وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان المصرية الدكتور خالد مجاهد في بيان اليوم أن إجمالي العدد الذي سُجل في مصر بفيروس كورونا المستجد 63923 حالة من ضمنهم 17140 حالة شُفيت وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و2708 حالات وفاة.

سجلت مصر 1168 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا و 88 حالة وفاة، فيما بلغ إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 17140 حالة.

مصر تسجل 1168 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا و 88 حالة وفاة وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2020-06-27 سجلت مصر 1168 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا و 88 حالة وفاة، فيما بلغ إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 17140 حالة. وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان المصرية الدكتور خالد مجاهد في بيان اليوم أن إجمالي العدد الذي سُجل في مصر بفيروس كورونا المستجد 63923 حالة من ضمنهم 17140 حالة شُفيت وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و2708 حالات وفاة.

27 يونيو 2020 - 6 ذو القعدة 1441 11:32 PM

مصر تسجل 1168 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا و 88 حالة وفاة مجاهد : إجمالي المصابين بلغ 63923 شخصًا بينهم 17140 حالة شفاء





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سجلت مصر 1168 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا و 88 حالة وفاة، فيما بلغ إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 17140 حالة.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان المصرية الدكتور خالد مجاهد في بيان اليوم أن إجمالي العدد الذي سُجل في مصر بفيروس كورونا المستجد 63923 حالة من ضمنهم 17140 حالة شُفيت وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و2708 حالات وفاة.