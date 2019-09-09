النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

حزمة مطالب لأهالي وادي الفرع تضعها "سبق" أمام المسؤولين تعرف عليها

منها: فرع للجامعة ومقترحات برنامج "جودة الحياة"

جدد عدد من أهالي محافظة وادي الفرع مطالبهم العاجلة التي تضعها "سبق" أمام مسؤولي المحافظة، فبين طلب حلول لوضع جسور أو عبارات لتقاطع السيول مع الطريق الرئيس الخطيرة، والمخططات التهذيبية، والطرق الرابطة بينها، وتفعيل دور السياحة، إلى حلم الجامعة الذي انتظروا تنفيذه لسنوات ولم يتحقق.

الطريق الرئيس
طريق وادي الفرع الرئيس يحتضن تقاطعات مع الأودية ويحتجز كثيراً من أهالي القرية أثناء هطول الأمطار وجريان السيول، وذلك بسبب عدم وجود جسور أو عبارات لتسهيل حركة السير، وعدم عرقلة الحركة أثناء التنقل إلى المدن والمستشفيات، حيث رصد الأهالي 15 نقطة تعيقهم وقت جريان السيول، إضافة إلى تعثر جزء من الطريق الرئيس من "أبو ضباع إلى الأبواء"، والذي طلبت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد "نزاهة" من وزارة النقل التحقيق في أسباب القصور في إعداد الدراسات والتصاميم، وتعثر مشروع الطريق الذي لازال متعثراً.

الطرق الفرعية
تشكل الطرق الفرعية الرابطة بين القرى خطورة عالية خاصة بعد هطول الأمطار خلال الموسم الماضي، حيث لازالت بعضها تنتظر الصيانة منذُ أشهر، وخاصة طريق الغار وطريق العطشان الذي تعثر قبل أن يكمل مسيرته الأخيرة التي لم تتجاوز 2000 متر، فضلاً عن طرق القرى الأخرى التي لازالت تحتاج إلى صيانة دورية، وخاصة التي تشهد كثافة مرور مركبات طلاب المدارس.

برنامج جودة الحياة
اقترح برنامج "جودة الحياة 2020" الذي يعد أحد برامج تحقيق رؤية المملكة 2030 في منطقة المدينة المنورة "سيدة المدن" التي تمتاز بمعالمها السياحية والأثرية وجبالها الشاهقة، ومواقعها الأثرية، عدة مجالات تتعلق بالترفيه والرياضة والسياحة والفنون والطبيعة وغيرها، ولعل من بين ذلك المقترحات النصيب لمحافظة وادي الفرع؛ لكونها تحتضن جبالاً شاهقة وعيوناً ونخيلاً ومتاحف، فضلاً عن حاجتها للملاعب والحدائق.

حلم الجامعة
وينتهي التعليم بمحافظة وادي الفرع بعد الثانوية العامة؛ وذلك لعدم توفر فروع للجامعات، وخاصة جامعة طيبة حيث يتنقل الطلاب والطالبات من المحافظة إلى جامعة طيبة بالمدينة المنورة عن طريق حافلات أو يرحلون إلى بعض المدن للالتحاق في الجامعات، مما حرم أيضاً مئات الطلاب والطالبات من مواصلة التعليم العالي، حيث طالب الكثيرون بفروع جامعة طيبة منذ سنوات، إلا أنها أصبحت حلماً يترقبون تحقيقه.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
حزمة مطالب لأهالي وادي الفرع تضعها "سبق" أمام المسؤولين تعرف عليها
سبق

جدد عدد من أهالي محافظة وادي الفرع مطالبهم العاجلة التي تضعها "سبق" أمام مسؤولي المحافظة، فبين طلب حلول لوضع جسور أو عبارات لتقاطع السيول مع الطريق الرئيس الخطيرة، والمخططات التهذيبية، والطرق الرابطة بينها، وتفعيل دور السياحة، إلى حلم الجامعة الذي انتظروا تنفيذه لسنوات ولم يتحقق.

الطريق الرئيس
طريق وادي الفرع الرئيس يحتضن تقاطعات مع الأودية ويحتجز كثيراً من أهالي القرية أثناء هطول الأمطار وجريان السيول، وذلك بسبب عدم وجود جسور أو عبارات لتسهيل حركة السير، وعدم عرقلة الحركة أثناء التنقل إلى المدن والمستشفيات، حيث رصد الأهالي 15 نقطة تعيقهم وقت جريان السيول، إضافة إلى تعثر جزء من الطريق الرئيس من "أبو ضباع إلى الأبواء"، والذي طلبت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد "نزاهة" من وزارة النقل التحقيق في أسباب القصور في إعداد الدراسات والتصاميم، وتعثر مشروع الطريق الذي لازال متعثراً.

الطرق الفرعية
تشكل الطرق الفرعية الرابطة بين القرى خطورة عالية خاصة بعد هطول الأمطار خلال الموسم الماضي، حيث لازالت بعضها تنتظر الصيانة منذُ أشهر، وخاصة طريق الغار وطريق العطشان الذي تعثر قبل أن يكمل مسيرته الأخيرة التي لم تتجاوز 2000 متر، فضلاً عن طرق القرى الأخرى التي لازالت تحتاج إلى صيانة دورية، وخاصة التي تشهد كثافة مرور مركبات طلاب المدارس.

برنامج جودة الحياة
اقترح برنامج "جودة الحياة 2020" الذي يعد أحد برامج تحقيق رؤية المملكة 2030 في منطقة المدينة المنورة "سيدة المدن" التي تمتاز بمعالمها السياحية والأثرية وجبالها الشاهقة، ومواقعها الأثرية، عدة مجالات تتعلق بالترفيه والرياضة والسياحة والفنون والطبيعة وغيرها، ولعل من بين ذلك المقترحات النصيب لمحافظة وادي الفرع؛ لكونها تحتضن جبالاً شاهقة وعيوناً ونخيلاً ومتاحف، فضلاً عن حاجتها للملاعب والحدائق.

حلم الجامعة
وينتهي التعليم بمحافظة وادي الفرع بعد الثانوية العامة؛ وذلك لعدم توفر فروع للجامعات، وخاصة جامعة طيبة حيث يتنقل الطلاب والطالبات من المحافظة إلى جامعة طيبة بالمدينة المنورة عن طريق حافلات أو يرحلون إلى بعض المدن للالتحاق في الجامعات، مما حرم أيضاً مئات الطلاب والطالبات من مواصلة التعليم العالي، حيث طالب الكثيرون بفروع جامعة طيبة منذ سنوات، إلا أنها أصبحت حلماً يترقبون تحقيقه.

09 سبتمبر 2019 - 10 محرّم 1441
10:27 PM

حزمة مطالب لأهالي وادي الفرع تضعها "سبق" أمام المسؤولين تعرف عليها

منها: فرع للجامعة ومقترحات برنامج "جودة الحياة"

A A A
خالد الشاماني - المدينة المنورة
4
1,521

جدد عدد من أهالي محافظة وادي الفرع مطالبهم العاجلة التي تضعها "سبق" أمام مسؤولي المحافظة، فبين طلب حلول لوضع جسور أو عبارات لتقاطع السيول مع الطريق الرئيس الخطيرة، والمخططات التهذيبية، والطرق الرابطة بينها، وتفعيل دور السياحة، إلى حلم الجامعة الذي انتظروا تنفيذه لسنوات ولم يتحقق.

الطريق الرئيس
طريق وادي الفرع الرئيس يحتضن تقاطعات مع الأودية ويحتجز كثيراً من أهالي القرية أثناء هطول الأمطار وجريان السيول، وذلك بسبب عدم وجود جسور أو عبارات لتسهيل حركة السير، وعدم عرقلة الحركة أثناء التنقل إلى المدن والمستشفيات، حيث رصد الأهالي 15 نقطة تعيقهم وقت جريان السيول، إضافة إلى تعثر جزء من الطريق الرئيس من "أبو ضباع إلى الأبواء"، والذي طلبت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد "نزاهة" من وزارة النقل التحقيق في أسباب القصور في إعداد الدراسات والتصاميم، وتعثر مشروع الطريق الذي لازال متعثراً.

الطرق الفرعية
تشكل الطرق الفرعية الرابطة بين القرى خطورة عالية خاصة بعد هطول الأمطار خلال الموسم الماضي، حيث لازالت بعضها تنتظر الصيانة منذُ أشهر، وخاصة طريق الغار وطريق العطشان الذي تعثر قبل أن يكمل مسيرته الأخيرة التي لم تتجاوز 2000 متر، فضلاً عن طرق القرى الأخرى التي لازالت تحتاج إلى صيانة دورية، وخاصة التي تشهد كثافة مرور مركبات طلاب المدارس.

برنامج جودة الحياة
اقترح برنامج "جودة الحياة 2020" الذي يعد أحد برامج تحقيق رؤية المملكة 2030 في منطقة المدينة المنورة "سيدة المدن" التي تمتاز بمعالمها السياحية والأثرية وجبالها الشاهقة، ومواقعها الأثرية، عدة مجالات تتعلق بالترفيه والرياضة والسياحة والفنون والطبيعة وغيرها، ولعل من بين ذلك المقترحات النصيب لمحافظة وادي الفرع؛ لكونها تحتضن جبالاً شاهقة وعيوناً ونخيلاً ومتاحف، فضلاً عن حاجتها للملاعب والحدائق.

حلم الجامعة
وينتهي التعليم بمحافظة وادي الفرع بعد الثانوية العامة؛ وذلك لعدم توفر فروع للجامعات، وخاصة جامعة طيبة حيث يتنقل الطلاب والطالبات من المحافظة إلى جامعة طيبة بالمدينة المنورة عن طريق حافلات أو يرحلون إلى بعض المدن للالتحاق في الجامعات، مما حرم أيضاً مئات الطلاب والطالبات من مواصلة التعليم العالي، حيث طالب الكثيرون بفروع جامعة طيبة منذ سنوات، إلا أنها أصبحت حلماً يترقبون تحقيقه.

اعلان

بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
33,168
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
31,625
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
26,523
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
35,003

كاريكاتير

السعودة الوهمية

المقالات

دوام الأمهات وحقوق الوظيفة؟

دوام الأمهات وحقوق الوظيفة؟

عبدالغني الشيخ
مسؤول مراوغ..!

مسؤول مراوغ..!

منى الرشيدي
إسدال الستار على موسم الطائف!

إسدال الستار على موسم الطائف!

صالح مطر الغامدي
مشاهدات حاج

مشاهدات حاج

بندر الشهري
العالم الأول.. (تعليم)

العالم الأول.. (تعليم)

عبدالله بن خميس العمري
القبول الجامعي للنِّسَب المتدنية.. بلا مكافأة..!

القبول الجامعي للنِّسَب المتدنية.. بلا مكافأة..!

عبدالرحمن المرشد
لو دامت لغيرك ما وصلت إليك

لو دامت لغيرك ما وصلت إليك

عبدالغني الشيخ
هذا الأمر نخشاه يا وزارة الصحة..!

هذا الأمر نخشاه يا وزارة الصحة..!

ماجد البريكان
المدارس الأهلية.. تتوعَّد وتحذِّر

المدارس الأهلية.. تتوعَّد وتحذِّر

حواء القرني
ملعب الجامعة.. مشكلة الهلال..!!

ملعب الجامعة.. مشكلة الهلال..!!

محمد الصيـعري

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة