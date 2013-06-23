الاتحاد يعود للتدريبات في يوليو المقبل .. النهائي العربي أولى المحطات
تقرر أن يعود لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد إلى التدريبات في السابع من يوليو المقبل؛ حيث وضع مدرب الفريق البرازيلي فابيو كاريلي برنامج العودة للفريق استعداداً لمنافسات الموسم الجديد.
ويبدأ الاتحاد رحلة العودة من خلال نهائي كأس محمد السادس للأندية العربية، ومن ثم الانخراط في المعسكر الخارجي.
الاتحاد يعود للتدريبات في يوليو المقبل .. النهائي العربي أولى المحطات
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2021-06-22
تقرر أن يعود لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد إلى التدريبات في السابع من يوليو المقبل؛ حيث وضع مدرب الفريق البرازيلي فابيو كاريلي برنامج العودة للفريق استعداداً لمنافسات الموسم الجديد.
ويبدأ الاتحاد رحلة العودة من خلال نهائي كأس محمد السادس للأندية العربية، ومن ثم الانخراط في المعسكر الخارجي.
22 يونيو 2021 - 12 ذو القعدة 1442
08:02 PM
الاتحاد يعود للتدريبات في يوليو المقبل .. النهائي العربي أولى المحطات
تقرر أن يعود لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد إلى التدريبات في السابع من يوليو المقبل؛ حيث وضع مدرب الفريق البرازيلي فابيو كاريلي برنامج العودة للفريق استعداداً لمنافسات الموسم الجديد.
ويبدأ الاتحاد رحلة العودة من خلال نهائي كأس محمد السادس للأندية العربية، ومن ثم الانخراط في المعسكر الخارجي.