النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

جناح المملكة في معرض "إكسبو 2020 دبي" يحتفي بيوم النمر العربي

في إطار تسليط الضوء على خطط السعودية للمحافظة على الطبيعة

سلط جناح المملكة المشارك في معرض "إكسبو 2020 دبي" الضوء على الخطر الذي يواجه النمر العربي أحد الفصائل المهددة بالانقراض، وتسليط الضوء على خطط المملكة للمحافظة على الطبيعة، خاصة الحيوانات المعرضة للانقراض، بوصفها ثروة يجب المحافظة عليها.

جاء ذلك في إطار احتفال الجناح بيوم النمر العربي، الذي يصادف 10 فبراير من كل عام، ليعكس أهمية الخطوات التي تمضي بها المملكة لترسيخ مبادئ المحافظة على البيئة .

وبهذه المناسبة، عرض جناح المملكة على شاشته الرقمية فيلماً توعوياً قصيراً باللغتين العربية والإنجليزية، يبين أهمية المحافظة على النمر العربي الذي يعد أحد أنواع القطط البرية التي تستوطن أرض المملكة، وتقدر الأعداد الموجودة منه حالياً بنحو 200 نمر فقط، حيث استطاع الفيلم التوعوي أن يلفت أنظار المئات من زوار الجناح إلى أهمية حمايته لدوره في حفظ التوازن الطبيعي.

وكانت المملكة قد وضعت مجموعة متنوعة من المبادرات الهادفة إلى زيادة أعداد النمر العربي، بما في ذلك برنامج الإكثار من خلال مركز النمر العربي الذي تم إنشاؤه في محمية شرعان الطبيعية وفقاً لأعلى المعايير الدولية، إلى جانب إطلاق المملكة للصندوق العالمي لحماية النمر العربي، الذي جاء ضمن قرار إطلاق مشروع محمية شرعان الطبيعية بمحافظة العلا.

وتعد جبال العلا موطنًا أصلياً للنمر العربي، وهو من الحيوانات النادرة المهددة بالانقراض، نتيجة لفقدانه موائله الطبيعة وكذلك الصيد الجائر الذي يتم بحقه، وهو ما دعا الاتحاد الدولي للحفاظ على الطبيعية إلى تصنيفه بأنه "معرض للخطر الشديد"، مما دعا الهيئة الملكية لمحافظة العلا إلى إطلاق خطط استراتيجية وتشغيلية لإعادة توطين النمر العربي من خلال عدة برامج، من بينها عقد شراكات طويلة مع شركاء عالميين، واستعادة النظام البيئي لمحمية شرعان الطبيعية.

دبي إكسبو 2020 النمر العربي يوم النمر العربي

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
جناح المملكة في معرض "إكسبو 2020 دبي" يحتفي بيوم النمر العربي
سبق

سلط جناح المملكة المشارك في معرض "إكسبو 2020 دبي" الضوء على الخطر الذي يواجه النمر العربي أحد الفصائل المهددة بالانقراض، وتسليط الضوء على خطط المملكة للمحافظة على الطبيعة، خاصة الحيوانات المعرضة للانقراض، بوصفها ثروة يجب المحافظة عليها.

جاء ذلك في إطار احتفال الجناح بيوم النمر العربي، الذي يصادف 10 فبراير من كل عام، ليعكس أهمية الخطوات التي تمضي بها المملكة لترسيخ مبادئ المحافظة على البيئة .

وبهذه المناسبة، عرض جناح المملكة على شاشته الرقمية فيلماً توعوياً قصيراً باللغتين العربية والإنجليزية، يبين أهمية المحافظة على النمر العربي الذي يعد أحد أنواع القطط البرية التي تستوطن أرض المملكة، وتقدر الأعداد الموجودة منه حالياً بنحو 200 نمر فقط، حيث استطاع الفيلم التوعوي أن يلفت أنظار المئات من زوار الجناح إلى أهمية حمايته لدوره في حفظ التوازن الطبيعي.

وكانت المملكة قد وضعت مجموعة متنوعة من المبادرات الهادفة إلى زيادة أعداد النمر العربي، بما في ذلك برنامج الإكثار من خلال مركز النمر العربي الذي تم إنشاؤه في محمية شرعان الطبيعية وفقاً لأعلى المعايير الدولية، إلى جانب إطلاق المملكة للصندوق العالمي لحماية النمر العربي، الذي جاء ضمن قرار إطلاق مشروع محمية شرعان الطبيعية بمحافظة العلا.

وتعد جبال العلا موطنًا أصلياً للنمر العربي، وهو من الحيوانات النادرة المهددة بالانقراض، نتيجة لفقدانه موائله الطبيعة وكذلك الصيد الجائر الذي يتم بحقه، وهو ما دعا الاتحاد الدولي للحفاظ على الطبيعية إلى تصنيفه بأنه "معرض للخطر الشديد"، مما دعا الهيئة الملكية لمحافظة العلا إلى إطلاق خطط استراتيجية وتشغيلية لإعادة توطين النمر العربي من خلال عدة برامج، من بينها عقد شراكات طويلة مع شركاء عالميين، واستعادة النظام البيئي لمحمية شرعان الطبيعية.

11 فبراير 2022 - 10 رجب 1443
05:51 PM

جناح المملكة في معرض "إكسبو 2020 دبي" يحتفي بيوم النمر العربي

في إطار تسليط الضوء على خطط السعودية للمحافظة على الطبيعة

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - دبي
0
434

سلط جناح المملكة المشارك في معرض "إكسبو 2020 دبي" الضوء على الخطر الذي يواجه النمر العربي أحد الفصائل المهددة بالانقراض، وتسليط الضوء على خطط المملكة للمحافظة على الطبيعة، خاصة الحيوانات المعرضة للانقراض، بوصفها ثروة يجب المحافظة عليها.

جاء ذلك في إطار احتفال الجناح بيوم النمر العربي، الذي يصادف 10 فبراير من كل عام، ليعكس أهمية الخطوات التي تمضي بها المملكة لترسيخ مبادئ المحافظة على البيئة .

وبهذه المناسبة، عرض جناح المملكة على شاشته الرقمية فيلماً توعوياً قصيراً باللغتين العربية والإنجليزية، يبين أهمية المحافظة على النمر العربي الذي يعد أحد أنواع القطط البرية التي تستوطن أرض المملكة، وتقدر الأعداد الموجودة منه حالياً بنحو 200 نمر فقط، حيث استطاع الفيلم التوعوي أن يلفت أنظار المئات من زوار الجناح إلى أهمية حمايته لدوره في حفظ التوازن الطبيعي.

وكانت المملكة قد وضعت مجموعة متنوعة من المبادرات الهادفة إلى زيادة أعداد النمر العربي، بما في ذلك برنامج الإكثار من خلال مركز النمر العربي الذي تم إنشاؤه في محمية شرعان الطبيعية وفقاً لأعلى المعايير الدولية، إلى جانب إطلاق المملكة للصندوق العالمي لحماية النمر العربي، الذي جاء ضمن قرار إطلاق مشروع محمية شرعان الطبيعية بمحافظة العلا.

وتعد جبال العلا موطنًا أصلياً للنمر العربي، وهو من الحيوانات النادرة المهددة بالانقراض، نتيجة لفقدانه موائله الطبيعة وكذلك الصيد الجائر الذي يتم بحقه، وهو ما دعا الاتحاد الدولي للحفاظ على الطبيعية إلى تصنيفه بأنه "معرض للخطر الشديد"، مما دعا الهيئة الملكية لمحافظة العلا إلى إطلاق خطط استراتيجية وتشغيلية لإعادة توطين النمر العربي من خلال عدة برامج، من بينها عقد شراكات طويلة مع شركاء عالميين، واستعادة النظام البيئي لمحمية شرعان الطبيعية.

اعلان

بالأرقام

200 مليار دولار ..

200 مليار دولار ..

04 فبراير
9,758
142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
15,395
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
14,069
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
15,091

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

عاداتنا خلال كورونا هل تستمر؟

عاداتنا خلال كورونا هل تستمر؟

عبدالرحمن المرشد
الموجِّهون الطلابيون.. الحلقة الأضعف..!!

الموجِّهون الطلابيون.. الحلقة الأضعف..!!

ماجد الحربي
فوضى الأسعار في سوق الـ PCR

فوضى الأسعار في سوق الـ PCR

ماجد آل حسنه
التسويق بالمحتوى: عنك أو لك؟!

التسويق بالمحتوى: عنك أو لك؟!

مها الجبر
ابن أبيه وأمه

ابن أبيه وأمه

بدر الغامدي
فلسفة بناء "قرية ذي عين"

فلسفة بناء "قرية ذي عين"

جمعان الكرت
"من دون صهيون بذتنا صهاينا"

"من دون صهيون بذتنا صهاينا"

عبدالرحمن المرشد
هل كروت شحن الكهرباء حل؟

هل كروت شحن الكهرباء حل؟

خالد الشبانة
"سافي".. وبنك الوقت

"سافي".. وبنك الوقت

عبدالمحسن الحارثي
عندما ينتقص الأقزام من أسيادهم!

عندما ينتقص الأقزام من أسيادهم!

صالح مطر الغامدي
الدرعية عاصمة الإباء ومهد الكرامة

الدرعية عاصمة الإباء ومهد الكرامة

ماجد آل حسنه
الأمن العقاري وعملة الصكوك

الأمن العقاري وعملة الصكوك

عايد الهرفي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2022

تصميم و برمجة     استضافة