"الجمارك السعودية": تأجيل تحصيل الرسوم الجمركية (30) يومًا لتخفيف آثار كورونا

تبدأ من تاريخ عملية الفسح

رفع محافظ الهيئة العامة للجمارك أحمد بن عبدالعزيز الحقباني، الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- على صدور الأمر الملكي الكريم بتمديد عدد من المبادرات الحكومية مدة إضافية لتحقيق الاستفادة الكاملة من المبادرات التي أُعلنت منذ بداية جائحة كورونا.

وأوضح أن هذه القرارات تجسد حرص ومتابعة القيادة الرشيدة -أيدها الله- على تخفيف الآثار المالية والاقتصادية من تداعيات هذه الجائحة؛ الأمر الذي يُسهم في تحفيز الاقتصاد ودعم القطاع الخاص.

وقال : "إن من المبادرات التي شملها الأمر الملكي الكريم مبادرة "تأجيل تحصيل الرسوم الجمركية لمدة 30 يومًا" حيث سيكون بإمكان جميع المستوردين بمختلف فئاتهم الاستفادة من هذه المبادرة من خلال تقديم ضمان بنكي، كما أن هناك مسارًا آخر للمبادرة دون اشتراط ضمان بنكي وهو متاح للمستوردين منخفضي/ متوسطي المخاطر، وذلك من خلال الإقرار الإلكتروني - الالتزام مستندي"، مبينًا أن مدة تأجيل تحصيل الرسوم الجمركية هي (30) يومًا تبدأ من تاريخ عملية الفسح.

يُذكر أن مبادرة تأجيل تحصيل الرسوم الجمركية جاءت ضمن المبادرات التي أُعلنت منذ بداية تداعيات الجائحة؛ وذلك في إطار حزمة المبادرات التي قدمتها القيادة الرشيدة لتخفيف الأثر المالي والاقتصادي على القطاع الخاص بسبب الإجراءات المتخذة لمواجهة جائحة كورونا المستجد COVID-19.

وحول آلية التقديم على هذه المبادرة أوضحت الجمارك مع إطلاق المبادرة أنه يتطلب ذلك الدخول على صفحة المبادرة عبر موقع الجمارك السعودية: www.customs.gov.sa/ar/CP ومن ثم اختيار المسار الذي يرغبه المستورد "ضمان بنكي" مخصص لجميع المستوردين، أو "الالتزام المستندي" المخصص للمستوردين منخفضي/ متوسطي المخاطر، ومن ثم إكمال الخطوات اللازمة لإتمام الطلب).