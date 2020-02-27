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ولي العهد يلتقي مستشار ملك المغرب ويؤكد الشراكة الثنائية بين البلدَيْن

جرى التباحث حول مختلف القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك

التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، مساء أمس الأربعاء 2 / 7 / 1441هـ، الموافق 26 / 2 / 2020م، مستشار جلالة ملك المغرب، السيد فؤاد عالي الهمة، الذي نقل رسالة شفوية لسمو ولي العهد من جلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية.

كما نقل المستشار لسمو ولي العهد مشاعر المودة والأخوَّة الصادقة التي يكنُّها جلالة الملك لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولسموه ـ حفظهما الله ـ، كما أكد لسموه الرغبة الجادة لجلالة الملك في تطوير الشراكة المتميزة بين البلدَيْن الشقيقَيْن في المجالات كافة، وسُبل تعزيزها وتطويرها.

فيما عبَّر سمو ولي العهد عن تحياته وتقديره لجلالته، مؤكدًا أهمية العلاقات السعودية – المغربية، وبحث المزيد من فرص الشراكة الثنائية بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين.

وقد جرى خلال اللقاء التباحث حول مختلف القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

حضر اللقاء الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الأستاذ خالد بن عبدالرحمن العيسى.

فيما حضر من الجانب المغربي وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريطة.

ولي العهد الأمير محمد بن سلمان مستشار ملك المغرب فؤاد عالي الهمة ملك المغرب الملك محمد السادس

الرئيسية/ المملكة / محليات

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ولي العهد يلتقي مستشار ملك المغرب ويؤكد الشراكة الثنائية بين البلدَيْن
سبق

التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، مساء أمس الأربعاء 2 / 7 / 1441هـ، الموافق 26 / 2 / 2020م، مستشار جلالة ملك المغرب، السيد فؤاد عالي الهمة، الذي نقل رسالة شفوية لسمو ولي العهد من جلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية.

كما نقل المستشار لسمو ولي العهد مشاعر المودة والأخوَّة الصادقة التي يكنُّها جلالة الملك لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولسموه ـ حفظهما الله ـ، كما أكد لسموه الرغبة الجادة لجلالة الملك في تطوير الشراكة المتميزة بين البلدَيْن الشقيقَيْن في المجالات كافة، وسُبل تعزيزها وتطويرها.

فيما عبَّر سمو ولي العهد عن تحياته وتقديره لجلالته، مؤكدًا أهمية العلاقات السعودية – المغربية، وبحث المزيد من فرص الشراكة الثنائية بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين.

وقد جرى خلال اللقاء التباحث حول مختلف القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

حضر اللقاء الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الأستاذ خالد بن عبدالرحمن العيسى.

فيما حضر من الجانب المغربي وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريطة.

27 فبراير 2020 - 3 رجب 1441
12:27 AM

ولي العهد يلتقي مستشار ملك المغرب ويؤكد الشراكة الثنائية بين البلدَيْن

جرى التباحث حول مختلف القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، مساء أمس الأربعاء 2 / 7 / 1441هـ، الموافق 26 / 2 / 2020م، مستشار جلالة ملك المغرب، السيد فؤاد عالي الهمة، الذي نقل رسالة شفوية لسمو ولي العهد من جلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية.

كما نقل المستشار لسمو ولي العهد مشاعر المودة والأخوَّة الصادقة التي يكنُّها جلالة الملك لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولسموه ـ حفظهما الله ـ، كما أكد لسموه الرغبة الجادة لجلالة الملك في تطوير الشراكة المتميزة بين البلدَيْن الشقيقَيْن في المجالات كافة، وسُبل تعزيزها وتطويرها.

فيما عبَّر سمو ولي العهد عن تحياته وتقديره لجلالته، مؤكدًا أهمية العلاقات السعودية – المغربية، وبحث المزيد من فرص الشراكة الثنائية بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين.

وقد جرى خلال اللقاء التباحث حول مختلف القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

حضر اللقاء الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الأستاذ خالد بن عبدالرحمن العيسى.

فيما حضر من الجانب المغربي وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريطة.

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