النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

رئيس علماء باكستان يهنئ الملك وولي العهد بعيد الأضحى

الشيخ الأشرفي أشاد بما تحقق من نجاحات في أعمال الحج

رفع رئيس مجلس علماء باكستان، الشيخ طاهر محمود أشرفي، التهنئة المقرونة بصادق الدعاء لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - بمناسبة عيد الأضحى المبارك، سائلاً الله أن يجعله عيد خير وبركة على الأمتين العربية والإسلامية، وأن يديم على السعودية عزها واستقرارها.

وأثنى الشيخ الأشرفي على ما حققه المملكة العربية السعودية من إنجازات فائقة وخدمات متميزة، قُدِّمت للحجاج في المشاعر المقدسة في عرفات ومزدلفة ومنى، وأسهمت في التيسير عليهم لأداء النسك بكل طمأنينة وسكينة.. مؤكدًا أنها جهود محمودة ومشكورة، يقف خلفها قادة هذه البلاد المباركة التي تفانت في خدمة ضيوف الرحمن، والسهر على راحتهم.

وقال رئيس مجلس علماء باكستان: إن الحج بأيدٍ أمينة في ظل واهتمام ومتابعة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - أيدهما الله -. مبينًا أن ما تقدمه السعودية لضيوف الرحمن من خدمات ومشاريع عملاقة يثلج الصدر، ويحفظ الحجاج الذين قَدِموا من مشارق الأرض ومغاربها، ويسهل عليهم أداء الفريضة.

ولفت الشيخ الأشرفي النظر إلى أن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج برنامج إسلامي عالمي، يلتقي من خلاله العلماء والدعاة ورؤساء المراكز الإسلامية، ويتشاورون في أمور دينهم ودنياهم، ويحققون تطلعات المسلمين الذين ينظرون إلى السعودية نظرة أمل وأمان.

وفي ختام التصريح رفع الشكر والتقدير والامتنان لخادم الحرمين وسمو ولي عهده الأمين - رعاهما الله - على ما يقدمان للإسلام والمسلمين من نصرة ودعم، كما شكر معالي وزير الشؤون الإسلامية، الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، على تقديم كل التسهيلات لضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للحج منذ وصولهم إلى السعودية، وتوجيهه بتذليل الصعوبات كافة، وتقديم أرقى الخدمات للضيوف.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
رئيس علماء باكستان يهنئ الملك وولي العهد بعيد الأضحى
سبق

رفع رئيس مجلس علماء باكستان، الشيخ طاهر محمود أشرفي، التهنئة المقرونة بصادق الدعاء لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - بمناسبة عيد الأضحى المبارك، سائلاً الله أن يجعله عيد خير وبركة على الأمتين العربية والإسلامية، وأن يديم على السعودية عزها واستقرارها.

وأثنى الشيخ الأشرفي على ما حققه المملكة العربية السعودية من إنجازات فائقة وخدمات متميزة، قُدِّمت للحجاج في المشاعر المقدسة في عرفات ومزدلفة ومنى، وأسهمت في التيسير عليهم لأداء النسك بكل طمأنينة وسكينة.. مؤكدًا أنها جهود محمودة ومشكورة، يقف خلفها قادة هذه البلاد المباركة التي تفانت في خدمة ضيوف الرحمن، والسهر على راحتهم.

وقال رئيس مجلس علماء باكستان: إن الحج بأيدٍ أمينة في ظل واهتمام ومتابعة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - أيدهما الله -. مبينًا أن ما تقدمه السعودية لضيوف الرحمن من خدمات ومشاريع عملاقة يثلج الصدر، ويحفظ الحجاج الذين قَدِموا من مشارق الأرض ومغاربها، ويسهل عليهم أداء الفريضة.

ولفت الشيخ الأشرفي النظر إلى أن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج برنامج إسلامي عالمي، يلتقي من خلاله العلماء والدعاة ورؤساء المراكز الإسلامية، ويتشاورون في أمور دينهم ودنياهم، ويحققون تطلعات المسلمين الذين ينظرون إلى السعودية نظرة أمل وأمان.

وفي ختام التصريح رفع الشكر والتقدير والامتنان لخادم الحرمين وسمو ولي عهده الأمين - رعاهما الله - على ما يقدمان للإسلام والمسلمين من نصرة ودعم، كما شكر معالي وزير الشؤون الإسلامية، الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، على تقديم كل التسهيلات لضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للحج منذ وصولهم إلى السعودية، وتوجيهه بتذليل الصعوبات كافة، وتقديم أرقى الخدمات للضيوف.

12 أغسطس 2019 - 11 ذو الحجة 1440
01:24 AM

رئيس علماء باكستان يهنئ الملك وولي العهد بعيد الأضحى

الشيخ الأشرفي أشاد بما تحقق من نجاحات في أعمال الحج

A A A
عبدالله العنزي - بعثة المشاعر المقدّسة
0
3,021

رفع رئيس مجلس علماء باكستان، الشيخ طاهر محمود أشرفي، التهنئة المقرونة بصادق الدعاء لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - بمناسبة عيد الأضحى المبارك، سائلاً الله أن يجعله عيد خير وبركة على الأمتين العربية والإسلامية، وأن يديم على السعودية عزها واستقرارها.

وأثنى الشيخ الأشرفي على ما حققه المملكة العربية السعودية من إنجازات فائقة وخدمات متميزة، قُدِّمت للحجاج في المشاعر المقدسة في عرفات ومزدلفة ومنى، وأسهمت في التيسير عليهم لأداء النسك بكل طمأنينة وسكينة.. مؤكدًا أنها جهود محمودة ومشكورة، يقف خلفها قادة هذه البلاد المباركة التي تفانت في خدمة ضيوف الرحمن، والسهر على راحتهم.

وقال رئيس مجلس علماء باكستان: إن الحج بأيدٍ أمينة في ظل واهتمام ومتابعة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - أيدهما الله -. مبينًا أن ما تقدمه السعودية لضيوف الرحمن من خدمات ومشاريع عملاقة يثلج الصدر، ويحفظ الحجاج الذين قَدِموا من مشارق الأرض ومغاربها، ويسهل عليهم أداء الفريضة.

ولفت الشيخ الأشرفي النظر إلى أن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج برنامج إسلامي عالمي، يلتقي من خلاله العلماء والدعاة ورؤساء المراكز الإسلامية، ويتشاورون في أمور دينهم ودنياهم، ويحققون تطلعات المسلمين الذين ينظرون إلى السعودية نظرة أمل وأمان.

وفي ختام التصريح رفع الشكر والتقدير والامتنان لخادم الحرمين وسمو ولي عهده الأمين - رعاهما الله - على ما يقدمان للإسلام والمسلمين من نصرة ودعم، كما شكر معالي وزير الشؤون الإسلامية، الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، على تقديم كل التسهيلات لضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للحج منذ وصولهم إلى السعودية، وتوجيهه بتذليل الصعوبات كافة، وتقديم أرقى الخدمات للضيوف.

اعلان

بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
31,722
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
30,689
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
25,680
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
33,788

كاريكاتير

#تراجع_السياحه_في_تركيا

المقالات

لا تبرحوا أماكنكم..!!

لا تبرحوا أماكنكم..!!

ساير المنيعي
الحج .. احتضان وكرم ضيافة

الحج .. احتضان وكرم ضيافة

خالد الشبانة
المرأة السعودية والوصاية

المرأة السعودية والوصاية

عبدالغني الشيخ
بـرُّوا أبناءكم..!!

بـرُّوا أبناءكم..!!

محمد الصيـعري
كفاءات سعودية خارج الخدمة

كفاءات سعودية خارج الخدمة

منى الرشيدي
المملكة والحج

المملكة والحج

ماجد البريكان
فهِّموهم.. كم يكلفنا استضافة الحاج؟

فهِّموهم.. كم يكلفنا استضافة الحاج؟

عبدالغني الشيخ
{وَأَذِّنْ في النَّاسِ بالحَجِّ}

{وَأَذِّنْ في النَّاسِ بالحَجِّ}

صالح مطر الغامدي
لا سياحة دون فنون..!

لا سياحة دون فنون..!

عبدالغني الشيخ
قسوة والدي والباب الكبير..

قسوة والدي والباب الكبير..

عبدالغني الشيخ

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة