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16 دولة تعلن مشاركتها في كأس السعودية العالمي 2022

في ثالث نسخة بميدان الملك عبدالعزيز بالجنادرية "الرياض"

أعلنت 16 دولة مشاركتها في كأس السعودية العالمي المقام يومي 25 - 26 فبراير 2022, في ثالث نسخة، بميدان الملك عبدالعزيز بالجنادرية "الرياض"، كما يصل عدد الجياد المشاركة في كل الأشواط إلى 240 جوادًا، ويبلغ عدد الجياد المشاركة والمصنفة من الفئة الأولى 16 جوادًا من ست دول، إلى جانب عدد كبير من الجياد المشاركة من الخارج، كعدد تسجيل تاريخي غير مسبوق حرصوا على المشاركة في أغلى كؤوس سباقات الخيل العالمية التي تصل جوائزها إلى 35.5 مليون دولار.

ويشارك 13 جوادًا من بريطانيا، و13 جوادًا من الإمارات، و12 جوادًا من اليابان، و11 جوادًا من فرنسا، و9 جياد من الولايات المتحدة الأمريكية، و6 جياد من قطر، و5 جياد من إيرلندا، و5 جياد من البحرين، وجوادان من الأرجنتين، وجوادان من إسبانيا، وجواد من ألمانيا، وجواد من اليونان، كما تشارك 7 دول في الشوط السعودي الدولي المخصص لدول المجموعة الثانية والثالثة من هذا الكأس، وهذه الدول -إضافة إلى المملكة- هي: النرويج، والبحرين، والأوروغواي، وقطر، وإسبانيا، واليونان.

وتؤكد المشاركة العربية والدولية في هذا السباق مكانته القوية العالمية، مع تزايد رغبة كبار الملاك ومدربي الخيل والفرسان العالميين في المشاركة، في هذا الحدث الذي يضم نخبة الجياد على الساحة العالمية من شتى أنحاء قارات العالم، والأبرز من خيول الفئة الأولى مع تعدد المسافات السباقية على الأرضيتين الرملية والعشبية.

ويتميز كأس السعودية هذا العام بعدة أمور؛ من أبرزها زيادة الشغف المحلي داخل المملكة بهذا السباق عبر المشاركات العديدة للجياد السعودية والمدربة محليًا، وتبادل الخبرات بين الفرسان السعوديين والعالميين، وزيادة اهتمام المتابعين على الصعيد الوطني والدولي بهذا السباق عبر متابعته وحضور فعالياته، خاصة في ظل حضور وتسجيل أكثر من 71 جوادًا من خيل الفئة الأولى العالمية، إضافة إلى متابعة الإعلام الرياضي العالمي والعربي والسعودي لهذا الكأس الذي بات موقعه أساسيًا على خريطة رياضة سباقات الخيل، مع قدرته أيضًا على تجاوز كل المصاعب التي تسببت بها جائحة كورونا في العالم.

كأس السعودية العالمي 2022

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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16 دولة تعلن مشاركتها في كأس السعودية العالمي 2022
سبق

أعلنت 16 دولة مشاركتها في كأس السعودية العالمي المقام يومي 25 - 26 فبراير 2022, في ثالث نسخة، بميدان الملك عبدالعزيز بالجنادرية "الرياض"، كما يصل عدد الجياد المشاركة في كل الأشواط إلى 240 جوادًا، ويبلغ عدد الجياد المشاركة والمصنفة من الفئة الأولى 16 جوادًا من ست دول، إلى جانب عدد كبير من الجياد المشاركة من الخارج، كعدد تسجيل تاريخي غير مسبوق حرصوا على المشاركة في أغلى كؤوس سباقات الخيل العالمية التي تصل جوائزها إلى 35.5 مليون دولار.

ويشارك 13 جوادًا من بريطانيا، و13 جوادًا من الإمارات، و12 جوادًا من اليابان، و11 جوادًا من فرنسا، و9 جياد من الولايات المتحدة الأمريكية، و6 جياد من قطر، و5 جياد من إيرلندا، و5 جياد من البحرين، وجوادان من الأرجنتين، وجوادان من إسبانيا، وجواد من ألمانيا، وجواد من اليونان، كما تشارك 7 دول في الشوط السعودي الدولي المخصص لدول المجموعة الثانية والثالثة من هذا الكأس، وهذه الدول -إضافة إلى المملكة- هي: النرويج، والبحرين، والأوروغواي، وقطر، وإسبانيا، واليونان.

وتؤكد المشاركة العربية والدولية في هذا السباق مكانته القوية العالمية، مع تزايد رغبة كبار الملاك ومدربي الخيل والفرسان العالميين في المشاركة، في هذا الحدث الذي يضم نخبة الجياد على الساحة العالمية من شتى أنحاء قارات العالم، والأبرز من خيول الفئة الأولى مع تعدد المسافات السباقية على الأرضيتين الرملية والعشبية.

ويتميز كأس السعودية هذا العام بعدة أمور؛ من أبرزها زيادة الشغف المحلي داخل المملكة بهذا السباق عبر المشاركات العديدة للجياد السعودية والمدربة محليًا، وتبادل الخبرات بين الفرسان السعوديين والعالميين، وزيادة اهتمام المتابعين على الصعيد الوطني والدولي بهذا السباق عبر متابعته وحضور فعالياته، خاصة في ظل حضور وتسجيل أكثر من 71 جوادًا من خيل الفئة الأولى العالمية، إضافة إلى متابعة الإعلام الرياضي العالمي والعربي والسعودي لهذا الكأس الذي بات موقعه أساسيًا على خريطة رياضة سباقات الخيل، مع قدرته أيضًا على تجاوز كل المصاعب التي تسببت بها جائحة كورونا في العالم.

15 فبراير 2022 - 14 رجب 1443
07:21 PM
اخر تعديل
15 فبراير 2022 - 14 رجب 1443
10:08 PM

16 دولة تعلن مشاركتها في كأس السعودية العالمي 2022

في ثالث نسخة بميدان الملك عبدالعزيز بالجنادرية "الرياض"

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلنت 16 دولة مشاركتها في كأس السعودية العالمي المقام يومي 25 - 26 فبراير 2022, في ثالث نسخة، بميدان الملك عبدالعزيز بالجنادرية "الرياض"، كما يصل عدد الجياد المشاركة في كل الأشواط إلى 240 جوادًا، ويبلغ عدد الجياد المشاركة والمصنفة من الفئة الأولى 16 جوادًا من ست دول، إلى جانب عدد كبير من الجياد المشاركة من الخارج، كعدد تسجيل تاريخي غير مسبوق حرصوا على المشاركة في أغلى كؤوس سباقات الخيل العالمية التي تصل جوائزها إلى 35.5 مليون دولار.

ويشارك 13 جوادًا من بريطانيا، و13 جوادًا من الإمارات، و12 جوادًا من اليابان، و11 جوادًا من فرنسا، و9 جياد من الولايات المتحدة الأمريكية، و6 جياد من قطر، و5 جياد من إيرلندا، و5 جياد من البحرين، وجوادان من الأرجنتين، وجوادان من إسبانيا، وجواد من ألمانيا، وجواد من اليونان، كما تشارك 7 دول في الشوط السعودي الدولي المخصص لدول المجموعة الثانية والثالثة من هذا الكأس، وهذه الدول -إضافة إلى المملكة- هي: النرويج، والبحرين، والأوروغواي، وقطر، وإسبانيا، واليونان.

وتؤكد المشاركة العربية والدولية في هذا السباق مكانته القوية العالمية، مع تزايد رغبة كبار الملاك ومدربي الخيل والفرسان العالميين في المشاركة، في هذا الحدث الذي يضم نخبة الجياد على الساحة العالمية من شتى أنحاء قارات العالم، والأبرز من خيول الفئة الأولى مع تعدد المسافات السباقية على الأرضيتين الرملية والعشبية.

ويتميز كأس السعودية هذا العام بعدة أمور؛ من أبرزها زيادة الشغف المحلي داخل المملكة بهذا السباق عبر المشاركات العديدة للجياد السعودية والمدربة محليًا، وتبادل الخبرات بين الفرسان السعوديين والعالميين، وزيادة اهتمام المتابعين على الصعيد الوطني والدولي بهذا السباق عبر متابعته وحضور فعالياته، خاصة في ظل حضور وتسجيل أكثر من 71 جوادًا من خيل الفئة الأولى العالمية، إضافة إلى متابعة الإعلام الرياضي العالمي والعربي والسعودي لهذا الكأس الذي بات موقعه أساسيًا على خريطة رياضة سباقات الخيل، مع قدرته أيضًا على تجاوز كل المصاعب التي تسببت بها جائحة كورونا في العالم.

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