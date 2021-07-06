الأقمار كشفت تدمير جزء من السقف.. وإيران: أضرار مبنى الطاقة الذرية طفيفة

"ربيعي" أشار إلى عدم تعرض المعدات لأي تلف

أعلنت الحكومة الإيرانية اليوم (الثلاثاء)، أن أضراراً طفيفة طالت جزءاً من مبنى تابع لمنظمة الطاقة الذرية الإيرانية في 23 يونيو (حزيران) الماضي، جراء أعمال تخريب، رغم أن صور الأقمار الصناعية تظهر على ما يبدو أن جزءاً من السقف مفقود.

وذكر المتحدث باسم الحكومة علي ربيعي، في مؤتمر صحافي نقلته وسائل الإعلام الحكومية، أن المعدات لم تتعرض لأي أضرار، وحدثت أضرار طفيفة بالسقف، والتقطت الصور الفضائية عندما أزيل السقف لإصلاحه، وفقاً لـ"فرانس 24".

من جهتها، أشارت وسائل إعلام رسمية إيرانية، إلى أن "محاولة التخريب التي استهدفت المبنى النووي أحبطت، وأنها لم تتسبب في خسائر في الأرواح أو أضرار في الممتلكات".

ولم تقدم وسائل الإعلام المحلية تفاصيل بشأن العملية، لكن وكالة "تسنيم" ذكرت أن المبنى يقع على أطراف مدينة كرج على نحو 50 كيلو مترًا غرب طهران.

واتهمت إيران إسرائيل بعدة هجمات على منشآت مرتبطة ببرنامجها النووي وقتل علمائها النوويين خلال السنوات الماضية. ولم تنف إسرائيل ولم تؤكد هذه المزاعم.