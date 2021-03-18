﻿ بعد إسقاطه للأزرق.. الأهلي يتوج بكأس اتحاد الطائرة

"الزغيبي" يشيد بتنظيم نادي الهلال

نيابة عن الدكتور إبراهيم البابطين رئيس الاتحاد السعودي للكرة الطائرة، توج الدكتور خالد الزغيبي فريق الأهلي بكأس بطولة الاتحاد بعد فوزه على الهلال بنتيجة ثلاثة أشواط نظيفة 25/15 ، 26/24، 25/17، وحصل الترجي على المركز الثاني والميداليات الفضية والاتحاد على المركز الثالث والميداليات البرونزية وحصل الهلال على المركز الرابع والميداليات البرونزية .

التنظيم أكثر من رائع

من جانبه أكد الدكتور خالد الزغيبي نجاح بطولة كأس الاتحاد بعد المستويات المميزة التي قدمتها الفرق على مدار ثلاثة أيام متواصلة، بدليل أن اللقب لم يتحدد حتى آخر مباراة، وحقيقة شاهدنا مباريات قوية وممتعة، وهذا ليس بمستغرب على نادي الهلال الذي نظم العديد من البطولات .

وقدم الزغيبي الشكر لنادي الهلال على حسن التنظيم الرائع، وهذا ليس بمستغرب الذي نظم العديد من البطولات .

كما قدم التهنئة للنادي الأهلي على تحقيق اللقب .

اللقب هدية لجماهيرنا

أكد لاعب الأهلي أسعد عزوز أحقية فريقه بالحصول على لقب كأس الاتحاد رغم الظروف التي واجهت الفريق في البداية وقال: "نقدم هذه البطولة لجماهيرنا الوفية التي دائماً ما تقف معنا ونعدهم بمواصلة حصد البطولات وعلينا الآن الاستعداد لكأس النخبة التي ستكون هدفنا في تحقيقها".

فيما عبر ماجد الجهني عن سعادته الكبيرة بالحصول على لقب بطولة كأس الاتحاد وقال: "المباريات كانت صعبة وقوية ولكن فريقنا نجح في تحقيقها ونعد جماهيرنا بمواصلة حصد البطولات، وأشكر جميع زملائي اللاعبين على الجهد الكبير الذي بذلوه خصوصاً في مباراة الهلال التي قدمنا فيها كل شيء من أجل تحقيق اللقب .