النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

مصر تسجل 1168 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا و 88 حالة وفاة

مجاهد : إجمالي المصابين بلغ 63923 شخصًا بينهم 17140 حالة شفاء

سجلت مصر 1168 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا و 88 حالة وفاة، فيما بلغ إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 17140 حالة.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان المصرية الدكتور خالد مجاهد في بيان اليوم أن إجمالي العدد الذي سُجل في مصر بفيروس كورونا المستجد 63923 حالة من ضمنهم 17140 حالة شُفيت وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و2708 حالات وفاة.

فيروس كورونا الجديد مصر

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
مصر تسجل 1168 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا و 88 حالة وفاة
سبق

سجلت مصر 1168 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا و 88 حالة وفاة، فيما بلغ إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 17140 حالة.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان المصرية الدكتور خالد مجاهد في بيان اليوم أن إجمالي العدد الذي سُجل في مصر بفيروس كورونا المستجد 63923 حالة من ضمنهم 17140 حالة شُفيت وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و2708 حالات وفاة.

27 يونيو 2020 - 6 ذو القعدة 1441
11:32 PM

مصر تسجل 1168 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا و 88 حالة وفاة

مجاهد : إجمالي المصابين بلغ 63923 شخصًا بينهم 17140 حالة شفاء

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - القاهرة
0
108

سجلت مصر 1168 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا و 88 حالة وفاة، فيما بلغ إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 17140 حالة.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان المصرية الدكتور خالد مجاهد في بيان اليوم أن إجمالي العدد الذي سُجل في مصر بفيروس كورونا المستجد 63923 حالة من ضمنهم 17140 حالة شُفيت وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و2708 حالات وفاة.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
7,443
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
18,427
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
23,265
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
43,599

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

مَن يوصل صوت البراعم إلى وزارة التعليم؟!

مَن يوصل صوت البراعم إلى وزارة التعليم؟!

محمد عمير الغامدي
الممثل البارع أردوغان وأقنعة لكل مشهد

الممثل البارع أردوغان وأقنعة لكل مشهد

ماجد البريكان
حكمة سعودية تبهر العالم

حكمة سعودية تبهر العالم

علي آل شرمة
"صرخة" سكيورتي

"صرخة" سكيورتي

أحمد عجب
تزوج بهذا الوقت.. محظوظ وسوف تتبارك!

تزوج بهذا الوقت.. محظوظ وسوف تتبارك!

سارة الجهني
منشــد على الصامت..!!

منشــد على الصامت..!!

محمد الصيـعري
أعطال شبكة المياه في الطائف!

أعطال شبكة المياه في الطائف!

صالح مطر الغامدي
شرف عظيم أن تكون (مطوعًا) سابقًا

شرف عظيم أن تكون (مطوعًا) سابقًا

حسن آل عمير
العنصرية والثقافة

العنصرية والثقافة

غسان محمد عسيلان
طلابنا بين التحصيلي والجامعات..!

طلابنا بين التحصيلي والجامعات..!

عبدالرحمن المرشد

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

فايز السراج.. المعماري الذي تاه في أزمة الوفاق الوطني في ليبيا
فايز السراج.. المعماري الذي تاه في أزمة الوفاق الوطني في ليبيا

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة