احتفل أحمد إبراهيم طامي بزفافه إلى ابنة سعيد أحمد عبادي، وذلك في منزله بمحافظة صبيا وسط عدد من الأهل والأصدقاء.
"سبق" تبارك لـ"طامي"، وتتمنى له حياة زوجية سعيدة.
"طامي" يحتفل بزفافه في صبيا
احتفل أحمد إبراهيم طامي بزفافه إلى ابنة سعيد أحمد عبادي، وذلك في منزله بمحافظة صبيا وسط عدد من الأهل والأصدقاء.
"سبق" تبارك لـ"طامي"، وتتمنى له حياة زوجية سعيدة.
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"طامي" يحتفل بزفافه في صبياصحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-12-04
احتفل أحمد إبراهيم طامي بزفافه إلى ابنة سعيد أحمد عبادي، وذلك في منزله بمحافظة صبيا وسط عدد من الأهل والأصدقاء.
04 ديسمبر 2020 - 19 ربيع الآخر 1442
10:03 PM
"طامي" يحتفل بزفافه في صبيا
احتفل أحمد إبراهيم طامي بزفافه إلى ابنة سعيد أحمد عبادي، وذلك في منزله بمحافظة صبيا وسط عدد من الأهل والأصدقاء.
"سبق" تبارك لـ"طامي"، وتتمنى له حياة زوجية سعيدة.
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