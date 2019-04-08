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فوساتي: "اللياقة" ستحدد قدرة اللاعبين الأساسيين على المشاركة.. وبيروزي مميز

أكد فوساتي مدرب فريق الأهلي صعوبة مباراة الغد التي ستجمعهما أمام فريق بيروزي الإيراني ضمن دوري أبطال آسيا.

وقال في المؤتمر الصحفي: "بيروزي فريق قوي ولديه لاعبون متميزون في كافة المراكز، ما يجعل منه منافساً عنيداً".

وأضاف: قمنا بدارسة نقاط القوة ونقاط الضعف في الفريق المنافس خلال الأيام الماضية.

وعن خوضه المباراة باللاعبين الأساسيين من عدمه قال: "قرارات إشراك اللاعبين في التشكيلة الأساسية المباراة ستكون على حسب الاسترجاع اللياقي".

وأضاف: نتمنى أن نقدم مباراة مميزة وأن نملك الحماس والتركيز التام خلال المباراة لتحقيق النقاط الثلاث.

من جانبه قال حسين عبدالغني قائد الفريق: "هدفنا هو خطف إحدى بطاقتي التأهل".

وأضاف: سنخوض غداً مواجهة صعبة ونتمنى تحقيق الانتصار.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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فوساتي: "اللياقة" ستحدد قدرة اللاعبين الأساسيين على المشاركة.. وبيروزي مميز
سبق

أكد فوساتي مدرب فريق الأهلي صعوبة مباراة الغد التي ستجمعهما أمام فريق بيروزي الإيراني ضمن دوري أبطال آسيا.

وقال في المؤتمر الصحفي: "بيروزي فريق قوي ولديه لاعبون متميزون في كافة المراكز، ما يجعل منه منافساً عنيداً".

وأضاف: قمنا بدارسة نقاط القوة ونقاط الضعف في الفريق المنافس خلال الأيام الماضية.

وعن خوضه المباراة باللاعبين الأساسيين من عدمه قال: "قرارات إشراك اللاعبين في التشكيلة الأساسية المباراة ستكون على حسب الاسترجاع اللياقي".

وأضاف: نتمنى أن نقدم مباراة مميزة وأن نملك الحماس والتركيز التام خلال المباراة لتحقيق النقاط الثلاث.

من جانبه قال حسين عبدالغني قائد الفريق: "هدفنا هو خطف إحدى بطاقتي التأهل".

وأضاف: سنخوض غداً مواجهة صعبة ونتمنى تحقيق الانتصار.

08 إبريل 2019 - 3 شعبان 1440
08:12 PM

فوساتي: "اللياقة" ستحدد قدرة اللاعبين الأساسيين على المشاركة.. وبيروزي مميز

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أكد فوساتي مدرب فريق الأهلي صعوبة مباراة الغد التي ستجمعهما أمام فريق بيروزي الإيراني ضمن دوري أبطال آسيا.

وقال في المؤتمر الصحفي: "بيروزي فريق قوي ولديه لاعبون متميزون في كافة المراكز، ما يجعل منه منافساً عنيداً".

وأضاف: قمنا بدارسة نقاط القوة ونقاط الضعف في الفريق المنافس خلال الأيام الماضية.

وعن خوضه المباراة باللاعبين الأساسيين من عدمه قال: "قرارات إشراك اللاعبين في التشكيلة الأساسية المباراة ستكون على حسب الاسترجاع اللياقي".

وأضاف: نتمنى أن نقدم مباراة مميزة وأن نملك الحماس والتركيز التام خلال المباراة لتحقيق النقاط الثلاث.

من جانبه قال حسين عبدالغني قائد الفريق: "هدفنا هو خطف إحدى بطاقتي التأهل".

وأضاف: سنخوض غداً مواجهة صعبة ونتمنى تحقيق الانتصار.

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