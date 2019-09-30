دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة، الإخوة المواطنين والمقيمين، إلى أخذ الاحتياطات اللازمة والحذر من التقلبات الجوية المتوقعة من يوم غد الثلاثاء، وتستمر إلى يوم الجمعة المقبلة؛ وذلك لورود تنبيه من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تشير لتعرّض المنطقة لنشاط في الرياح السطحية وشبه انعدام في الرؤية وهطول أمطار متوسطة. وأهابت المديرية بالجميع التقيّد بتعليمات وإرشادات السلامة في مثل هذه الحالات؛ ومنها عدم الخروج في حالة الأمطار الشديدة إلا للضرورة، وعدم الاقتراب من الأجسام المتحركة واللوحات الإعلانية والمجسمات الجمالية وغير الثابتة عند هبوب الرياح، وعدم المجازفة بعبور الأودية ومواقع تجمعات المياه ودخول الأودية، وعدم المخاطرة بقطع مياه السيول، ومتابعة حالة الطقس وما يصدر من تنبيهات وتحذيرات جوية على موقع هيئة الأرصاد وحماية البيئة. وأكدت مديرية الدفاع المدني بالمنطقة، أنها اتخذت كل الإجراءات الاحترازية والاستعداد والتهيؤ من خلال تطبيق الخطط المُعَدة لمواجهة أخطار الأمطار والسيول؛ بناء على ما يرد من مستجدات وتغيرات في الحالة الجوية، والتنسيق مع الجهات المعنية بتدابير الدفاع المدني للاستعداد وإعداد خطط الطوارئ، وعمل غرف الطوارئ واللجنة الفورية بالمدينة المنورة والمحافظات؛ راجين السلامة للجميع.

"مدني المدينة": مستعدون للتقلبات الجوية التي تشهدها المنطقة غدًا صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2019-09-30 دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة، الإخوة المواطنين والمقيمين، إلى أخذ الاحتياطات اللازمة والحذر من التقلبات الجوية المتوقعة من يوم غد الثلاثاء، وتستمر إلى يوم الجمعة المقبلة؛ وذلك لورود تنبيه من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تشير لتعرّض المنطقة لنشاط في الرياح السطحية وشبه انعدام في الرؤية وهطول أمطار متوسطة.

وأهابت المديرية بالجميع التقيّد بتعليمات وإرشادات السلامة في مثل هذه الحالات؛ ومنها عدم الخروج في حالة الأمطار الشديدة إلا للضرورة، وعدم الاقتراب من الأجسام المتحركة واللوحات الإعلانية والمجسمات الجمالية وغير الثابتة عند هبوب الرياح، وعدم المجازفة بعبور الأودية ومواقع تجمعات المياه ودخول الأودية، وعدم المخاطرة بقطع مياه السيول، ومتابعة حالة الطقس وما يصدر من تنبيهات وتحذيرات جوية على موقع هيئة الأرصاد وحماية البيئة.

وأكدت مديرية الدفاع المدني بالمنطقة، أنها اتخذت كل الإجراءات الاحترازية والاستعداد والتهيؤ من خلال تطبيق الخطط المُعَدة لمواجهة أخطار الأمطار والسيول؛ بناء على ما يرد من مستجدات وتغيرات في الحالة الجوية، والتنسيق مع الجهات المعنية بتدابير الدفاع المدني للاستعداد وإعداد خطط الطوارئ، وعمل غرف الطوارئ واللجنة الفورية بالمدينة المنورة والمحافظات؛ راجين السلامة للجميع.

30 سبتمبر 2019 - 1 صفر 1441 01:58 PM

"مدني المدينة": مستعدون للتقلبات الجوية التي تشهدها المنطقة غدًا قال: تستمر إلى الجمعة المقبلة ودعا إلى الابتعاد عن مجاري السيول





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دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة، الإخوة المواطنين والمقيمين، إلى أخذ الاحتياطات اللازمة والحذر من التقلبات الجوية المتوقعة من يوم غد الثلاثاء، وتستمر إلى يوم الجمعة المقبلة؛ وذلك لورود تنبيه من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تشير لتعرّض المنطقة لنشاط في الرياح السطحية وشبه انعدام في الرؤية وهطول أمطار متوسطة.

وأهابت المديرية بالجميع التقيّد بتعليمات وإرشادات السلامة في مثل هذه الحالات؛ ومنها عدم الخروج في حالة الأمطار الشديدة إلا للضرورة، وعدم الاقتراب من الأجسام المتحركة واللوحات الإعلانية والمجسمات الجمالية وغير الثابتة عند هبوب الرياح، وعدم المجازفة بعبور الأودية ومواقع تجمعات المياه ودخول الأودية، وعدم المخاطرة بقطع مياه السيول، ومتابعة حالة الطقس وما يصدر من تنبيهات وتحذيرات جوية على موقع هيئة الأرصاد وحماية البيئة.

وأكدت مديرية الدفاع المدني بالمنطقة، أنها اتخذت كل الإجراءات الاحترازية والاستعداد والتهيؤ من خلال تطبيق الخطط المُعَدة لمواجهة أخطار الأمطار والسيول؛ بناء على ما يرد من مستجدات وتغيرات في الحالة الجوية، والتنسيق مع الجهات المعنية بتدابير الدفاع المدني للاستعداد وإعداد خطط الطوارئ، وعمل غرف الطوارئ واللجنة الفورية بالمدينة المنورة والمحافظات؛ راجين السلامة للجميع.