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خلال أسبوع.. مصادرة أكثر من 600 كجم خضراوات وفواكه بـ"معابدة مكة"

بعد التأكد من صلاحيتها تم تسليمها إلى جمعية إكرام لحفظ الطعام

أوضح رئيس بلدية المعابدة الفرعية المهندس ياسر بن صالح مكاوي أنه خلال الجولات الرقابية التي نفذتها البلدية على الباعة الجائلين المخالفين الأسبوع الماضي تمت مصادرة 535 كجم من الخضار والفواكه، وبعد التأكد من صلاحيتها تم تسليمها لجمعية إكرام لحفظ الطعام، وإتلاف 95 كجم خضراوات فاسدة.

وأكد أن أمانة العاصمة المقدسة شكَّلت العديد من الفرق الميدانية الخاصة بمكافحة ظاهرة الباعة الجائلين، والحد من انتشارها، نظرًا لما تشكله من خطورة على الإصحاح البيئي، وتشويه للمظهر الحضاري. كما جهزت عددًا من اللجان الميدانية المتخصصة التي من شأنها أن تحافظ على أعلى مستويات الإصحاح البيئي.

ودعا الجميع في حال رصد أية ملاحظات ومخالفات بلدية إلى التواصل عبر رقم البلاغات الموحد (940)؛ ليتم اتخاذ الإجراءات النظامية حيال المخالفات المرصودة.

أمانة العاصمة المقدسة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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خلال أسبوع.. مصادرة أكثر من 600 كجم خضراوات وفواكه بـ"معابدة مكة"
سبق

أوضح رئيس بلدية المعابدة الفرعية المهندس ياسر بن صالح مكاوي أنه خلال الجولات الرقابية التي نفذتها البلدية على الباعة الجائلين المخالفين الأسبوع الماضي تمت مصادرة 535 كجم من الخضار والفواكه، وبعد التأكد من صلاحيتها تم تسليمها لجمعية إكرام لحفظ الطعام، وإتلاف 95 كجم خضراوات فاسدة.

وأكد أن أمانة العاصمة المقدسة شكَّلت العديد من الفرق الميدانية الخاصة بمكافحة ظاهرة الباعة الجائلين، والحد من انتشارها، نظرًا لما تشكله من خطورة على الإصحاح البيئي، وتشويه للمظهر الحضاري. كما جهزت عددًا من اللجان الميدانية المتخصصة التي من شأنها أن تحافظ على أعلى مستويات الإصحاح البيئي.

ودعا الجميع في حال رصد أية ملاحظات ومخالفات بلدية إلى التواصل عبر رقم البلاغات الموحد (940)؛ ليتم اتخاذ الإجراءات النظامية حيال المخالفات المرصودة.

14 يونيو 2020 - 22 شوّال 1441
12:10 AM

خلال أسبوع.. مصادرة أكثر من 600 كجم خضراوات وفواكه بـ"معابدة مكة"

بعد التأكد من صلاحيتها تم تسليمها إلى جمعية إكرام لحفظ الطعام

A A A
عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
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أوضح رئيس بلدية المعابدة الفرعية المهندس ياسر بن صالح مكاوي أنه خلال الجولات الرقابية التي نفذتها البلدية على الباعة الجائلين المخالفين الأسبوع الماضي تمت مصادرة 535 كجم من الخضار والفواكه، وبعد التأكد من صلاحيتها تم تسليمها لجمعية إكرام لحفظ الطعام، وإتلاف 95 كجم خضراوات فاسدة.

وأكد أن أمانة العاصمة المقدسة شكَّلت العديد من الفرق الميدانية الخاصة بمكافحة ظاهرة الباعة الجائلين، والحد من انتشارها، نظرًا لما تشكله من خطورة على الإصحاح البيئي، وتشويه للمظهر الحضاري. كما جهزت عددًا من اللجان الميدانية المتخصصة التي من شأنها أن تحافظ على أعلى مستويات الإصحاح البيئي.

ودعا الجميع في حال رصد أية ملاحظات ومخالفات بلدية إلى التواصل عبر رقم البلاغات الموحد (940)؛ ليتم اتخاذ الإجراءات النظامية حيال المخالفات المرصودة.

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