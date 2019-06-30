أزمة حرّاس "نور مكة" تعود للواجهة.. "11" حارسًا يبثُّون همومهم

بعد تأخر صرف رواتبهم لشهرين متتابعين ما ألحق أضرارًا مادية بهم

عادت أزمة رواتب حراس مستشفى النور التخصصي بمكة المكرمة؛ للواجهة من جديد، بعد تأخر صرفها لشهرين متتابعين، دون أدنى مسؤولية ما تسبب في إلحاق الضرر المادي بما يقارب أكثر من 50 حارساً وحارسة.

وقال 11 حارساً يعملون في مستشفى النور التخصصي بمكة المكرمة، في شكوى تلقتها "سبق": نحن حراس مستشفى النور التخصصي بمكة المكرمة تضررنا من تأخر رواتبنا لشهرين متتاليين، ما قاد البعض لتقديم استقالته من العمل.

وأعرب الشاكون عن امتعاضهم الشديد لما آلت إليه الأمور، مشيرين إلى أن عددًا منهم تقدم باستقالة بسبب تأخر الرواتب التي ألحقت الضرر بهم ماديًا؛ خاصةً أن غالبيتهم يعولون أسراً، ومطالبون بدفع إيجار السكن ومصاريف لأبنائهم.

وأكدوا أن أكثر من ثلاثين شخصاً من زملائهم تقدموا بالاستقالة، بسبب حرمانهم من الرواتب خاصة فيما تتطلبه الأسر من مستلزمات خاصة أوقات العيد والإجازات.

وطالبوا عبر "سبق" المسؤولين بضرورة صرف رواتبهم المتأخرة لشهرين كاملين على وجه السرعة؛ مشيرين إلى أن الشهر الثالث هو الآخر، شارف على الانتهاء دون صرف الرواتب.