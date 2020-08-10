النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"الصحة العالمية" تعلن عن إمكانية التوصل إلى لقاح آمن وفعال لكورونا

"غبريسوس" يدعو إلى توسيع تمويل مبادرة تسريع التوصل إلى أدوية المرض

أعلنت منظمة الصحة العالمية اليوم عن إمكانية التوصل إلى لقاح آمن وفعال مضاد لفيروس “كورونا” "كوفيد-19".

وذكر المدير التنفيذي للمنظمة الدكتور مايكل ريان أن اللقاحات المرشحة 32 لقاحاً قيد التجارب السريرية وجميعها تخضع لمعايير تهدف إلى تحفيز جسم الإنسان على إفراز الأجسام المضادة للفيروس، وتحفيز البروتينات التي تلتصق بالفيروس وتتصدى له وتمنعه من دخول جسد الإنسان.

وأوضح أن الفيروس عندما ينجح في إصابة أي خلية فإنه يؤثر في الجسم بأكمله، حيث يتكاثر هذا الفيروس داخل الجسم وقد يؤدي إلى الوفاة.

ودعا مدير عام المنظمة الدكتور تيدروس أدهانوم غبريسوس في مؤتمر صحفي إلى توسيع نطاق تمويل مبادرة تسريع التوصل إلى لقاحات وأدوية لكوفيد-19، وتوفير 100 مليار دولار لذلك وتوفير قيمة التعهدات التي التزمت الدول بتقديمها.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ محطات

اعلان
"الصحة العالمية" تعلن عن إمكانية التوصل إلى لقاح آمن وفعال لكورونا
سبق

أعلنت منظمة الصحة العالمية اليوم عن إمكانية التوصل إلى لقاح آمن وفعال مضاد لفيروس “كورونا” "كوفيد-19".

وذكر المدير التنفيذي للمنظمة الدكتور مايكل ريان أن اللقاحات المرشحة 32 لقاحاً قيد التجارب السريرية وجميعها تخضع لمعايير تهدف إلى تحفيز جسم الإنسان على إفراز الأجسام المضادة للفيروس، وتحفيز البروتينات التي تلتصق بالفيروس وتتصدى له وتمنعه من دخول جسد الإنسان.

وأوضح أن الفيروس عندما ينجح في إصابة أي خلية فإنه يؤثر في الجسم بأكمله، حيث يتكاثر هذا الفيروس داخل الجسم وقد يؤدي إلى الوفاة.

ودعا مدير عام المنظمة الدكتور تيدروس أدهانوم غبريسوس في مؤتمر صحفي إلى توسيع نطاق تمويل مبادرة تسريع التوصل إلى لقاحات وأدوية لكوفيد-19، وتوفير 100 مليار دولار لذلك وتوفير قيمة التعهدات التي التزمت الدول بتقديمها.

10 أغسطس 2020 - 20 ذو الحجة 1441
04:35 PM

"الصحة العالمية" تعلن عن إمكانية التوصل إلى لقاح آمن وفعال لكورونا

"غبريسوس" يدعو إلى توسيع تمويل مبادرة تسريع التوصل إلى أدوية المرض

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
4
6,300

أعلنت منظمة الصحة العالمية اليوم عن إمكانية التوصل إلى لقاح آمن وفعال مضاد لفيروس “كورونا” "كوفيد-19".

وذكر المدير التنفيذي للمنظمة الدكتور مايكل ريان أن اللقاحات المرشحة 32 لقاحاً قيد التجارب السريرية وجميعها تخضع لمعايير تهدف إلى تحفيز جسم الإنسان على إفراز الأجسام المضادة للفيروس، وتحفيز البروتينات التي تلتصق بالفيروس وتتصدى له وتمنعه من دخول جسد الإنسان.

وأوضح أن الفيروس عندما ينجح في إصابة أي خلية فإنه يؤثر في الجسم بأكمله، حيث يتكاثر هذا الفيروس داخل الجسم وقد يؤدي إلى الوفاة.

ودعا مدير عام المنظمة الدكتور تيدروس أدهانوم غبريسوس في مؤتمر صحفي إلى توسيع نطاق تمويل مبادرة تسريع التوصل إلى لقاحات وأدوية لكوفيد-19، وتوفير 100 مليار دولار لذلك وتوفير قيمة التعهدات التي التزمت الدول بتقديمها.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
3,801
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
8,224
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
20,072
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
24,544

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!
التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة