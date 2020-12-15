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الشرقية.. غسل وتطهير 765 موقعاً باستخدام 141019 لتر معقمات

الأمانة: رفع 8363 طن نفايات وإزالة 5960 متراً مكعباً من الأنقاض

نفّذت أمانة المنطقة الشرقية، أمس، 951 جولة رقابية صحية، وأربع جولات مشتركة مع الجهات ذات العلاقة، أسفرت عن خمس مخالفات تُعنى بالتدابير الصحية المرتبطة بفيروس "كوفيد19"، في عدد من الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع.

وتولت الأمانة، غسل وتعقيم وتطهير 765 موقعاً، باستخدام 141019 لتراً من المعقمات والمطهرات، ورفع 8363 طناً من النفايات، وإزالة 5960 متراً مكعباً من الأنقاض والمخلفات، بمشاركة 9388 فرداً من الكوادر البشرية بالنظافة.

أمانة المنطقة الشرقية

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الشرقية.. غسل وتطهير 765 موقعاً باستخدام 141019 لتر معقمات
سبق

نفّذت أمانة المنطقة الشرقية، أمس، 951 جولة رقابية صحية، وأربع جولات مشتركة مع الجهات ذات العلاقة، أسفرت عن خمس مخالفات تُعنى بالتدابير الصحية المرتبطة بفيروس "كوفيد19"، في عدد من الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع.

وتولت الأمانة، غسل وتعقيم وتطهير 765 موقعاً، باستخدام 141019 لتراً من المعقمات والمطهرات، ورفع 8363 طناً من النفايات، وإزالة 5960 متراً مكعباً من الأنقاض والمخلفات، بمشاركة 9388 فرداً من الكوادر البشرية بالنظافة.

15 ديسمبر 2020 - 30 ربيع الآخر 1442
12:18 PM

الشرقية.. غسل وتطهير 765 موقعاً باستخدام 141019 لتر معقمات

الأمانة: رفع 8363 طن نفايات وإزالة 5960 متراً مكعباً من الأنقاض

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الدمام
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نفّذت أمانة المنطقة الشرقية، أمس، 951 جولة رقابية صحية، وأربع جولات مشتركة مع الجهات ذات العلاقة، أسفرت عن خمس مخالفات تُعنى بالتدابير الصحية المرتبطة بفيروس "كوفيد19"، في عدد من الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع.

وتولت الأمانة، غسل وتعقيم وتطهير 765 موقعاً، باستخدام 141019 لتراً من المعقمات والمطهرات، ورفع 8363 طناً من النفايات، وإزالة 5960 متراً مكعباً من الأنقاض والمخلفات، بمشاركة 9388 فرداً من الكوادر البشرية بالنظافة.

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