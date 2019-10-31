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تقنية "دومة الجندل" تنظّم برنامجًا تدريبيًّا عن الطاقة الشمسية‎

قدّم مركز الطاقة المتجددة بفرع الكلية التقنية بدومة الجندل برنامجًا بعنوان "التعريف بالطاقة الشمسية" لمتدربي الفرع، نفّذه المهندس أحمد فيصل الرحيلي.

ويأتي البرنامج ضمن باكورة برامج يقدّمها مركز الطاقة المتجددة بالفرع لمنسوبي الكلية وأفراد المجتمع، والذي تم إنشاؤه عام ١٤٣٩/ ١٤٤٠هـ.

ويقوم المركز بالعديد من الأنشطة ومنها إقامة الندوات والمحاضرات والمعارض، والتنسيق مع بعض الجهات التجارية والصناعية المهتمة بهذا المجال بما يخدم المجتمع.

من جهته، أفاد عميد الفرع عبدالعزيز العرجان، بأن مثل هذه البرامج ما هي إلا استعداد لاستقبال عصر الطاقة المتجددة، واختيار منطقة الجوف، لتكون عاصمة الطاقة المتجددة على مستوى المملكة؛ من خلال رفع المستوى المهاري والمعرفي والثقافي في هذا المجال لمتدربي الكلية وأفراد المجتمع بشكل عام.

دومة الجندل الكلية التقنية التعريف بالطاقة الشمسية

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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تقنية "دومة الجندل" تنظّم برنامجًا تدريبيًّا عن الطاقة الشمسية‎
سبق

قدّم مركز الطاقة المتجددة بفرع الكلية التقنية بدومة الجندل برنامجًا بعنوان "التعريف بالطاقة الشمسية" لمتدربي الفرع، نفّذه المهندس أحمد فيصل الرحيلي.

ويأتي البرنامج ضمن باكورة برامج يقدّمها مركز الطاقة المتجددة بالفرع لمنسوبي الكلية وأفراد المجتمع، والذي تم إنشاؤه عام ١٤٣٩/ ١٤٤٠هـ.

ويقوم المركز بالعديد من الأنشطة ومنها إقامة الندوات والمحاضرات والمعارض، والتنسيق مع بعض الجهات التجارية والصناعية المهتمة بهذا المجال بما يخدم المجتمع.

من جهته، أفاد عميد الفرع عبدالعزيز العرجان، بأن مثل هذه البرامج ما هي إلا استعداد لاستقبال عصر الطاقة المتجددة، واختيار منطقة الجوف، لتكون عاصمة الطاقة المتجددة على مستوى المملكة؛ من خلال رفع المستوى المهاري والمعرفي والثقافي في هذا المجال لمتدربي الكلية وأفراد المجتمع بشكل عام.

31 أكتوبر 2019 - 3 ربيع الأول 1441
10:21 AM

تقنية "دومة الجندل" تنظّم برنامجًا تدريبيًّا عن الطاقة الشمسية‎

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قدّم مركز الطاقة المتجددة بفرع الكلية التقنية بدومة الجندل برنامجًا بعنوان "التعريف بالطاقة الشمسية" لمتدربي الفرع، نفّذه المهندس أحمد فيصل الرحيلي.

ويأتي البرنامج ضمن باكورة برامج يقدّمها مركز الطاقة المتجددة بالفرع لمنسوبي الكلية وأفراد المجتمع، والذي تم إنشاؤه عام ١٤٣٩/ ١٤٤٠هـ.

ويقوم المركز بالعديد من الأنشطة ومنها إقامة الندوات والمحاضرات والمعارض، والتنسيق مع بعض الجهات التجارية والصناعية المهتمة بهذا المجال بما يخدم المجتمع.

من جهته، أفاد عميد الفرع عبدالعزيز العرجان، بأن مثل هذه البرامج ما هي إلا استعداد لاستقبال عصر الطاقة المتجددة، واختيار منطقة الجوف، لتكون عاصمة الطاقة المتجددة على مستوى المملكة؛ من خلال رفع المستوى المهاري والمعرفي والثقافي في هذا المجال لمتدربي الكلية وأفراد المجتمع بشكل عام.

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