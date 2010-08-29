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نائب وزير الخارجية اليوناني يقيم حفل غداء توديعاً لسفير خادم الحرمين

بعد انتهاء فترة عمله.. ومتمنياً التوفيق له في مهمته الجديدة

أقام نائب وزير خارجية الجمهورية اليونانية السيد كوستباس فرنقوياينس، وليمة غداء لسفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليونان، عصام بن إبراهيم بيت المال، بمناسبة انتهاء فترة عمله، حيث حضره عدد من السفراء المعتمدين.

وتمنى "فرانقويانيس" للسفير التوفيق في مهمته الجديدة، كما قدم هدية تذكارية له توثق هذه المناسبة.

وزارة الخارجية اليونان

الرئيسية/ المملكة / محليات

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نائب وزير الخارجية اليوناني يقيم حفل غداء توديعاً لسفير خادم الحرمين
سبق

أقام نائب وزير خارجية الجمهورية اليونانية السيد كوستباس فرنقوياينس، وليمة غداء لسفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليونان، عصام بن إبراهيم بيت المال، بمناسبة انتهاء فترة عمله، حيث حضره عدد من السفراء المعتمدين.

وتمنى "فرانقويانيس" للسفير التوفيق في مهمته الجديدة، كما قدم هدية تذكارية له توثق هذه المناسبة.

28 أغسطس 2020 - 9 محرّم 1442
10:43 PM

نائب وزير الخارجية اليوناني يقيم حفل غداء توديعاً لسفير خادم الحرمين

بعد انتهاء فترة عمله.. ومتمنياً التوفيق له في مهمته الجديدة

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فهد العتيبي - الرياض
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1,852

أقام نائب وزير خارجية الجمهورية اليونانية السيد كوستباس فرنقوياينس، وليمة غداء لسفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليونان، عصام بن إبراهيم بيت المال، بمناسبة انتهاء فترة عمله، حيث حضره عدد من السفراء المعتمدين.

وتمنى "فرانقويانيس" للسفير التوفيق في مهمته الجديدة، كما قدم هدية تذكارية له توثق هذه المناسبة.

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