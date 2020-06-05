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الصين: تسجيل 5 إصابات جديدة بفيروس كورونا.. بلا وفيات

جميعها لمواطنين قادمين من الخارج

أعلنت السلطات الصحية في الصين، اليوم، تسجيل 5 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، جميعها لمواطنين صينيين قادمين من الخارج.

وأوضحت السلطات عدم تسجيل أي حالات وفاة مرتبطة بالمرض خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

ويقول مسؤولون إنه لا يزال 66 شخصاً فقط يخضعون للعلاج، و299 شخصاً آخرين في العزل ويخضعون للمراقبة للاشتباه في إصابتهم.

وسجّلت الصين حتى الآن 4634 حالة وفاة بين 83 ألفاً و27 حالة إصابة منذ اكتشاف الفيروس، لأول مرة في مدينة ووهان، بوسط الصين أواخر العام الماضي.

الصين فيروس كورونا الجديد

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الصين: تسجيل 5 إصابات جديدة بفيروس كورونا.. بلا وفيات
سبق

أعلنت السلطات الصحية في الصين، اليوم، تسجيل 5 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، جميعها لمواطنين صينيين قادمين من الخارج.

وأوضحت السلطات عدم تسجيل أي حالات وفاة مرتبطة بالمرض خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

ويقول مسؤولون إنه لا يزال 66 شخصاً فقط يخضعون للعلاج، و299 شخصاً آخرين في العزل ويخضعون للمراقبة للاشتباه في إصابتهم.

وسجّلت الصين حتى الآن 4634 حالة وفاة بين 83 ألفاً و27 حالة إصابة منذ اكتشاف الفيروس، لأول مرة في مدينة ووهان، بوسط الصين أواخر العام الماضي.

05 يونيو 2020 - 13 شوّال 1441
01:37 PM

الصين: تسجيل 5 إصابات جديدة بفيروس كورونا.. بلا وفيات

جميعها لمواطنين قادمين من الخارج

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلنت السلطات الصحية في الصين، اليوم، تسجيل 5 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، جميعها لمواطنين صينيين قادمين من الخارج.

وأوضحت السلطات عدم تسجيل أي حالات وفاة مرتبطة بالمرض خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

ويقول مسؤولون إنه لا يزال 66 شخصاً فقط يخضعون للعلاج، و299 شخصاً آخرين في العزل ويخضعون للمراقبة للاشتباه في إصابتهم.

وسجّلت الصين حتى الآن 4634 حالة وفاة بين 83 ألفاً و27 حالة إصابة منذ اكتشاف الفيروس، لأول مرة في مدينة ووهان، بوسط الصين أواخر العام الماضي.

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