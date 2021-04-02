النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

وزير التغيير المناخي الباكستاني يشيد بمبادرتَيْ ولي العهد ويصفهما بالمهمتَيْن

خلال لقائه سفير السعودية في إسلام أباد

التقى ملك أمين أسلم، وزير التغير المناخي المساعد الخاص لرئيس الوزراء الباكستاني، اليوم في مكتبه نواف بن سعيد المالكي، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية باكستان الإسلامية، في العاصمة إسلام أباد.

وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية باكستان، والمواضيع ذات الاهتمام المشترك.

وأشاد الوزير ملك أمين أسلم بمبادرتَيْ "السعودية الخضراء" و"الشرق الأوسط الأخضر"، اللتين أعلنهما صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، ووصفهما بالمهمتَيْن للمحافظة على البيئة.


الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
وزير التغيير المناخي الباكستاني يشيد بمبادرتَيْ ولي العهد ويصفهما بالمهمتَيْن
سبق

التقى ملك أمين أسلم، وزير التغير المناخي المساعد الخاص لرئيس الوزراء الباكستاني، اليوم في مكتبه نواف بن سعيد المالكي، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية باكستان الإسلامية، في العاصمة إسلام أباد.

وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية باكستان، والمواضيع ذات الاهتمام المشترك.

وأشاد الوزير ملك أمين أسلم بمبادرتَيْ "السعودية الخضراء" و"الشرق الأوسط الأخضر"، اللتين أعلنهما صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، ووصفهما بالمهمتَيْن للمحافظة على البيئة.


02 إبريل 2021 - 20 شعبان 1442
08:54 PM

وزير التغيير المناخي الباكستاني يشيد بمبادرتَيْ ولي العهد ويصفهما بالمهمتَيْن

خلال لقائه سفير السعودية في إسلام أباد

A A A
عبدالله العنزي - الرياض
0
295

التقى ملك أمين أسلم، وزير التغير المناخي المساعد الخاص لرئيس الوزراء الباكستاني، اليوم في مكتبه نواف بن سعيد المالكي، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية باكستان الإسلامية، في العاصمة إسلام أباد.

وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية باكستان، والمواضيع ذات الاهتمام المشترك.

وأشاد الوزير ملك أمين أسلم بمبادرتَيْ "السعودية الخضراء" و"الشرق الأوسط الأخضر"، اللتين أعلنهما صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، ووصفهما بالمهمتَيْن للمحافظة على البيئة.


اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
10,779
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
12,777
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
29,895
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
31,059

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

مـا ضيَّعـنا إلا الشلليـة

مـا ضيَّعـنا إلا الشلليـة

أحمد عجب
عهد زاهر ينتظر الصناعة السعودية

عهد زاهر ينتظر الصناعة السعودية

علي آل شرمة
الريادة السعودية في الطاقتَيْن

الريادة السعودية في الطاقتَيْن

عبدالمحسن الحارثي
التسوُّل يغري الإرهابيين

التسوُّل يغري الإرهابيين

عبدالغني الشيخ
رمضان.. شهر الإسراف!!

رمضان.. شهر الإسراف!!

غسان محمد عسيلان
إنسان مع الحيوانات فقط..!

إنسان مع الحيوانات فقط..!

مها الجبر
أنسنة العمل الحكومي

أنسنة العمل الحكومي

يحيى فقيهي
مشاهير السناب والجهات الحكومية

مشاهير السناب والجهات الحكومية

عبدالرحمن المرشد
المبادرة السعودية طوق نجاة لليمن

المبادرة السعودية طوق نجاة لليمن

علي آل شرمة
تأجيل الدراسة برمضان

تأجيل الدراسة برمضان

أحمد عجب

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟
العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة