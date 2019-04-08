فوساتي: "اللياقة" ستحدد قدرة اللاعبين الأساسيين على المشاركة.. وبيروزي مميز
أكد فوساتي مدرب فريق الأهلي صعوبة مباراة الغد التي ستجمعهما أمام فريق بيروزي الإيراني ضمن دوري أبطال آسيا.
وقال في المؤتمر الصحفي: "بيروزي فريق قوي ولديه لاعبون متميزون في كافة المراكز، ما يجعل منه منافساً عنيداً".
وأضاف: قمنا بدارسة نقاط القوة ونقاط الضعف في الفريق المنافس خلال الأيام الماضية.
وعن خوضه المباراة باللاعبين الأساسيين من عدمه قال: "قرارات إشراك اللاعبين في التشكيلة الأساسية المباراة ستكون على حسب الاسترجاع اللياقي".
وأضاف: نتمنى أن نقدم مباراة مميزة وأن نملك الحماس والتركيز التام خلال المباراة لتحقيق النقاط الثلاث.
من جانبه قال حسين عبدالغني قائد الفريق: "هدفنا هو خطف إحدى بطاقتي التأهل".
وأضاف: سنخوض غداً مواجهة صعبة ونتمنى تحقيق الانتصار.
فوساتي: "اللياقة" ستحدد قدرة اللاعبين الأساسيين على المشاركة.. وبيروزي مميز
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2019-04-08
أكد فوساتي مدرب فريق الأهلي صعوبة مباراة الغد التي ستجمعهما أمام فريق بيروزي الإيراني ضمن دوري أبطال آسيا.
وقال في المؤتمر الصحفي: "بيروزي فريق قوي ولديه لاعبون متميزون في كافة المراكز، ما يجعل منه منافساً عنيداً".
وأضاف: قمنا بدارسة نقاط القوة ونقاط الضعف في الفريق المنافس خلال الأيام الماضية.
وعن خوضه المباراة باللاعبين الأساسيين من عدمه قال: "قرارات إشراك اللاعبين في التشكيلة الأساسية المباراة ستكون على حسب الاسترجاع اللياقي".
وأضاف: نتمنى أن نقدم مباراة مميزة وأن نملك الحماس والتركيز التام خلال المباراة لتحقيق النقاط الثلاث.
من جانبه قال حسين عبدالغني قائد الفريق: "هدفنا هو خطف إحدى بطاقتي التأهل".
وأضاف: سنخوض غداً مواجهة صعبة ونتمنى تحقيق الانتصار.
08 إبريل 2019 - 3 شعبان 1440
08:12 PM
فوساتي: "اللياقة" ستحدد قدرة اللاعبين الأساسيين على المشاركة.. وبيروزي مميز
أكد فوساتي مدرب فريق الأهلي صعوبة مباراة الغد التي ستجمعهما أمام فريق بيروزي الإيراني ضمن دوري أبطال آسيا.
وقال في المؤتمر الصحفي: "بيروزي فريق قوي ولديه لاعبون متميزون في كافة المراكز، ما يجعل منه منافساً عنيداً".
وأضاف: قمنا بدارسة نقاط القوة ونقاط الضعف في الفريق المنافس خلال الأيام الماضية.
وعن خوضه المباراة باللاعبين الأساسيين من عدمه قال: "قرارات إشراك اللاعبين في التشكيلة الأساسية المباراة ستكون على حسب الاسترجاع اللياقي".
وأضاف: نتمنى أن نقدم مباراة مميزة وأن نملك الحماس والتركيز التام خلال المباراة لتحقيق النقاط الثلاث.
من جانبه قال حسين عبدالغني قائد الفريق: "هدفنا هو خطف إحدى بطاقتي التأهل".
وأضاف: سنخوض غداً مواجهة صعبة ونتمنى تحقيق الانتصار.