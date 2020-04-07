تجارة نجران تنفّذ 2650 جولة رقابية وتحرر 27 مخالفة

للتأكد من استمرارية عملها في تقديم الخدمات للمستهلكين

وقفت الفِرَق الرقابية لوزارة التجارة بمنطقة نجران، خلال الفترة من 15 مارس وحتى 5 أبريل الجاري، على المنشآت التجارية؛ للتأكد من استمرارية عملها في تقديم الخدمات للمستهلكين، والتحقق من التزامها بأنظمة حماية المستهلك.

واستهدفت جولات "التجارة" في منطقة نجران التي بلغ عددها أكثر من 2650 جولة، تكثيفَ الرقابة على مخازن ومستودعات السلع والمنتجات الغذائية والمواد الاستهلاكية، وشملت: البقالات، والهايبر ماركت، ومحلات بيع اللحوم، والخضراوات والفواكه والأسماك، والمخابز، ومحطات بيع الوقود، وتم تحرير 27 مخالفة؛ 41٪ منها مخالفات مغالاة في الأسعار.. وتم تطبيق الغرامات الفورية على المخالفين.

وشملت الجولات مدينة نجران، وشرورة، وحبونا، وخباش، وثار، والحصينية، وسلطانة، ويدمة، والخالدة، وبدر الجنوب، والخانق، والمحمدية، وبئر عسكر.

وأكدت وزارة التجارة أن وتيرة العمل في هذه المنشآت تسير بشكل طبيعي من حيث وفرة السلع والمخزون، وتدفق إمدادات السلع الأساسية والمواد الاستهلاكية.

وتحثّ وزارة التجارة جميعَ المواطنين والمقيمين على استخدام تطبيقات التوصيل الإلكترونية المسجلة لدى هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، لطلب احتياجاتهم من مواد تموينية واستهلاكية طوال اليوم، وعدم الخروج من المنزل إلا للضرورة القصوى؛ حفاظًا على سلامتهم وسلامة الآخرين.

وتستمر وزارة التجارة في استقبال البلاغات والشكاوى طوال الـ24 ساعة من خلال تطبيق "بلاغ تجاري" أو مركز البلاغات على الرقم 1900 أو الموقع الرسمي لوزارة التجارة على الإنترنت.