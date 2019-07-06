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اليوم بالمغرب.. مركز الملك سلمان للإغاثة يطلق حملته الطبية التطوعية في عمليات جراحة القلب للأطفال

تستمر 10 أيام وتستهدف 80 طفلاً ما دون سن الـ18

أطلق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، اليوم، الحملة الطبية التطوعية لجراحة القلب المفتوح والقسطرة لأطفال المغرب.

وشرع الأطباء وفنيو أمراض القلب متطوعو مركز الملك سلمان للإغاثة بالمركز الاستشفائي الجامعي ابن رشد بمدينة الدار البيضاء المغربية، اليوم، بإجراء عمليات جراحة القلب المفتوح وعمليات القسطرة التي تستهدف 80 طفلاً مغربياً ما دون سن الثامنة عشرة.

وسيقوم الفريق الطبي التطوعي على مدى 10 أيام بإجراء ما بين 65 إلى 85 من عمليات القلب المفتوح والقسطرة العلاجية للأطفال بالمجان، بمشاركة 27 من الكوادر الطبية التطوعية السعودية، وسيستفيد هؤلاء الأطفال المنتمين للأسر ذات الدخل المحدود التي لا تستطيع تغطية تكاليف العلاج بالمستشفيات الخاصة، من أدوية ومستلزمات طبية بالمجان للتخفيف من معاناتهم ومعاناة أسرهم.

وتعد هذه الحملة الطبية في إطار الأعمال التطوعية التي يقوم بها المركز تحقيقاً لرؤية المملكة 2030، كما تأتي ضمن سلسلة الحملات التطوعية المتنوعة التي يمولها وينفذها المركز في العديد من البلدان بتوجيهات كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين حفظهما الله.

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اليوم بالمغرب.. مركز الملك سلمان للإغاثة يطلق حملته الطبية التطوعية في عمليات جراحة القلب للأطفال
سبق

أطلق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، اليوم، الحملة الطبية التطوعية لجراحة القلب المفتوح والقسطرة لأطفال المغرب.

وشرع الأطباء وفنيو أمراض القلب متطوعو مركز الملك سلمان للإغاثة بالمركز الاستشفائي الجامعي ابن رشد بمدينة الدار البيضاء المغربية، اليوم، بإجراء عمليات جراحة القلب المفتوح وعمليات القسطرة التي تستهدف 80 طفلاً مغربياً ما دون سن الثامنة عشرة.

وسيقوم الفريق الطبي التطوعي على مدى 10 أيام بإجراء ما بين 65 إلى 85 من عمليات القلب المفتوح والقسطرة العلاجية للأطفال بالمجان، بمشاركة 27 من الكوادر الطبية التطوعية السعودية، وسيستفيد هؤلاء الأطفال المنتمين للأسر ذات الدخل المحدود التي لا تستطيع تغطية تكاليف العلاج بالمستشفيات الخاصة، من أدوية ومستلزمات طبية بالمجان للتخفيف من معاناتهم ومعاناة أسرهم.

وتعد هذه الحملة الطبية في إطار الأعمال التطوعية التي يقوم بها المركز تحقيقاً لرؤية المملكة 2030، كما تأتي ضمن سلسلة الحملات التطوعية المتنوعة التي يمولها وينفذها المركز في العديد من البلدان بتوجيهات كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين حفظهما الله.

06 يوليو 2019 - 3 ذو القعدة 1440
07:26 PM

اليوم بالمغرب.. مركز الملك سلمان للإغاثة يطلق حملته الطبية التطوعية في عمليات جراحة القلب للأطفال

تستمر 10 أيام وتستهدف 80 طفلاً ما دون سن الـ18

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرباط
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أطلق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، اليوم، الحملة الطبية التطوعية لجراحة القلب المفتوح والقسطرة لأطفال المغرب.

وشرع الأطباء وفنيو أمراض القلب متطوعو مركز الملك سلمان للإغاثة بالمركز الاستشفائي الجامعي ابن رشد بمدينة الدار البيضاء المغربية، اليوم، بإجراء عمليات جراحة القلب المفتوح وعمليات القسطرة التي تستهدف 80 طفلاً مغربياً ما دون سن الثامنة عشرة.

وسيقوم الفريق الطبي التطوعي على مدى 10 أيام بإجراء ما بين 65 إلى 85 من عمليات القلب المفتوح والقسطرة العلاجية للأطفال بالمجان، بمشاركة 27 من الكوادر الطبية التطوعية السعودية، وسيستفيد هؤلاء الأطفال المنتمين للأسر ذات الدخل المحدود التي لا تستطيع تغطية تكاليف العلاج بالمستشفيات الخاصة، من أدوية ومستلزمات طبية بالمجان للتخفيف من معاناتهم ومعاناة أسرهم.

وتعد هذه الحملة الطبية في إطار الأعمال التطوعية التي يقوم بها المركز تحقيقاً لرؤية المملكة 2030، كما تأتي ضمن سلسلة الحملات التطوعية المتنوعة التي يمولها وينفذها المركز في العديد من البلدان بتوجيهات كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين حفظهما الله.

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