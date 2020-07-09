النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

66 حالة جديدة.. إصابات "كورونا" ترتفع في لبنان إلى 2.011

عدد الوفيات وصل إلى 36

سجل لبنان اليوم (الخميس)، 66 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، 44 منهم من المُقيمين الذين خالطوا وافدين مُصابين، و22 من الوافدين مؤخراً من الخارج، مما رفع عدد الإصابات إلى 2.011 إصابة.

وأوضحت وزارة الصحة العامة اللبنانية أن عدد الوفيات جرّاء الفيروس بلغ 36 حالة وفاة، فيما بلغ عدد حالات الشفاء 1.368 حالة.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
66 حالة جديدة.. إصابات "كورونا" ترتفع في لبنان إلى 2.011
سبق

سجل لبنان اليوم (الخميس)، 66 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، 44 منهم من المُقيمين الذين خالطوا وافدين مُصابين، و22 من الوافدين مؤخراً من الخارج، مما رفع عدد الإصابات إلى 2.011 إصابة.

وأوضحت وزارة الصحة العامة اللبنانية أن عدد الوفيات جرّاء الفيروس بلغ 36 حالة وفاة، فيما بلغ عدد حالات الشفاء 1.368 حالة.

09 يوليو 2020 - 18 ذو القعدة 1441
10:21 PM

66 حالة جديدة.. إصابات "كورونا" ترتفع في لبنان إلى 2.011

عدد الوفيات وصل إلى 36

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - بيروت
0
53

سجل لبنان اليوم (الخميس)، 66 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، 44 منهم من المُقيمين الذين خالطوا وافدين مُصابين، و22 من الوافدين مؤخراً من الخارج، مما رفع عدد الإصابات إلى 2.011 إصابة.

وأوضحت وزارة الصحة العامة اللبنانية أن عدد الوفيات جرّاء الفيروس بلغ 36 حالة وفاة، فيما بلغ عدد حالات الشفاء 1.368 حالة.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
7,691
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
18,957
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
23,698
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
43,922

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!
التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة