوّلت "سبق"، مساء أمس، في أكثر من 8 نقاط تفتيش حيث شُوهدت معظم الشوارع خالية تماماً من المارة كما شُوهدت معظم أحياء شمال جدة خالية أيضاً من الجائلين ملتزمين بشعار #خلك_في_البيت لمنع انتشار فيروس كورونا.

وتحظى هذه الجهات الأمنية بإشراف ميداني من مدير شرطة منطقة مكة المكرّمة رئيس اللجنة الأمنية الدائمة، اللواء عيد بن سعد العتيبي.

جدة دوريات الأمن

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
صور من جدة.. شوارع خالية وأحياء ملتزمة بتطبيق شعار  #خلك_في_البيت
سبق

تمكّن رجال دوريات الأمن بجدة ورجال المرور من فرض السيطرة على طريق الحرمين وطريق المدينة وبقية الشوارع المؤدية إلى داخل المدينة ومنع التجوّل إلا ممّن هم مستثنون من منع التجوّل مع التزامهم بكامل الاحتياطات الاحترازية من حيث لبس الكمامات وقفازات الأيدي للحفاظ على سلامتهم.

وتجوّلت "سبق"، مساء أمس، في أكثر من 8 نقاط تفتيش حيث شُوهدت معظم الشوارع خالية تماماً من المارة كما شُوهدت معظم أحياء شمال جدة خالية أيضاً من الجائلين ملتزمين بشعار #خلك_في_البيت لمنع انتشار فيروس كورونا.

وتحظى هذه الجهات الأمنية بإشراف ميداني من مدير شرطة منطقة مكة المكرّمة رئيس اللجنة الأمنية الدائمة، اللواء عيد بن سعد العتيبي.

03 مايو 2020 - 10 رمضان 1441
11:02 AM

صور من جدة.. شوارع خالية وأحياء ملتزمة بتطبيق شعار  #خلك_في_البيت

جهود كبيرة لرجال الأمن والمرور لتطبيق منع التجوّل والالتزام بالاحترازات

A A A
عبدالله الراجحي - جدة
0
297

تمكّن رجال دوريات الأمن بجدة ورجال المرور من فرض السيطرة على طريق الحرمين وطريق المدينة وبقية الشوارع المؤدية إلى داخل المدينة ومنع التجوّل إلا ممّن هم مستثنون من منع التجوّل مع التزامهم بكامل الاحتياطات الاحترازية من حيث لبس الكمامات وقفازات الأيدي للحفاظ على سلامتهم.

وتجوّلت "سبق"، مساء أمس، في أكثر من 8 نقاط تفتيش حيث شُوهدت معظم الشوارع خالية تماماً من المارة كما شُوهدت معظم أحياء شمال جدة خالية أيضاً من الجائلين ملتزمين بشعار #خلك_في_البيت لمنع انتشار فيروس كورونا.

وتحظى هذه الجهات الأمنية بإشراف ميداني من مدير شرطة منطقة مكة المكرّمة رئيس اللجنة الأمنية الدائمة، اللواء عيد بن سعد العتيبي.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
5,820
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
15,581
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
20,929
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
41,896

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

العناية بالأيتام في السعودية.. "رفقاء" نموذجًا

العناية بالأيتام في السعودية.. "رفقاء" نموذجًا

علي آل شرمة
المصلحة شوّهت سمعة التعاون الإنساني...

المصلحة شوّهت سمعة التعاون الإنساني...

سارة الجهني
مَنْ ضحك على القصبي؟!

مَنْ ضحك على القصبي؟!

أحمد عجب
ماذا لو..؟

ماذا لو..؟

علاء الدين براده
التداعيات الاقتصادية والاجتماعية وصعوبات التنبؤ بالمستقبل

التداعيات الاقتصادية والاجتماعية وصعوبات التنبؤ بالمستقبل

ماجد الجوهري
إعادة المفصولين للعمل

إعادة المفصولين للعمل

أحمد عجب
اختبار الأزمة

اختبار الأزمة

سعيد آل جندب
شهر رمضان فرصة للتحول نحو الأفضل

شهر رمضان فرصة للتحول نحو الأفضل

حسن آل عمير
البخل مع سبق الإصرار والتمادي..!!

البخل مع سبق الإصرار والتمادي..!!

محمد الصيـعري
الملك يوشِّح جنود "الصحة" تاج العز

الملك يوشِّح جنود "الصحة" تاج العز

علي آل شرمة

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟
مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة